Nor Kilde vyhrál super-G ve Wengenu, triumfoval popáté v sezoně

Třicetiletý Kilde byl nejrychlejší v první polovině trati, na druhém mezičase vedl před Rogentinem bezmála o tři čtvrtě sekundy. Pak postupně ztrácel, ale náskok uhájil a po loňském druhém místě tentokrát v superobřím slalomu ve Wengenu triumfoval. Celkem to byla pro zkušeného Seveřana devátá výhra v této disciplíně. „Člověk musí prostě až do konce šlapat na plyn. O to jsem se pokusil a vyšlo to,“ řekl Kilde německé televizní stanici ARD.

Slavit mohl také druhý Rogentin, který se v 28 letech poprvé dostal v elitním seriálu na stupně vítězů. Dosud byla jeho maximem pátá příčka ze superobřího slalomu ve Val Gardeně v prosinci 2021.

Tři nejlepší ze superobřího slalomu ve Wengenu. Uprostřed vítěz Aleksander Aamodt Kilde z Norska, vlevo druhý Švýcar Stefan Rogentin, vpravo jeho krajan Marco Odermatt. Ten skončil třetí.

Ve Wengenu porazil o 39 setin největšího domácího favorita Odermatta, který i ve čtvrtém superobřím slalomu této sezony vystoupil na stupně vítězů, ale na třetí triumf nedosáhl. Bronzová příčka je jeho nejhorším umístěním v sezoně v této disciplíně.

Superobří slalom poznamenalo dlouhé přerušení po pádu třiatřicátého závodníka na startu Itala Giovanniho Franzoniho, jenž zavlékl jednu lyži za ochrannou síť a zranil se. Musel pro něj přiletět vrtulník. Sílící vítr v horní části si pak vynutil další přerušení závodu po startovním čísle 44, ale nakonec zbývající lyžaři závod absolvovali.

V sobotu je na sjezdovce Lauberhorn na programu tradiční sjezd, který je nejdelší v seriálu Světového poháru. První závodník by měl odstartovat ve 12:30.