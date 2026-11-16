Nezdolná Siniaková: 120 zápasů a devět titulů. Je jako ninja, chválí ji Navrátilová

Na úvod skupinové fáze česko-americká dvojice Italkám podlehla, poté ale ovládla všechny zápasy ve dvou setech. Do finále prestižního podniku pronikla podruhé, předloni souboj o titul prohrála. Minulý rok se Siniaková s Townsendovou dostaly do semifinále.
Až letos tak dokráčely k vysněné trofeji, navíc spolu za dobu působení ovládly i všechny čtyři grandslamy a mají tak společnou sbírku všech velkých titulů. Na olympijské zlato bok po boku logicky útočit nemůžou.
|
Šampionky Turnaje mistryň! Siniaková s Townsendovou slaví další cenný titul
„Nebylo to nic jednoduchého a mám obrovskou radost, jak jsme to zvládly,“ citoval nadšenou Siniakovou Tenisový svět. „Spousta věcí se od nás očekává a samozřejmě není pod takovým tlakem jednoduché hrát.“
Zvlášť od třicetileté Češky se v deblu čeká, že na každém turnaji dojde minimálně do finále. Už pošesté totiž zakončila rok coby světová jednička, čímž překonala rekord Martiny Navrátilové. A právě tenisová legenda předávala Siniakové a Townsendové trofej pro šampionky Turnaje mistryň.
„Vždy, když se potkáme, mi moc fandí, gratuluje a drží nám palce,“ těší Siniakovou. „Je skvělé ji na těchto turnajích stále potkávat. Jsem za to nesmírně vděčná, moc pro mě znamená, že nám přeje.“
Navrátilová svou krajanku v rozhovoru pro Radiožurnál Sport taktéž chválila. „Katka je ninja na síti, rekord navíc zůstal v Česku, takže je to v pořádku,“ zářila. „Holky jsou šikovné. Vědí, jak se má hrát, kde mají stát, co dělá partnerka, co dělají soupeřky. Jsou chytré, šikovné a umějí to.“
Navíc je obdivuhodné, s jakou energií do zápasů Siniaková nastupuje. Jen málokdo vydrží takový zápřah jako ona, vždyť za letošek odehrála neuvěřitelných 120 utkání.
Nejvíc jich pochopitelně zapsala v deblu, kde naskočila do 69 duelů, z čehož vytěžila dva grandslamové tituly na Roland Garros a US Open, triumf na Turnaji mistryň a dalších pět vavřínů na okruhu WTA.
Dařilo se jí však i ve dvouhře, ve které získala pohár na nedávném podniku v Ósace. V singlu jí aktuálně patří 48. příčka.
|
Siniaková vládne deblovému žebříčku, českou jedničkou ve dvouhře je Nosková
„Byla to výborná sezona. Asi můžu říci, že nejlepší,“ zhodnotila. „Nerada sezony porovnávám, každá má něco do sebe. Ale z pohledu singlu i deblu to byl velmi úspěšný rok. Vyhrála jsem spoustu titulů a takováhle třešnička na dortu na konci sezony je prostě perfektní. Těším se, až budu vstřebávat všechny momenty a vychutnávat si, co všechno jsme dokázaly.“
„Upřímně nevím, proč tahle sezona byla tak dobrá, ale skvělých výsledků jsem nasbírala opravdu hodně. Myslím si, že jsme považovány za jeden z nejlepších týmů. Tak to prostě je.“
Její slova ostatně potvrzuje žebříčkové umístění, hned za královnou Siniakovou je v pořadí Townsendová. Tudíž se skutečně jedná o nejlepší pár světa. I jejich sbírka trofejí tomuto tvrzení nahrává, přesto ale obě každý nový společný úspěch dojme.
Třeba Američanka na ceremoniálu v Indian Wells dojatě plakala. „Předem mi řekla, že to vypadá, že bude brečet. Říkala jsem jí, že to určitě zvládne, že už to od Wimbledonu dlouhodobě zvládá,“ smála se Siniaková. „Jsem moc ráda, že je vidět, co pro nás vítězství znamená. A že na kurtu obě necháváme úplně všechno.“
Townsendová se navíc na dvorce na Turnaji mistryň vrátila po dvouměsíční pauze zapříčiněné operací slepého střeva.
I toto odhodlání ukazuje, že ženský debl má aktuálně jediný královský pár.
A vládne mu hrdinka jménem Kateřina Siniaková.