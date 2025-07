Česká tenistka slavila na turnajích velké čtyřky už pojedenácté, byť v mixu poprvé, zato pro Nizozemce šlo o premiérový titul celkově.

Ve čtvrtečním finále zdolali Luisu Stefaniovou z Brazílie a Joea Salisburyho z Velké Británie dvakrát 7:6.

„Přijde mi to nereálné,“ říkal na tiskové konferenci Verbeek, který ve 31 letech dosáhl na životní úspěch. „Po zápase jsme se bavili, že ona už ve čtyřhře vyhrála všechno, co jde. Jsem jí obrovsky vděčný, je legenda. Je pro mě velkou ctí, že jsem ji poznal. Je sladká, ale zároveň zabiják.“

Siniaková nejprve vtipkovala, že k tomu, aby s ním spojila síly, ji přesvědčilo hlavně to, že je levák, ale pak parťáka rovněž chválila: „Bylo moc pěkné s tebou sdílet kurt, užili jsme si na něm spoustu srandy, o kterou ses staral hlavně ty.“

A dodala: „Snad se nám něco podobného může podařit ještě jednou, nebo klidně i vícekrát.“

Na což Verbeek pohotově reagoval: „Pokaždé ti řeknu ano, neboj.“

Pro 31. hráče světového žebříčku čtyřhry, který na grandslamech debutoval teprve loni, bylo vítězství speciální i díky tomu, že v den finále jeho otec slavil narozeniny.

Když šťastný tenista při ceremoniálu k němu a dalším podporovatelům v lóži promlouval, hlas se mu zadrhával dojetím.

Následně tátovi nadělil ještě jeden hodnotný dárek, požádal obecenstvo na wimbledonském centrkurtu, nejprestižnějším tenisovém stadionu na světě, aby mu zazpívalo Happy Birthday.

A diváci prosbě ochotně vyhověli.

Sporťák @SportakCZ Sem Verbeek, parťák Kateřiny Siniakové v mixu na Wimbledonu, včera získal první grandslamový titul. A když měl pozápasový proslov, nezapomněl na narozeniny svého otce a přiměl všechny na centrálním dvorci, aby mu k nim společně popřáli. ❤️



https://t.co/Mas0FAhxnq oblíbit odpovědět

I proto Verbeekovi musíte věřit, když říkal: „Na tenhle den nikdy nezapomenu.“

Plánoval velké oslavy, ale bez účasti své spoluhráčky, protože Siniakovou už v pátek večer čeká ve Wimbledonu semifinále ženské čtyřhry.

V ní se s Američankou Taylor Townsendovou snaží o obhajobu loňského triumfu a pouhé dvě vítězství jí chybí k tomu, aby letos v Londýně získala double.

Pokud by se jí to povedlo, stala by se ještě větší legendou.