Nezdolná Siniaková: 120 zápasů a devět titulů. Je jako ninja, chválí ji Navrátilová

Autor:
  12:58
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Zvedla do vzduchu syna své spoluhráčky, radostně s ním zatočila, zatímco její parťačka už se začala pomalu dojímat. Konečně to totiž klaplo i na závěrečném podniku sezony! Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v noci na pondělí SEČ ovládly tenisový Turnaj mistryň, když ve finále porazily italské duo Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou 6:4 a 6:3.

Na úvod skupinové fáze česko-americká dvojice Italkám podlehla, poté ale ovládla všechny zápasy ve dvou setech. Do finále prestižního podniku pronikla podruhé, předloni souboj o titul prohrála. Minulý rok se Siniaková s Townsendovou dostaly do semifinále.

Až letos tak dokráčely k vysněné trofeji, navíc spolu za dobu působení ovládly i všechny čtyři grandslamy a mají tak společnou sbírku všech velkých titulů. Na olympijské zlato bok po boku logicky útočit nemůžou.

Šampionky Turnaje mistryň! Siniaková s Townsendovou slaví další cenný titul

„Nebylo to nic jednoduchého a mám obrovskou radost, jak jsme to zvládly,“ citoval nadšenou Siniakovou Tenisový svět. „Spousta věcí se od nás očekává a samozřejmě není pod takovým tlakem jednoduché hrát.“

Zvlášť od třicetileté Češky se v deblu čeká, že na každém turnaji dojde minimálně do finále. Už pošesté totiž zakončila rok coby světová jednička, čímž překonala rekord Martiny Navrátilové. A právě tenisová legenda předávala Siniakové a Townsendové trofej pro šampionky Turnaje mistryň.

„Vždy, když se potkáme, mi moc fandí, gratuluje a drží nám palce,“ těší Siniakovou. „Je skvělé ji na těchto turnajích stále potkávat. Jsem za to nesmírně vděčná, moc pro mě znamená, že nám přeje.“

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se svým synem pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová přebírají trofej pro šampionky čtyřhry na Turnaji mistryň v Indian Wells od Martiny Navrátilové.
Kateřina Siniaková utěšuje dojatou Taylor Townsendovou po jejich vítězství ve čtyřhře na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Martina Navrátilová přichází předat trofej pro šampionky čtyřhry na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry na Turnaji mistryň v Indian Wells.
18 fotografií

Navrátilová svou krajanku v rozhovoru pro Radiožurnál Sport taktéž chválila. „Katka je ninja na síti, rekord navíc zůstal v Česku, takže je to v pořádku,“ zářila. „Holky jsou šikovné. Vědí, jak se má hrát, kde mají stát, co dělá partnerka, co dělají soupeřky. Jsou chytré, šikovné a umějí to.“

Navíc je obdivuhodné, s jakou energií do zápasů Siniaková nastupuje. Jen málokdo vydrží takový zápřah jako ona, vždyť za letošek odehrála neuvěřitelných 120 utkání.

Nejvíc jich pochopitelně zapsala v deblu, kde naskočila do 69 duelů, z čehož vytěžila dva grandslamové tituly na Roland Garros a US Open, triumf na Turnaji mistryň a dalších pět vavřínů na okruhu WTA.

Dařilo se jí však i ve dvouhře, ve které získala pohár na nedávném podniku v Ósace. V singlu jí aktuálně patří 48. příčka.

Siniaková vládne deblovému žebříčku, českou jedničkou ve dvouhře je Nosková

„Byla to výborná sezona. Asi můžu říci, že nejlepší,“ zhodnotila. „Nerada sezony porovnávám, každá má něco do sebe. Ale z pohledu singlu i deblu to byl velmi úspěšný rok. Vyhrála jsem spoustu titulů a takováhle třešnička na dortu na konci sezony je prostě perfektní. Těším se, až budu vstřebávat všechny momenty a vychutnávat si, co všechno jsme dokázaly.“

„Upřímně nevím, proč tahle sezona byla tak dobrá, ale skvělých výsledků jsem nasbírala opravdu hodně. Myslím si, že jsme považovány za jeden z nejlepších týmů. Tak to prostě je.“

Její slova ostatně potvrzuje žebříčkové umístění, hned za královnou Siniakovou je v pořadí Townsendová. Tudíž se skutečně jedná o nejlepší pár světa. I jejich sbírka trofejí tomuto tvrzení nahrává, přesto ale obě každý nový společný úspěch dojme.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová pózují s trofejí pro šampionky čtyřhry...
Kateřina Siniaková utěšuje dojatou Taylor Townsendovou po jejich vítězství ve...

Třeba Američanka na ceremoniálu v Indian Wells dojatě plakala. „Předem mi řekla, že to vypadá, že bude brečet. Říkala jsem jí, že to určitě zvládne, že už to od Wimbledonu dlouhodobě zvládá,“ smála se Siniaková. „Jsem moc ráda, že je vidět, co pro nás vítězství znamená. A že na kurtu obě necháváme úplně všechno.“

Townsendová se navíc na dvorce na Turnaji mistryň vrátila po dvouměsíční pauze zapříčiněné operací slepého střeva.

I toto odhodlání ukazuje, že ženský debl má aktuálně jediný královský pár.

