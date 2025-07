Siniaková chybí mezi prvními vyvolenými pro mix na US Open. Stejně tak Muchová

Do soutěže o jeden milion dolarů pro vítěze se přímo kvalifikovalo osm párů na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku: dvojice vytvořili světová jedenáctka Emma Navarrová a světová jednička Jannik Sinner, Paula Badosaová (10.) a Jack Draper (5.), Iga Šwiateková (3.) a Casper Ruud (13.), Elena Rybakinová (12.) a Taylor Fritz (4.), Amanda Anisimovová (7.) a Holger Rune (9.), Belinda Bencicová (15.) a Alexander Zverev (3.), Jessica Pegulaová (4.) a Tommy Paul (15.) a Mirra Andrejevová (5.) s Daniilem Medveděvem (14.).

Šest z osmi volných karet obdrželi hrající legenda Venus Williamsová a Reilly Opelka, Emma Raducanuová a Carlos Alcaraz, Madison Keysová a Frances Tiafoe, Olga Danilovičová a Novak Djokovič, Taylor Townsendová a Ben Shelton a obhájci loňského vítězství Sara Erraniová s Andreem Vavassorim.

Zájem o start v soutěži projevilo celkem 25 dvojic. Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se přihlásila se světovou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, Muchová s Rusem Andrejem Rubljovem.

Soutěž se uskuteční 19. a 20. srpna, v týdnu před zahájením hlavních soutěží US Open. Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Do klasických šesti gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále.