Místo mužské světové jedničky ve dvojici s jedenáctinásobnou grandslamovou šampionkou v deblových disciplínách pořadatelé pozvali americký pár Christian Harrison, Danielle Collinsová.
Sedmnáctého hráče pořadí čtyřhry a 59. tenistku singlového žebříčku.
Soutěž s výrazně upravenými pravidly i kritérii pro účast, kterou od počátku provázejí rozporuplné reakce, tak získala další kontroverzi.
Siniaková si mix na US Open nezahraje. Po odhlášení Sinnera se do turnaje nevešla
Logičtější by bylo, kdyby Sinnera, kterého trápí nemoc, kvůli níž nedohrál už pondělní finále turnaje v Cincinnati, po boku Siniakové nahradil jiný tenista.
Minimálně by to vůči Češce bylo uctivější – když už se jednou mezi 32 účastníků v 16 dvojicích vešla, měla by tam také zůstat.
Koneckonců, právě výměnou jména za jméno se dostala i k hvězdnému Italovi, kterému vypadla původní spoluhráčka Emma Navarrová.
Naomi Ósakaová po odhlášení Nicka Kyrgiose hraje s Gaëlem Monfilsem, Lorenzo Musetti má místo Jasmine Paoliniové po boku Caty McNallyovou. I v těchto párech se vždy jeden člen, který se omluvil, nahradil jiným.
Ale pro Siniakovou, jež je navíc šampionkou posledního grandslamového mixu, když v červenci ovládla Wimbledon po boku Nizozemce Sema Verbeeka, pořadatelé tento postup neaplikovali.
A v pavouku tak nakonec figuruje zcela nový pár, který prý měl „nejvyšší prioritu přihlášky (kombinaci žebříčku ve dvouhře a čtyřhře) mezi přihlášenými týmy na seznamu náhradníků“.
Změnu navíc pořadatelé oznámili jen půl hodiny před začátkem turnaje a zhruba šest a půl hodiny předtím, než měla Češka začít první kolo.
„Turnaj ztrácí momentálně asi nejlepší deblistku světa, což samozřejmě není dobré,“ reagoval na rošádu legendární Mats Wilander, který bude poslední grandslam sezony komentovat pro Eurosport a v úterý hovořil s vybranými evropskými médii včetně iDNES.cz na online tiskové konferenci.
„Nemohu uvěřit, že Kateřině nemohli najít nového partnera. Tohle je katastrofa, je to příšerné jak pro ni, tak pro celý turnaj.“
Jinak ale změnu formátu smíšené čtyřhry, kterou na letošním US Open hraje 16 párů místo klasických 32 a pořadatelé do ní pozvali zejména singlové hvězdy, přičemž zkrátili sety a posunuly konání před začátek hlavních soutěží dvouher, nechce předem odsuzovat.
Galashow, nebo fraška? Výbušný pokus s mixem na US Open. Kravina, říká Kodeš
„Chci vidět, jak se to osvědčí,“ poznamenal sedminásobný grandslamový vítěz. „Teď z toho mám spíše pozitivní dojmy, protože mix chtějí hrát ti nejlepší singlisté a k nim máte i pár elitních deblistů. Jestli se tento rok vydaří, tak myslím, že v budoucnu by měli pavouk rozšířit na 32 týmů, což by podle mě byl krok správným směrem.“
Jediným klasickým deblovým párem, který se do soutěže dostal, jsou obhájci loňského triumfu Sara Erraniová a Andrea Vavassori z Itálie. Z předních deblistů hrají ještě Američanka Taylor Townsendová a už zmíněný Harrison, ale jinak páry tvoří přední singlisté.
Carlos Alcaraz spojil síly s Emmou Raducanuovou, Iga Šwiateková hraje s Casperem Ruudem, nejvýše nasazenými jsou podle kombinovaného žebříčku dvouher Jessica Pegulaová a Jack Draper.
A Siniaková mezi touto vybranou společností nakonec chybí.