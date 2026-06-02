„Pochlubím se, že jsem měla tu čest od ní dostat zprávu,“ uvedla Siniaková v úterý po postupu do semifinále čtyřhry Roland Garros. „Bohužel ale ten týden, co se ona vrací, já nehraju,“ řekla třicetiletá rodačka z Hradce Králové.
Williamsová v pondělí oznámila, že po skoro čtyřleté pauze nastoupí už příští týden na travnatém podniku v londýnském Queen’s Clubu. Organizátoři jí udělili divokou kartu do deblové soutěže, zřejmě utvoří pár s Victorií Mbokovou.
Právě s Kanaďankou Siniaková shodou okolností prohrála v Paříži ve druhém kole dvouhry. Ale na antukovém grandslamu si plní ještě deblové povinnosti po boku jiné Američanky Taylor Townsendové.
Po úterní výhře nad belgicko-slovinským párem Magali Kempenová, Andreja Klepačová 6:1, 6:3 jsou nasazené jedničky už v semifinále, případné finále by hrály v neděli.
Tedy jen den před začátkem turnaje v Queen’s Clubu, tudíž by Siniaková neměla dostatek času na přesun a přípravu. Navíc pak plánuje startovat ve dvouhře v Berlíně, kde začíná v kvalifikaci. A tak nabídku Williamsové odmítla.
„Hrozně těžko jsem se rozhodovala, jestli si zahrát s takovou legendou, nebo trochu odpočívat. Každopádně myslím, že je pro tenis super, že je zpátky. Uvidíme, v jaké bude formě, ale vidět ji zpět je wow,“ řekla Siniaková.
Jedna z nejlepších hráček historie dostala na Češku kontakt přes Townsendovou, která ji měla na možnost, že se jí Williamsová ozve, připravit. Jenže na to zapomněla.
„Byla to trochu vtipná story. Taylor mi měla říct, že mi bude psát, ale neřekla mi to. O to víc to bylo zajímavější. Je super už jen mít tu zprávu a její číslo,“ uvedla Siniaková.
Přestože nabídku čtyřiačtyřicetileté Williamsové odmítla, věří, že příležitost nastoupit na kurt vedle ní ještě dostane.
„Zahrát si s takovou legendou by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda,“ řekla Siniaková.