Siniaková vládne deblovému žebříčku, českou jedničkou ve dvouhře je Nosková

Kateřina Siniaková ukončila pošesté v kariéře tenisový rok jako světová deblová jednička. Jistotu, že překoná rekord, o který se dosud dělila s legendární Martinou Navrátilovou, měla už předtím, než sezonu v neděli završila ziskem titulu na Turnaji mistryň po boku Taylor Townsendové.
Nejlepší Češkou v žebříčku dvouhry je Linda Nosková, která se po semifinálové účasti na Turnaji mistryň posunula na sedmé místo před krajanku Karolínu Muchovou.
Světovou jedničkou zůstala Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která v Indian Wells ze zdravotních důvodů nehrála. Na druhé místo se po zisku titulu na Turnaji mistryň posunula Ruska Mirra Andrejevová, od tenisového trůnu ji dělí 293 bodů. Na třetí příčku klesla Aryna Sabalenková z Běloruska. Poražená finalistka ze závěrečné akce sezony Elina Svitolinová zůstala šestá.
Nosková uzavřela průlomovou sezonu, v níž slavila ve Wimbledonu premiérový grandslamový titul, na sedmém místě, o příčku za svým kariérním maximem. Muchová, s níž se během roku na pozici české jedničky střídala, skončila těsně za ní. Třetí Češkou v pořadí dvouhry je na 24. místě Marie Bouzková. Celkem má český tenis v první padesátce žebříčku WTA sedm zástupkyň.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Zverev
|Něm.
|9 320
|-
|2.
|Sinner
|It.
|7 950
|-
|3.
|Alcaraz
|Šp.
|6 100
|-
|4.
|Shelton
|USA
|5 170
|-
|5.
|Medveděv
|Rus.
|3 820
|-
|6.
|Cobolli
|It.
|3 680
|-
|7.
|Fils
|Fr.
|3 625
|-
|8.
|Tiafoe
|USA
|3 390
|-
|9.
|Fritz
|USA
|3 300
|+1
|10.
|Jódar
|Šp.
|3 234
|+1
|14.
|Lehečka
|ČR
|2 540
|+1
|15.
|Menšík
|ČR
|2 500
|+1
|60.
|Macháč
|ČR
|899
|-
|69.
|Kopřiva
|ČR
|828
|-
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Heliövaara
|Fin.
|8 330
|-
|1.
|Patten
|Brit.
|8 330
|-
|3.
|Skupski
|Brit.
|6 580
|-
|3.
|Harrison
|USA
|6 580
|+1
|5.
|Zeballos
|Arg.
|5 330
|-
|6.
|Granollers
|Šp.
|5 330
|-
|7.
|Vavassori
|It.
|5 140
|-
|8.
|Arévalo
|Salv.
|5 045
|-
|9.
|Pavič
|Chorv.
|5 045
|-
|10.
|Bolelli
|It.
|4 840
|-
|36.
|Rikl
|ČR
|2 245
|-
|40.
|Nouza
|ČR
|2 040
|-
|41.
|Pavlásek
|ČR
|2 035
|+2
|65.
|Paulson
|ČR
|1 183
|+1
|69.
|Vocel
|ČR
|1 147
|+12
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 099
|-
|2.
|Andrejevová
|Rus.
|7 806
|+1
|3.
|Sabalenková
|Běl.
|6 685
|-1
|4.
|Gauffová
|USA
|6 163
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 160
|-
|6.
|Svitolinová
|Ukr.
|5 921
|-
|7.
|Nosková
|ČR
|4 743
|+1
|8.
|Muchová
|ČR
|4 665
|-1
|9.
|Šwiateková
|Pol.
|4 188
|-
|10.
|Kosťuková
|Ukr.
|3 910
|-
|24.
|Bouzková
|ČR
|1 959
|-
|30.
|Bartůňková
|ČR
|1 711
|-1
|33.
|Bejlek
|ČR
|1 614
|-
|48.
|Siniaková
|ČR
|1 143
|-
|49.
|Krejčíková
|ČR
|1 133
|-
|52.
|Plíšková
|ČR
|1 105
|-
|86.
|Valentová
|ČR
|853
|-1
|97.
|Viďmanová
|ČR
|812
|-1
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Siniaková
|ČR
|11 960
|-
|2.
|Townsendová
|USA
|9 920
|-
|3.
|Stefaniová
|Braz.
|8 845
|-
|3.
|Dabrowská
|Kan.
|8 845
|-
|5.
|Čang Šuaj
|Čína
|6 575
|-
|6.
|Kruničová
|Srb.
|6 030
|-
|7.
|Danilinová
|Kaz.
|5 930
|-
|8.
|Mladenovicová
|Fr.
|4 960
|+1
|9.
|Erraniová
|It.
|4 900
|+3
|10.
|Melicharová-Martinezová
|USA
|4 855
|-2
|35.
|Bouzková
|ČR
|2 348
|-
|40.
|Nosková
|ČR
|2 145
|-
|59.
|Detiuc
|ČR
|1 581
|-
|65.
|Sisková
|ČR
|1 380
|-