Vy mě snad nechcete předstihnout? Sinner pyká za doping, ale zůstává jedničkou

Když se v polovině února objevila zpráva, že Sinner za svůj loňský prohřešek vyjednal se Světovou antidopingovou agenturou tříměsíční trest, globální pořadí vedl o 3 695 bodů před Alexanderem Zverevem a o 4 320 před Carlosem Alcarazem.

Od pondělí, kdy se do rankingu započítaly výsledky prestižního podniku v Indian Wells, má na Němce k dobru 3 385 bodů a na Španěla 4 420. Oba jeho nejbližší pronásledovatelé tak za celý měsíc, kdy Sinner nesoutěžil, nestáhli z jeho náskoku skoro nic.

Alexander Zverev (vpravo) gratuluje Janniku Sinnerovi k titulu na Australian Open.

Zverev, jenž právě s Italem padl ve finále Australian Open, od té doby vyhrál jen čtyři zápasy z osmi. V Indian Wells přiznal, že i když si po oznámení absence Sinnera na posun do čela žebříčku dělal zálusk, tento cíl musel rychle opustit.

„Hraju příšerně. Abyste se stali světovou jedničkou, musíte vyhrávat turnaje, ale já se teď nedostávám přes první kola. Takže musím nejdřív vyřešit tohle.“

A podobně je na tom Alcaraz.

Po grandslamu v Melbourne sice ovládl podnik v Rotterdamu, ale v Dauhá prohrál ve čtvrtfinále s Jiřím Lehečkou a naposledy v Indian Wells nedokázal obhájit titul a skončil v semifinále.

Po porážce s pozdějším šampionem Jackem Draperem (1:6, 6:0 a 4:6) první sadu popsal dokonce jako „jeden z nejhorších setů, které jsem kdy v kariéře odehrál“.

I na něj zjevně doléhá nepřítomnost jeho největšího rivala Sinnera. Bez něj jako by on i Zverev nevěděli, co si mají počít. Když královi loňské sezony nemohou konkurovat přímo na turnajích, hledají správné mentální i tenisové nastavení.

„O možnosti stát se světovou jedničkou přemýšlím, ale nesoustředím se na ni,“ ujišťuje jedenadvacetiletý Španěl. „Když na každém turnaji udělám správné věci, ta odměna přijde. Takže jestli chci na první místo žebříčku, musím mít dobré výsledky a vyhrávat turnaje.“

Carlos Alcaraz se natahuje po míčku v semifinále turnaje v Indian Wells.

Zverev i Alcaraz dostanou další šanci přiblížit se Sinnerovi už v příštích dnech, kdy se oba představí na dalším Masters v Miami. Vzhledem k tomu, že Ital svůj loňský triumf neobhájí, přijde o tisíc bodů.

Němec se před rokem na Floridě dostal do semifinále, Španěl vypadl už mezi osmičkou. Pokud tyto výsledky vylepší, odstup od prvního místa stáhnou. Ale jejich forma tomu zatím moc nenasvědčuje.

A pak už bude následovat antuková sezona.

Sinner před svým návratem doma v Římě ztratí za loňské akce dalších 600 bodů, naopak Alcaraz jich v součtu turnajů v Monte Carlu, Barceloně a Madridu obhajuje jen 200.

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner pózují s trofejemi po finále turnaje v Pekingu.

V příštích týdnech tak spolu dál budou svádět souboj na dálku.

Šermířskou terminologií by se dalo říct, že jeden z dvojice rivalů nemůže útočit a jen čeká, kolik ran mu protivník zasadí. Toto rozvržení sil nabízí jasného favorita, jenže v tomto případě zvítězí ten bezbranný, tedy Sinner.

Má naspořený takový náskok, že se v květnu velmi pravděpodobně vrátí pořád v pozici světové jedničky. I díky nemohoucnosti pronásledovatelů.