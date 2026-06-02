Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tady Serena, nechceš se mnou hrát? Siniaková ale nabídku od legendy odmítla

Autor: ,
  17:10
Když americká tenisová legenda Serena Williamsová plánovala svůj překvapivý návrat na kurty, který chce začít čtyřhrou, přemýšlela, koho si zvolí za spoluhráčku. A není divu, že oslovila i Kateřinu Siniakovou, v posledních letech jednoznačně nejlepší deblistku světa. Jenže Češka nabídku od 23násobné grandslamové šampionky odmítla.
Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.

Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros. | foto: AP

Kateřina Siniaková se natahuje po míči ve druhém kole Roland Garros.
Kateřina Siniaková hraje bekhend ve druhém kole Roland Garros.
Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.
Kateřina Siniaková hraje od základní čáry na turnaji v Římě.
26 fotografií

„Pochlubím se, že jsem měla tu čest od ní dostat zprávu,“ uvedla Siniaková v úterý po postupu do semifinále čtyřhry Roland Garros. „Bohužel ale ten týden, co se ona vrací, já nehraju,“ řekla třicetiletá rodačka z Hradce Králové.

Williamsová v pondělí oznámila, že po skoro čtyřleté pauze nastoupí už příští týden na travnatém podniku v londýnském Queen’s Clubu. Organizátoři jí udělili divokou kartu do deblové soutěže, zřejmě utvoří pár s Victorií Mbokovou.

Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

Právě s Kanaďankou Siniaková shodou okolností prohrála v Paříži ve druhém kole dvouhry. Ale na antukovém grandslamu si plní ještě deblové povinnosti po boku jiné Američanky Taylor Townsendové.

Po úterní výhře nad belgicko-slovinským párem Magali Kempenová, Andreja Klepačová 6:1, 6:3 jsou nasazené jedničky už v semifinále, případné finále by hrály v neděli.

Tedy jen den před začátkem turnaje v Queen’s Clubu, tudíž by Siniaková neměla dostatek času na přesun a přípravu. Navíc pak plánuje startovat ve dvouhře v Berlíně, kde začíná v kvalifikaci. A tak nabídku Williamsové odmítla.

„Hrozně těžko jsem se rozhodovala, jestli si zahrát s takovou legendou, nebo trochu odpočívat. Každopádně myslím, že je pro tenis super, že je zpátky. Uvidíme, v jaké bude formě, ale vidět ji zpět je wow,“ řekla Siniaková.

Jedna z nejlepších hráček historie dostala na Češku kontakt přes Townsendovou, která ji měla na možnost, že se jí Williamsová ozve, připravit. Jenže na to zapomněla.

„Byla to trochu vtipná story. Taylor mi měla říct, že mi bude psát, ale neřekla mi to. O to víc to bylo zajímavější. Je super už jen mít tu zprávu a její číslo,“ uvedla Siniaková.

Siniaková je v Paříži v semifinále čtyřhry, večer čeká čtvrtfinále Menšíka

Přestože nabídku čtyřiačtyřicetileté Williamsové odmítla, věří, že příležitost nastoupit na kurt vedle ní ještě dostane.

„Zahrát si s takovou legendou by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda,“ řekla Siniaková.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Bautista vs. BartoňTenis - - 2. 6. 2026:Bautista vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 7:6, 1:4
  • 6.70
  • -
  • 1.10
Palán vs. BeckleyTenis - - 2. 6. 2026:Palán vs. Beckley //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 1:2
  • 9.30
  • -
  • 1.05
Knutsonová vs. GarlandováTenis - - 2. 6. 2026:Knutsonová vs. Garlandová //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:50
  • 2.01
  • -
  • 1.72
Menšík vs. FonsecaTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 2. 6. 2026:Menšík vs. Fonseca //www.idnes.cz/sport
2. 6. 20:15
  • 2.86
  • -
  • 1.47
Mariaová vs. FruhvirtováTenis - - 2. 6. 2026:Mariaová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
2. 6. 20:30
  • 1.79
  • -
  • 1.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Zemřel Rick Adelman, kouč s nebývalým důvtipem. V NBA slavil 1042 výher

Rick Adelman v roce 2021.

