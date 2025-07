Siniaková, jednička ženského deblového žebříčku, a Arévalo ze Salvadoru, první tenista pořadí mužské čtyřhry, jsou mezi 25 dvojicemi, které se o místo v soutěži ucházejí.

Organizátoři po deadlinu, který připadá na 28. července, určí osm párů, které si účast zajistí na základě kombinovaného singlového žebříčku, a dalším osmi dvojicím právo startu udělí.

„Vůbec nevím, jak se k tomu vyjádří,“ poznamenala Češka během probíhajícího Prague Open. „Asi čekají a mlží do poslední chvíle, takže pro mě bude překvapení, jestli se dostaneme, nebo ne.“

Pořadatelé grandslamu v New Yorku pro mix původně oznámili šestnáct párů, složených převážně z elitních singlistů, čímž kvótu účastníků naplnili.

Ale možnost ucházet se o start byla otevřená i dalším, jen se ne všichni zájemci do soutěže dostanou. A o účastnících do značné míry rozhodnou divoké karty, na kterou čeká i Siniaková.

Ve Wimbledonu nedávno triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka, pro US Open by ráda spojila síly s ještě kvalitnějším spoluhráčem.

Mezi dalšími přihlášenými dvojicemi figurují například Jannik Sinner a Emma Navarrová, Carlos Alcaraz a Emma Raducanuová, Casper Ruud a Iga Šwiateková či Andrej Rubljov s jinou Češkou Karolínou Muchovou.

Smíšená čtyřhra se letos v New Yorku odehraje během dvou dnů v týdnu před hlavní soutěží, což umožňuje start i hvězdám dvouhry. Kromě finále se bude hrát na sety jen do čtyř gamů, vítězný pár získá odměnu milion dolarů.

Šesté čtvrtfinále v Praze

Že Siniaková o divokou kartu žádá, vyšlo najevo během turnaje WTA v pražské Stromovce.

Devětadvacetiletá Češka na domácím podniku po úterním prvním kole s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou (7:5, 6:2) zvládla i středeční osmifinále, v němž udolala krajanku Dominiku Šalkovou 7:6 a 6:3.

„Byl to boj, ale hlavní je, že tu mám dva vyhrané zápasy. A těším se, že si zahraju další,“ hodnotila.

Také ji potěšila statistika, že byla jednou z osmi Češek, které se na Prague Open probojovaly do osmifinále. „Čím víc nás je, tím lepší. Je super vidět, že se nahoru derou i mladé holky.“

Jednu z nich, o osm let mladší Šalkovou, udolala. A ve čtvrtfinále, které si v Praze zahraje už pošesté v kariéře, může narazit na další, teprve dvacetiletou Lindu Noskovou, jež coby světová tenistka číslo 23 plní roli nasazené jedničky.

Siniakové v singlovém pořadí momentálně patří až 86. příčka, ze které se chce co nejdřív posunout zase vzhůru. Proto se místo velkých turnajů v zámoří rozhodla zůstat v Evropě a po Praze vyrazí na podnik nižší kategorie WTA 125 do Varšavy.

„Singl je pro mě priorita,“ opakuje.

Nicméně se jí může stát, že přijde o post deblové světové jedničky. A sesadit ji může její spoluhráčka z grandslamů Taylor Townsendová, která momentálně hraje ve Washingtonu s jinou parťačkou a na Češku v živém pořadí ztrácí jen 107 bodů.

„Tak mě přeskočí, no. Myslím, že si to zaslouží,“ reaguje smířlivě Siniaková. „Před půl rokem řekla, že by si přála být světová jednička, ale je to těžké, když dohání mně. Samozřejmě bych na prvním místě ráda zůstala, ale je to těžké, když hraju tak málo turnajů.“