Je tedy nepravděpodobné, že by pětinásobný grandslamový šampion stihl úvod příští sezony včetně Australian Open, které v Melbourne začne 17. ledna.
Podle televizní stanice Rai Südtirol a Gazzetty dello Sport plánovaný zákrok provedl finský specialista Lasse Lempainen. Přítomen byl i Sinnerův ošetřující lékař Herbert Schönhuber, který médiím potvrdil, že operace proběhla bez problémů.
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Pětadvacetiletý Sinner nehraje od červencového triumfu ve Wimbledonu a přišel kvůli tomu o první místo v žebříčku, na němž ho vystřídal Němec Alexander Zverev. Původně plánoval návrat na konci roku při exhibici Six Kings Slam v Saúdské Arábii, konzervativní léčba ale nepřinesla očekávané výsledky.