Siniaková v Pekingu promarnila vedení se Svitolinovou a končí ve druhém kole

Siniaková s přehledem získala první set. Světová jednička ve čtyřhře poté ve druhé sadě nabrala ztrátu 1:5 a i když dokázala snížit na rozdíl jediného bodu, Svitolinová s vypětím sil srovnala.
V rozhodujícím setu Siniaková ustála maratonskou druhou hru, ve které odvrátila čtyři brejkboly. Svitolinová však postupně získala převahu a třicetileté Češce nepomohly ani dva odvrácené brejkboly při vlastním podání.
V Pekingu se ještě v sobotu představí Marie Bouzková, která ve druhém kole nastoupí proti Kimberly Birrellové z Austrálie, a v mužské soutěži na společném turnaji i Jakub Menšík. Toho čeká argentinský tenista Francisco Cerúndolo.
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Alcaraz otáčel v Tokiu
Obhájce titulu Carlos Alcaraz čelil ve druhém kole turnaje v Tokiu čtyřem setbolům Mattea Arnaldiho, všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7:6, 6:1. Italský tenista přitom vedl v tie-breaku úvodní sady už 6:2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Shapovalov.
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Turnaj v japonské metropoli je pro třiadvacetiletého Španěla třetím po zranění zápěstí, které ho vyřadilo od dubna do srpna. Vrátil se na US Open, kde vypadl ve čtvrtfinále, a minulý týden se představil na exhibičním Laver Cupu.
„Když v tie-breaku prohráváte 2:6, přemýšlíte, co zkusit hrát jinak. Pak se snažíte hlavně hrát líp ve druhém setu. Prostě jsem zůstal soustředěný, šel bod po bodu a změnil jsem styl hry. Vyšlo to,“ komentoval Alcaraz krušné chvíle v závěru první sady.
O postup do čtvrtfinále v Tokiu usiluje také Jiří Lehečka, jeho zápas s Francouzem Ugem Humbertem je na programu od 10:30 SELČ.