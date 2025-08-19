Siniaková si mix se Sinnerem nezahraje, Ital bude před US Open odpočívat

Hvězdný Ital se sice ještě oficiálně neodhlásil, ale poté, co ho v pondělním boji o trofej v Cincinnati zastavila nemoc, sdělil: „Potřebuju pár dní volna na zotavení.“
Chce se dát do kupy před nedělním startem singlové části US Open, na kterém obhajuje titul, a tak svou účast ve smíšené čtyřhře nepřímo vyloučil. „Cítím se hrozně. Nemůžu se hýbat, mám pocit, že se zhroutím,“ říkal po finále v Cincinnati, které vzdal po pouhých 23 minutách.
I kdyby zdravotně nestrádal, jeho start v mixu na posledním grandslamu sezony by byl nepravděpodobný. Finále v Cincinnati totiž rozehrál v pondělí ve 21:00 SELČ a první kolo v New Yorku měl společně se Siniakovou začít v úterý zhruba ve 23:00 SELČ.
A Sinner navíc boj o titul z turnaje Masters proti Carlosi Alcarazovi za stavu 0:5 v prvním setu skrečoval, protože mu nebylo dobře.
Smíšenou čtyřhru, jejíž formát organizátoři US Open pro letošek významně pozměnili, mají hrát i oba šampioni ze Cincinnati – Alcaraz a Iga Šwiateková. Také oni jsou v časovém presu a je otázka, jestli se ještě neodhlásí.
Siniaková mezitím neví, s kým a jestli vůbec se mixu zúčastní. Dvoudenní turnaj přitom začíná už v úterý v 11:00 newyorského času, tedy v 17:00 SELČ.
Původně se do soutěže přihlásila s elitním deblistou Marcelem Areválem ze Salvadoru, ale od pořadatelů nedostali divokou kartu. V pondělí organizátoři oznámili, že Češka spojí síly se Sinnerem, ale nyní je podle všeho jisté, že tato hvězdná spolupráce nedopadne.