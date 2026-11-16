Siniaková vládne deblovému žebříčku, českou jedničkou ve dvouhře je Nosková

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  10:49
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Kateřina Siniaková odehrává míček na turnaji v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Kateřina Siniaková ukončila pošesté v kariéře tenisový rok jako světová deblová jednička. Jistotu, že překoná rekord, o který se dosud dělila s legendární Martinou Navrátilovou, měla už předtím, než sezonu v neděli završila ziskem titulu na Turnaji mistryň po boku Taylor Townsendové.

Nejlepší Češkou v žebříčku dvouhry je Linda Nosková, která se po semifinálové účasti na Turnaji mistryň posunula na sedmé místo před krajanku Karolínu Muchovou.

Světovou jedničkou zůstala Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která v Indian Wells ze zdravotních důvodů nehrála. Na druhé místo se po zisku titulu na Turnaji mistryň posunula Ruska Mirra Andrejevová, od tenisového trůnu ji dělí 293 bodů. Na třetí příčku klesla Aryna Sabalenková z Běloruska. Poražená finalistka ze závěrečné akce sezony Elina Svitolinová zůstala šestá.

Nosková uzavřela průlomovou sezonu, v níž slavila ve Wimbledonu premiérový grandslamový titul, na sedmém místě, o příčku za svým kariérním maximem. Muchová, s níž se během roku na pozici české jedničky střídala, skončila těsně za ní. Třetí Češkou v pořadí dvouhry je na 24. místě Marie Bouzková. Celkem má český tenis v první padesátce žebříčku WTA sedm zástupkyň.

JménoNBZ
1.Zverev Něm.9 320-
2.Sinner It.7 950-
3.Alcaraz Šp.6 100-
4.Shelton USA5 170-
5.Medveděv Rus.3 820-
6.Cobolli It.3 680-
7.Fils Fr.3 625-
8.TiafoeUSA3 390-
9.Fritz USA3 300+1
10.Jódar Šp.3 234+1
14.LehečkaČR2 540+1
15.MenšíkČR2 500+1
60.MacháčČR899-
69.Kopřiva ČR828-
JménoNBZ
1.Heliövaara Fin.8 330-
1.PattenBrit.8 330-
3.Skupski Brit.6 580-
3.Harrison USA6 580+1
5.Zeballos Arg.5 330-
6.Granollers Šp.5 330-
7.Vavassori It.5 140-
8.Arévalo Salv.5 045-
9.Pavič Chorv.5 045-
10.Bolelli It.4 840-
36.RiklČR2 245-
40.NouzaČR2 040-
41.PavlásekČR2 035+2
65.PaulsonČR1 183+1
69.Vocel ČR1 147+12
JménoNBZ
1.Rybakinová Kaz.8 099-
2.Andrejevová Rus.7 806+1
3.Sabalenková Běl.6 685-1
4.GauffováUSA6 163-
5.Pegulaová USA6 160-
6.Svitolinová Ukr.5 921-
7.NoskováČR4 743+1
8.Muchová ČR4 665-1
9.Šwiateková Pol.4 188-
10.Kosťuková Ukr.3 910-
24.BouzkováČR1 959-
30.BartůňkováČR1 711-1
33.BejlekČR1 614-
48.SiniakováČR1 143-
49.KrejčíkováČR1 133-
52.PlíškováČR1 105-
86.ValentováČR853-1
97.Viďmanová ČR812-1
JménoNBZ
1.Siniaková ČR11 960-
2.Townsendová USA9 920-
3.Stefaniová Braz.8 845-
3.Dabrowská Kan.8 845-
5.Čang Šuaj Čína6 575-
6.Kruničová Srb.6 030-
7.Danilinová Kaz.5 930-
8.Mladenovicová Fr.4 960+1
9.Erraniová It.4 900+3
10.Melicharová-Martinezová USA4 855-2
35.BouzkováČR2 348-
40.NoskováČR2 145-
59.DetiucČR1 581-
65.Sisková ČR1 380-
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Granollers, Zeballos vs. Bolelli, VavassoriTenis - Skupina Marka Woodfordea - 16. 11. 2026:Granollers, Zeballos vs. Bolelli, Vavassori //www.idnes.cz/sport
16. 11. 11:30
  • 1.82
  • -
  • 1.99
Alcaraz vs. TiafoeTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Alcaraz vs. Tiafoe //www.idnes.cz/sport
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Harrison, Skupski vs. Krawietz, PützTenis - Skupina Marka Woodfordea - 16. 11. 2026:Harrison, Skupski vs. Krawietz, Pütz //www.idnes.cz/sport
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  • -
  • 2.32
Medveděv vs. CobolliTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Medveděv vs. Cobolli //www.idnes.cz/sport
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  • 1.29
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Program a výsledky
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