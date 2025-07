V letošní sezoně prošla prvním kolem grandslamu poprvé: na Australian Open podlehla Ize Šwiatekové, na Roland Garros zase Darje Kasatkinové. A i v Londýně hned na úvod vyfasovala věhlasnou protivnici.

„Když jsem viděla los, myslela jsem si, že je mi to asi souzené, že se mi tím říká, že se musím dostat mezi nasazené. Ale věřila jsem, že mohu vyhrát,“ popisovala českým reportérům v Londýně.

S Čeng Čchin-wen jste původně měla hrát už v pondělí, ale nakonec vás pořadatelé kvůli přicházející tmě přeložili na úterý. Jak jste čekání snášela?

Bylo dlouhé, ale jsem ráda, že jsme nemusely utkání rozehrát a pak přerušit. Chtěla jsem, aby celý zápas přesunuli.

V prvním setu jste vedla 3:1, pak prohrávala 3:5 a nakonec zvítězila 7:5.

Párkrát jsme se brejkly, ale nějak extra divoce jsem to nevnímala. S ní to tak prostě je. Hraje rychle, takže umí dát skvělé míče, ale potom zase udělá lehké chyby. I když jsem si první brejk neudržela, bylo hodně důležité, že jsem ten set urvala.

Proč vám to proti ní jde zrovna na trávě?

Pomáhá mi, že hraju variabilně a měním rytmus. Ona je ráda, když jí údery chodí pořád stejně, ale na trávě jsou odskoky jiné. Do toho hraju čop, snažím se jí to co nejvíc znepříjemnit.

Ve druhém setu to vypadalo, že na kurtu trpíte. Co se s vámi dělo?

Asi kombinace oběda a vedra. Trochu mi to lezlo nahoru, a protože jsem nevěděla, jak dlouho ještě budeme hrát, požádala jsem, aby mi dali něco na uklidnění žaludku. V půlce třetího setu tabletky konečně zafungovaly a už mi bylo líp.

Ve druhém kole vás čeká další hvězda, čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová.

Už jsem zvyklá, že mám takové losy. Možná čím těžší, tím je to pro mě lepší. Na grandslamu si nemůžete vybírat, je tady sto nejlepších hráček. Zkusím předvést co nejlepší výkon a uvidíme.

Na grandslamu jste Japonku už porazila, na Roland Garros 2019.

Přesně tak, zrovna když byla světová jednička. Takže pěkné vzpomínky. Hru na ni mám, ale bude to velice náročné. Hodně bude záležet na jejím servise. Bude agresivní a bude tvořit hru, ale já se jí tempo pokusím změnit.

Kvůli zpoždění prvního zápasu odehrajete druhé kolo už ve středu, tedy bez dne volna. Budete mít dost času na regeneraci?

Určitě. Oběd si tentokrát dám dříve a bude to v pohodě. Zdravotně se cítím dobře.