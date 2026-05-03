Siniaková je zase o titul bohatší! S Townsendovou vládla na antuce v Madridu

Šesté turnajové vítězství od zahájení spolupráce a premiérového úspěchu ve Wimbledonu 2024 završily po hodině a půl. Devětadvacetiletá Siniaková tak ještě ozdobila návrat na pozici světové deblové jedničky, který si zajistila už postupem do semifinále.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou musely v úvodním setu dotahovat manko po ztrátě podání v třetím gamu, který česká tenistka zakončila dvojchybou.
Dokázaly ale vyrovnat a tiebreak ovládly 7:2. Druhou sadu pak začaly brejkem a duel už jasně kontrolovaly, přestože si Siniaková za stavu 2:1 vyžádala ošetření a dohrávala se zatejpovanou levou nohou nad kolenem. Po dalším brejku odskočily na 4:1 a soupeřkám žádnou šanci na zvrat nenabídly.
Devatenáctileté Andrejevové tak v Madridu nevyšel ani druhý finálový start. V sobotu prohrála duel o titul ve dvouhře s Ukrajinkou Martou Kosťukovou 3:6, 5:7.
Ženy (dotace 8 235 540 dolarů):