O svůj už dvanáctý grandslamový titul zabojuje v pátek Kateřina Siniaková. Ve finále čtyřhry na US Open bude mít motivaci navíc: spoluhráčce Taylor Townsendové chce dopřát radost před americkým publikem. „Zvítězit doma by pro ni znamenalo hrozně moc,“ uvědomuje si česká tenisová hvězda.
Kateřina Siniaková (vlevo) a Američanka Taylor Townsendová se domlouvají ve čtvrtfinále čtyřhry US Open. | foto: AP

Pět zápasů už v New Yorku odehrály, všech pět vyhrály bez ztráty setu. Poslední překážka?

Nasazené trojky Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová.

Finále začne v pátek v 18:00 SELČ na hlavním dvorci Arthura Ashe jako předkrm před semifinále mužské dvouhry.

Ale americké publikum na čtyřhru jistě dorazí a svou oblíbenkyni Townsendovou, která zažívá parádní US Open, požene.

„Ta podpora je znát. Je výpomoc, že mám Američanku na své straně.“ poznává Siniaková.

Kateřina Siniaková (vpravo) s Američankou Taylor Townsendovou zdraví fanoušky...

Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové bude usilovat o svůj už jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry – k tomu má ještě jeden z mixu – a druhý na US Open. Spolu s Townsendovou mohou triumfovat na turnajích velké čtyřky potřetí, uspěly také letos na Australian Open a loni ve Wimbledonu.

„Naším cílem je hrát pro sebe a mít na kurtu zábavu. Když si to užíváme, hrajeme ten nejlepší tenis,“ řekla současná druhá deblistka světa.

S Townsendovou, která ji v čele světového žebříčku nedávno vystřídala a se kterou hraje už více než rok, má dobré vztahy. „Naše spolupráce není jen tenisová, jsem ráda, že jsme se staly kamarádkami a hodně se sblížily. Známe se od dvanácti nebo třinácti let, ale do loňska jsme spolu skoro nepromluvily. A jsem moc ráda, že jsem Taylor dopřála, aby se zvedla. Hraje skvělý tenis a zaslouží si být první na světě,“ podotkla Siniaková.

Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul

Možná i jako poděkování za úspěšnou spolupráci od věčně usměvavé americké levačky nedávno obdržela dárek.

„Dostala jsem náušnice, bylo to opravdu příjemné překvapení. Jsem za to moc ráda,“ řekla s úsměvem Siniaková, která pro změnu učí Američanku některá česká slovíčka.

Townsendová se s nimi také chtěla pochlubit. „Jedem, pojď, nespi, tyrkysová,“ řekla česky před novináři. „To,nespi’ znamená, aby nespala na síti a byla připravená,“ vysvětlila poté s úsměvem Siniaková.

Zkušená Češka se do finále US Open dostala potřetí, vedle triumfu v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové zde hrála rozhodující utkání o titul také před osmi lety s Lucií Hradeckou.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během čtvrtfinále deblu na US Open

„Od té doby se toho hodně stalo. Přibyly trofeje a samozřejmě se i jinak cítím na kurtu. Tehdy to bylo mé první grandslamové finále a byla jsem hodně nervózní, což dost ovlivnilo můj výkon. Lucka mě tehdy držela, ale teď už se to otočilo. Vím, co mám čekat, a myslím, že jsem se i herně zlepšila,“ podotkla Siniaková.

V pátečním finále je čekají nasazené dvojky Dabrowská a Routliffeová, s nimiž prohrály ve finále loňského Turnaje mistryň 5:7 a 3:6.

„Známe je a víme, do čeho jdeme. Bude to těžký zápas. Ony skoro nechtějí hrát odzadu, takže mají hodně náběhů na síť. Budeme se soustředit na sebe a snažit se být ty agresivnější. Těším se na to. Myslím, že to bude skvělý zápas,“ vyhlíží Siniaková.

