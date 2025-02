Nevěřím v čistý sport, tenis není férový. Trest pro Sinnera vyvolává zlost a otázky

„Už nevěřím v čistý sport,“ reagoval na sociální síti X na oznámení trestu Švýcar Stan Wawrinka.

„Smutný den pro tenis,“ uvedl na stejné platformě Australan Nick Kyrgios. „WADA nejdřív oznámí, že chce zákaz na jeden až dva roky, Sinnerův tým pochopitelně udělal vše, co bylo v jejich silách, a teď přijal tříměsíční distanc. Neseberou mu žádné prize money ani tituly. Je vinný, nebo ne? Férovost v tenise neexistuje.“

„Doufám, že odteď všichni mohou jednat s WADA stylem, že když od nich uslyšíte, že vás chtějí vyloučit na dva roky, tak vy můžete odpovědět, že chcete jen jeden měsíc. Doufám, že to bude precedens, jinak by to bylo divné,“ prohodil ironicky Rus Daniil Medveděv.

Rozpaky jsou pochopitelné.

Jak připomíná Kyrgios, Světová antidopingová agentura pro italskou světovou jedničku původně žádala trest na jeden až dva roky a odvolala se k Mezinárodní sportovní arbitráži, která se měla případem zabývat v polovině dubna. Nakonec se ale obě strany dohodly o dva měsíce dříve.

„Přijali jsme vysvětlení, které už zaznělo u prvního rozhodnutí. Pan Sinner neměl v úmyslu podvádět, klostebol se mu dostal do těla bez jeho vědomí kvůli neopatrnosti jednoho z členů jeho týmu. Navíc látka jeho výkony nijak neovlivnila,“ uvedla WADA.

Ital měl nález na anabolický steroid klostebol loni v březnu v Indian Wells a jako příčinu uvedl masáž od fyzioterapeuta, který si přípravkem s touto látkou ošetřil řeznou ranku na prstu ruky.

„Za pochybení členů týmu nese podle pravidel odpovědnost hráč, ale s ohledem na výjimečné okolnosti případu je tříměsíční zastavení činnosti odpovídajícím trestem,“ přidala agentura. „Po dohodě jsme proto odvolání k CAS stáhli.“

Tento závěr je pro Sinnera jistě výhodnější než původně navrhovaná stopka, která by ho připravila o minimálně jednu celou sezonu. Takto bude absentovat do 4. května – zákaz platí od 9. února – a nepřijde o žádný grandslam.

„Pravidla jsou přísná, ale vždy jsem je respektoval. Včetně toho, že nesu odpovědnost za chování lidí z mého týmu,“ vzkázal v prohlášení.

Další rozhořčení vyvolává způsob, jakým zákaz dostal, jeho délka i více než roční zpoždění od pozitivního testu.

„Prostě to nechápu. Když jste si absolutně jistí, že jste nevinní, což on prohlašoval, že je, proč přijmete tříměsíční zákaz? To mi nedává smysl,“ diví se bývalá světová jednička Jevgenij Kafelnikov.

A co trest pro Sinnera znamená v praxi?

Přijde o zmíněný podnik v Dauhá, stejně jako akce kategorie ATP 1000 v Indian Wells, Miami, Monte Carlu a Madridu.

Trest mu vyprší tři dny před začátkem domácího turnaje v Římě a tři týdny před Roland Garros. Ty nejdůležitější položky v jarním kalendáři tedy stihne. Načasování je pro něj až podezřele vstřícné a nutí k zamyšlení, jak asi jednání s WADA probíhalo.

Byl Ital vstřícnější tomuto řešení, protože cítil, že mu reálně hrozí přísnější rozsudek? Nebo naopak antidopingová organizace radši snížila požadovanou sazbu, protože se bála, že s odvoláním neuspěje a bude muset platit drahé náklady na soud?

I když si tyto otázky klade mnoho lidí, nejspíš se na ně odpověď nikdy nedozvíme.

Jisté je, že Sinner má velkou šanci, že si i během absence udrží post vládce světového žebříčku. Před nejbližšími pronásledovateli Němcem Alexanderem Zverevem a Španělem Carlosem Alcarazem nyní drží náskok zhruba tří tisíc bodů.

Takže sice zmešká pár turnajů, ale moc ho to bolet nebude. Hlavní je, že má oficiální potvrzení, že je jeho škraloup u konce, tudíž se může plně soustředit na tenis.

„Nemyslím si, že Jannik podváděl, ale když jsem četl to vyjádření, připadá mi, že je pro něj příliš výhodné,“ řekl pro Sky Sports bývalý čtvrtý hráč světa Tim Henman. „Když se ve sportu vypořádáváte s dopingem, musí to být jasné. Buď jste pozitivní, nebo ne. Buď dostanete trest, nebo ne. Ale když začnete číst slova jako ‚dohoda‘, vypadá to, že proběhlo nějaké vyjednávání. Zanechává to hořkou pachuť.“

A to nejen pro fanoušky, ale i hráče, kteří z podobné situace nevyvázli tak lehce.

„Pro budoucí generace tenistů – odteď můžete dopovat, stačí jen ‚nevědět‘,“ shrnuje Kyrgios dojem, jaký na něj řešení kauzy dělá. „Když budete mít pozitivní test, projděte si celým vyšetřováním, pak se dohodněte na pohodlném tříměsíčním trestu, neztratíte žádné peníze nebo tituly a pokračujete dál.“