Ve věku 79 let zemřel v pondělí Rick Adelman, úspěšný trenér v NBA a člen basketbalové Síně slávy. O úmrtí kouče, který v elitní zámořské lize slavil jako šéf lavičky přes 1000 vítězství, informovalo...

2. června 2026  18:08

Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na sprint v...

Stáj McLaren si připomíná významný milník. Ve formuli 1 brzy absolvuje svůj 1000. závod. Jubileum připomene mimo jiné speciálním lakováním monopostu. Tým jej představil na sociálních sítích, reakce...

2. června 2026  18:04

Siniaková je v Paříži v semifinále čtyřhry, večer čeká čtvrtfinále Menšíka

Aktualizujeme
Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.

Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry, s americkou tenistkou Taylor Townsendovou porazily na antuce v Paříži belgicko-slovinskou dvojici Magali Kempenová, Andreja...

2. června 2026  18:03

Dlouholetý pomezní, funkcionář i bývalá sudí. Komise rozhodčích je kompletní

Pomezní sudí Ivo Nádvorník (vpravo) během své prvoligové kariéry.

Ještě v neděli byl jako pomezní u barážové odvety Slovácka s Artisem Brno (3:0). Od nového ročníku už Ivo Nádvorník nebude hlídat ofsajdy, ale dohlížet na všechny sudí. Stal se jedním z členů...

2. června 2026  17:41

Tady Serena, nechceš se mnou hrát? Siniaková ale nabídku od legendy odmítla

Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros.

Když americká tenisová legenda Serena Williamsová plánovala svůj překvapivý návrat na kurty, který chce začít čtyřhrou, přemýšlela, koho si zvolí za spoluhráčku. A není divu, že oslovila i Kateřinu...

2. června 2026  17:10

Vyprodá se zahajovací zápas USA na mistrovství světa? Zbývají tisíce lístků

Pohled na stadion v Los Angeles, kde americká fotbalová reprezentace odehraje...

Největší fotbalová akce v dějinách. Přesto se úvodní zápas domácí reprezentace USA ne a ne vyprodat. Na oficiálních stránkách zbývají tisíce lístků, většina přitom v přeprodeji. Podle serveru The...

2. června 2026  17:05

Před lety se porval na ulici. Teď švýcarský útočník čeká, jestli ho USA pustí na MS

Breel Embolo ze Švýcarska slaví gól v kvalifikaci o MS.

Před osmi lety se v Basileji popral na ulici. Dávná rvačka švýcarského fotbalistu Breela Embola těsně před mistrovstvím světa dohnala. Devětadvacetiletý robustní útočník kvůli administrativním...

2. června 2026  16:44

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentanti v USA poprvé trénují, přihlíží i Dara Rolins

Sledujeme online
Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd sleduje trénink národního...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

2. června 2026  16:43

Ani kanadská střelkyně se do Prahy nevrátí. USK oznámil konec Carletonové

Bridget Carletonová během autogramiády basketbalistek ZVVZ USK Praha.

V týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha nebude pokračovat ani Kanaďanka Bridget Carletonová. Stejně jako francouzská reprezentantka Janelle Salaünová končí devětadvacetiletá křídelní...

2. června 2026  16:36

Sběratelská horečka před MS. Burza samolepek přilákala přes 8000 fanoušků

Více než osm tisíc fanoušků dorazilo na stadion Bicentenario de La Florida v...

Blížící se mistrovství světa neprožívají fotbaloví fanoušci jen u televizních obrazovek nebo na stadionech. V chilském Santiagu se o víkendu konala obří burza kartiček a nálepek, která přilákala více...

2. června 2026  16:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Zklamaní Kanaďané po porážce od Norů v utkání o bronzové medaile

Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku...

2. června 2026  16:07

Šafářová o Menšíkovi: Je jak rozjetý vlak. Nejhorší je mediální pozornost

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Podporovatelku, která sama zažila daleké tažení na Roland Garros, bude mít ve večerním čtvrtfinále antukového grandslamu Jakub Menšík. Českému tenistovi přímo z hlediště centrálního dvorce zafandí...

2. června 2026  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.