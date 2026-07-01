Tenisté ji uháněli, Siniaková ale odmítla. Ve Wimbledonu nebude obhajovat titul

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  18:08

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Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Navzdory mnoha nabídkám nebude Kateřina Siniaková obhajovat wimbledonský titul ve smíšené čtyřhře. Světová deblová jednička nefiguruje v rozlosování soutěže, které zveřejnili organizátoři. Česká tenistka loni na londýnské trávě slavila po boku Nizozemce Sema Verbeeka a získala první grandslamový titul z mixu.

Třicetiletá rodačka z Hradce Králové už v minulých dnech přiznala, že nad účastí v mixu ze zdravotních důvodů stále přemýšlí.

„Upřímně mi tělo příliš nedopřává, takže jsem momentálně spíše nakloněná variantě, že mix hrát nebudu,“ řekla českým novinářům po pondělním duelu 1. kola dvouhry.

Přitom jí chodilo mnoho nabídek, na spolupráci se jí vyptávali Chorvat Mate Pavič, Američan Rajeev Ram nebo Australan John Peers. „Kluci mi psali dost dopředu, moje odpověď je však stále stejná. Většinou se rozhoduji až na poslední chvíli, takže jsem zájemce spíše zklamala,“ řekla Siniaková.

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Nakonec se do smíšené čtyřhry nepřihlásila. „Těší mě, že zájem trvá, ale bohužel se nechci vázat dva týdny předem. Před začátkem grandslamu netuším, v jakém fyzickém rozpoložení se budu nacházet. Hrát všechny tři soutěže je nesmírně náročné. Nezvládala jsem trojboj ve třiadvaceti letech, v současnosti je situace ještě složitější,“ uvedla Siniaková.

Aktuálně ve Wimbledonu bojuje ve druhém kole dvouhry s krajankou Nikolou Bartůňkovou a čeká ji ještě čtyřhra po boku Američanky Taylor Townsendové. V deblu Siniaková zabojuje o dvanáctý grandslamový titul.

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