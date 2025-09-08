Alcaraz, který rivala v New Yorku zdolal 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4, slavil svůj první grandslamový titul už v roce 2022, kdy mu bylo 19 let. V tu dobu se rovněž vyšplhal na první místo světového žebříčku.
Ale nikdy nepřestal být pokorný.
Místo aby rozhazoval peníze, kterých už v mladém věku vydělal mnoho, a koupil si vlastní dům, stále žije u svých rodičů, ke kterým se po dlouhé sezoně nebo v jejím průběhu rád vrací.
„Jsem vděčný, když s nimi mohu být a znovu se s nimi najíst. Přes rok mi to chybí. Chybějí mi dny, kdy jsem ve své vesnici s rodinou a přáteli a moc toho nedělám. Jen si užívám pocit, že jsem s nimi.“
Carlos Alcaraz s rodinou:
Právě rodinné zázemí bylo v začátcích jeho kariéry klíčové. „V naší rodině máme sport v krvi, všichni jsme odmalička hráli tenis,“ svěřil se The New York Times.
Jeho dědeček Carlos totiž v jeho rodné vesnici El Palmar založil tenisový klub, který nabízel nejlepší antukové kurty v blízkém okolí. A tak bylo jasné, čemu se jeho následovníci budou věnovat. Alcaraz, jeho otec i jeho tři bratři v podstatě vyrůstali s raketami v ruce.
„Hned jsem se do tenisu zamiloval,“ líčí 22letý Španěl, který to z rodiny zatím dotáhl nejdále.
V jeho stopách jde mladší bratr Jamie, který si letos zahrál třeba na mistrovství světa do 14 let v Prostějově. Stejně jako v roce 2017 jeho starší bratr a vzor Carlos.
Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou
A jiný ze sourozenců Álvaro zase jezdí se španělskou superstar téměř po všech turnajích.
„Každý den mě motivuje, abych byl lepším člověkem, hodně se od něj učím,“ děkuje mu Alcaraz.
Podporu má i ve svých rodičích, Carlosovi a Virginii. „Je pro mě důležité mít je nablízku. Daří se mi v tenise jen díky lidem, které mám kolem sebe. Moje rodina je skvělá.“
Hvězda z vesničky v horách
Čtyřiadvacetiletý Sinner v dětství vynikal v lyžování, narodil se totiž v Innichenu, který leží v horách kousek od italsko-rakouských hranic. Proto se tam také mluví německy.
Jeho rodiče Johann a Siglinde se seznámili v penzionu, kde on dělal šéfkuchaře a ona číšnici.
A oba stále pracují, táta vaří už více než čtyřicet let, maminka se stará o apartmány. Proto často na synových zápasech chybí.
Jannik Sinner s nejbližšími:
Nicméně ho tím zároveň naučili, že bez tvrdé dřiny úspěch nepřichází. „Přál bych všem, aby měli takové rodiče, jaké mám já. Nechali mě vybrat si, co chci dělat, a nikdy na mě netlačili,“ cení si Sinner.
Když mu bylo 13, domov opustil, aby se vydal za lepšími podmínkami pro svou kariéru, do níž se tehdy rozhodl pořádně opřít.
A před letošním US Open přiznal, že s rodiči také probíral, že pokud se neprosadí, s tenisem skončí.
„Řekl jsem jim, že pokud ve 23 nebo 24 letech nebudu v žebříčku do první dvoustovky, skončím, protože s penězi, které jsme měli, bychom si to nemohli dovolit.“
Důležitým fanouškem je pro něj rovněž jeho bratr Mark, který se narodil v Rusku a Sinnerovi rodiče ho adoptovali, když mu bylo devět měsíců. Nyní pracuje jako hasičský instruktor v horách Jižního Tyrolska.
Ani on tak kolikrát nemůže dorazit na turnaje, naopak Španěl chce mít rodinu co nejčastěji u sebe.
V Sinnerově rodném Innichenu žijí zhruba tři tisíce lidí. Alcarazův El Palmar leží hned vedle Murcíe, ale také to není žádné velkoměsto.
Spíš naopak.
Přesto na těchto zdánlivě zapadlých místech vyrostly dvě mimořádné tenisové hvězdy, které si rozdělily všechny letošní grandslamy.