A vládne mu hrdinka jménem Kateřina Siniaková.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Alcaraz vs. TiafoeTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Alcaraz vs. Tiafoe //www.idnes.cz/sport
16. 11. 14:00
  • 1.10
  • -
  • 6.40
Harrison, Skupski vs. Krawietz, PützTenis - Skupina Marka Woodfordea - 16. 11. 2026:Harrison, Skupski vs. Krawietz, Pütz //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.61
  • -
  • 2.32
Medveděv vs. CobolliTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Medveděv vs. Cobolli //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:30
  • 1.29
  • -
  • 3.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy

Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se letos na US Open objevila hned několikrát....

Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....

Brownův skvělý návrat do ligy pomohl Hradci k první stovce

Xavion Brown z Hradce Králové střílí na koš Olomoucka.

Někteří královéhradeckého basketbalu fanoušci sice minulý týden trochu litovali odchodu výborně hrajícího srbského rozehrávače Marka Šinika, ale v jaké dobré formě se vrací, ukázal také Xavion Brown.

16. listopadu 2026  12:59

Nezdolná Siniaková: 120 zápasů a devět titulů. Je jako ninja, chválí ji Navrátilová

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se svým synem pózují s trofejí pro...

Zvedla do vzduchu syna své spoluhráčky, radostně s ním zatočila, zatímco její parťačka už se začala pomalu dojímat. Konečně to totiž klaplo i na závěrečném podniku sezony! Kateřina Siniaková s Taylor...

16. listopadu 2026  12:58

Tak jste ženská, nebo co?! čílil se Pešán na sudího. Mlejnek se frustraci hráčů nedivil

Pardubický trenér Filip Pešán v utkání s Českými Budějovicemi.

Šlo o pasáž hry, která měla ve vyrovnaném extraligovém utkání klíčovou roli. A pro pardubického Petera Čerešňáka vyšla negativně, po jeho vyloučení totiž hokejisté Českých Budějovic vstřelili při...

16. listopadu 2026  12:57

Last minute gól poslal Kroměříž zpátky ke dnu druhé fotbalové ligy

Kroměřížský fotbalista Daniel Polák po porážce

Po zápase, který o týden odložila mlha, by brali i bod, nakonec fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž odešli z utkání dvou nejhorších týmů Chance Národní Ligy s prázdnýma rukama. Třinci podlehli 0:1 a...

16. listopadu 2026  12:45

Trable Vervy bez dua K+K. Cvakli jsme si lístky a šli se točit, supěl Polášek

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Adam Polášek,...

Rozpadne-li se elitní lajna, přijdou problémy, báli se už před sezonou fanoušci hokejového Litvínova. Když teď ze zdravotních důvodů vypadly ze sestavy největší ofenzivní hvězdy Ondřej Kaše s Davidem...

16. listopadu 2026  12:25

Rusové se obracejí na MOV kvůli vyloučení z MS dvacítek, žádají trest pro Kanadu

Ruští junioři slaví vítězství celého turnaje Karjala.

Rusko se odvolalo k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) a požaduje, aby Kanada přišla o pořadatelství mistrovství světa hokejistů do 20 let za to, že neumožní ruskému týmu na turnaji startovat....

16. listopadu 2026  12:19

Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: program, výsledky, kurzy

Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...

Čeští tenisté zvládli dvě kvalifikační utkání, ve čtvrtfinále Davis Cupu 2026 se utkají s Kanadou. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, sledujte přímý přenos online.

16. listopadu 2026  12:15

Zlínský hokejový víkend: první výhra za tři body a pak porážka

Prvoligové hokejové utkání mezi Zlínem a Havířovem

Třikrát a dost! Známý slogan dokonale sedí na letošní vítězné série zlínských hokejistů v Maxa lize. Poté, co v sobotu doma přejeli nováčka z Havířova 5:0 a teprve podruhé v ročníku zvítězili třikrát...

16. listopadu 2026  12:15

Ostravské volejbalisty zatím sráží počáteční velký respekt k soupeřům

Polský nahrávač Mateusz Biernat (uprostřed) je od této sezony nově i trenérem...

Volejbalisté VK Ostrava patří mezi kandidáty na sestup z extraligy. Leč smířit se s tím nehodlají, což předvedli i v sobotním sedmém kole soutěže, kdy favorizovaným Lvům Praha podlehli 2:3. Opět...

16. listopadu 2026  12:01

Díky, Češi, že dlouho pomáháte Ukrajině! Matvijčuk o válce i snu o Lize mistrů

Premium
Varnsdorf, 1.11. 2026, Ivan Matvijčuk, fotbalista Varnsdorfu, Ukrajina.

Když Ivan Matvijčuk v šestnácti letech prchal s částí rodiny před válkou do Německa, ani ve zlém snu by ho nenapadlo, že ruská agrese bude jeho zemi ničit tak dlouho. „Situace na Ukrajině je teď...

16. listopadu 2026

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Pražské derby pro Slavii. McCollum navázal na výkon z Ligy mistrů

David Böhm ze Slavie NBK a Samuel Macht z USK Praha se přetlačují.

Po zklamání z nezdaru v Lize mistrů basketbalisté Slavie splnili roli favorita v městském derby a nad USK Praha zvítězili 97:71. Svěřenci Orena Amiela navázali na téměř dva měsíce starou výhru z...

15. listopadu 2026  14:46,  aktualizováno  16. 11. 11:52

Ostravští našli v derby svou tvář, bojovali, nebáli se schytat ránu

Lukáš Palyza z Ostravy se tlačí ke koši Opavy, brání ho Ethan Chargois.

I ve druhém vzájemném utkání tohoto ročníku národní ligy basketbalisté NH Ostrava porazili krajského rivala BK Opava. Po vítězství v Opavě v úvodním kole soutěže 89:77 uspěli v sobotní odvetě...

16. listopadu 2026  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×