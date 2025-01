Siniaková po prohře se Šwiatekovou: Hrozně kašlu. Austrálie je zakletá

Kateřina Siniaková (vlevo) gratuluje Polce Ize Šwiatekové k postupu do druhého kola Australian Open. | foto: AP

Co ji trápilo, prozradila na tiskové konferenci po utkání.

„Od turnaje v Adelaide jsem nemocná. Už tam jsem se necítila dobře, hrozně kašlu,“ vrátila se k minulému týdnu. „Byla jsem za doktorem a prý jsem v pohodě, ale ovlivnilo mě to v tréninku. Když jsem přijela do Melbourne, dávala jsem si spíše volno, což asi nebyla nejlepší příprava, jakou jsem mohla mít.“

Navzdory indispozici však se světovou dvojkou držela krok.

V úvodní sadě rychle zareagovala na ztrátu servisu a skóre 2:4, kapitulovala až po dalším brejku na 3:5.

A ve druhém dějství otočila z 0:2 na 3:2, načež pětinásobné grandslamové vítězce opět podlehla až v koncovce.

„Nechci se na nic vymlouvat, ale s touhle holkou musíte být stoprocentní a předvést konzistentní výkon, kdežto já věděla, že bojuju a že stoprocentní nejsem,“ popisovala českým novinářům v Melbourne.

„Snažila jsem se co nejlépe připravit a podle mě jsem předvedla dobrý tenis. Jak jsem řekla, musím být spokojená. Snažím se z toho brát co nejvíce pozitiv, procházím si těžkým obdobím.“

Kateřina Siniaková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

„Doufala jsem, že nás dají na větší kurt, abych si zápas ještě více užila,“ komentovala vystoupení v Areně Johna Caina, která je třetí největší v areálu. „Ale byla jsem ráda, že jsem si s Igou mohla zahrát, stát s ní na kurtu je čest. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby to bylo v nějaké pozdější fázi turnaje, ale tak to je.“

V hlavní soutěži Australian Open se představila už podvanácté v řadě, ale chmurnou bilanci si nevylepšila. I po letošku platí, že zde vyhrála pouhé tři zápasy.

„Příště musím být nasazená,“ pousmála se. „Evidentně je pro mě Austrálie zakletá. Tímhle losem jsem si trochu připomněla, s kým jsem tu v minulých letech hrála. Řekla bych, že tam mám krásná jména.“

V minulosti narazila hned v prvním kole třeba na Američanku Coco Gauffovou, krajanku Petru Kvitovou či Estonku Anett Kontaveitovou. „Ani jednou se mi žádný pěkný skalp nepovedl, tak snad to přijde příště,“ přeje si.

Pro letošek se však s Melbourne ještě neloučí – s Američankou Taylor Townsendovou budou plnit roli nasazených jedniček ve čtyřhře.

„Když už jsem v Austrálii všechny zápasy odehrála nemocná, tak do debla rozhodně nastoupím,“ ujišťuje Siniaková. „Modlila jsem se, abych hrála singl v úterý, každým dnem je to totiž lepší a lepší. Snad budeme hrát debla až ve středu. Určitě nastoupím a nechám na kurtu všechno.“