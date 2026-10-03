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Siniaková v Pekingu promarnila vedení se Svitolinovou a končí ve druhém kole

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  10:41

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Kateřina Siniaková se natahuje po míčku v zápase s Elinou Svitolinovou. | foto: AP

Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Pekingu ve druhém kole. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála po boji 6:1, 4:6 a 2:6.

Siniaková s přehledem získala první set. Světová jednička ve čtyřhře poté ve druhé sadě nabrala ztrátu 1:5 a i když dokázala snížit na rozdíl jediného bodu, Svitolinová s vypětím sil srovnala.

V rozhodujícím setu Siniaková ustála maratonskou druhou hru, ve které odvrátila čtyři brejkboly. Svitolinová však postupně získala převahu a třicetileté Češce nepomohly ani dva odvrácené brejkboly při vlastním podání.

V Pekingu se ještě v sobotu představí Marie Bouzková, která ve druhém kole nastoupí proti Kimberly Birrellové z Austrálie, a v mužské soutěži na společném turnaji i Jakub Menšík. Toho čeká argentinský tenista Francisco Cerúndolo.

Turnaj mužů a žen v Pekingu

tvrdý povrch

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra – 2. kolo:
Svitolinová (6-Ukr.) - Siniaková (ČR) 1:6, 6:4, 6:2

Alcaraz otáčel v Tokiu

Obhájce titulu Carlos Alcaraz čelil ve druhém kole turnaje v Tokiu čtyřem setbolům Mattea Arnaldiho, všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7:6, 6:1. Italský tenista přitom vedl v tie-breaku úvodní sady už 6:2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Shapovalov.

Kompletní tenisové výsledky

Turnaj v japonské metropoli je pro třiadvacetiletého Španěla třetím po zranění zápěstí, které ho vyřadilo od dubna do srpna. Vrátil se na US Open, kde vypadl ve čtvrtfinále, a minulý týden se představil na exhibičním Laver Cupu.

„Když v tie-breaku prohráváte 2:6, přemýšlíte, co zkusit hrát jinak. Pak se snažíte hlavně hrát líp ve druhém setu. Prostě jsem zůstal soustředěný, šel bod po bodu a změnil jsem styl hry. Vyšlo to,“ komentoval Alcaraz krušné chvíle v závěru první sady.

O postup do čtvrtfinále v Tokiu usiluje také Jiří Lehečka, jeho zápas s Francouzem Ugem Humbertem je na programu od 10:30 SELČ.

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Humbert vs. LehečkaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 10. 2026:Humbert vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Bouzková vs. BirrellováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 10. 2026:Bouzková vs. Birrellová //www.idnes.cz/sport
3. 10. 12:30
  • 1.44
  • -
  • 2.83
Cerúndolo vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 10. 2026:Cerúndolo vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
3. 10. 13:30
  • 2.62
  • -
  • 1.51
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