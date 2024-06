Má velký tým, ale drží se při zemi, říká Siniaková o spolušampionce Gauffové

Do prostějovského tenisového areálu se nedělní grandslamová vítězka čtyřhry na Roland Garros Kateřina Siniaková přijela s trofejí pochlubit společnosti TK Plus marketéra Miroslava Černoška. Třetí miniaturu tohoto poháru bude mít na dlouhé poličce po boku všech ostatních. „Mám je všechny na jedné úrovni, abych je nemusela srovnávat mezi sebou,“ říká Siniaková.

Osminásobná vítězka grandslamových turnajů. Jak vám to zní a jaké to bylo vítězství tentokrát?

Já si to moc užila. Každá moje trofej je něčím jedinečná a já je nerada mezi sebou porovnávám, ale jsem moc ráda, jaký stylem se to letos všechno nakonec sešlo.

Dramatické spojení s Coco Gauffovou na poslední chvíli musela být divočina.

Hrozná horská dráha emocí. Měla jsem hrát úplně s někým jiným, pak jsem se strachovala, jestli čtyřhru budu vůbec hrát a nakonec držím trofej vítězky. Jsem vděčná, že jsem měla znovu možnost o ni bojovat.

Měly jste s Coco čas se alespoň trochu sehrát?

Prakticky vůbec. Nehrály jsme ani žádné tréninkové zápasy a na kurtu jsme se sešly skoro poprvé. Obě jsme hrály singla a jak se program na začátku turnaje ještě zhušťoval kvůli dešti, tak náš první zápas byl vyloženě takový, že jsme se potkaly v šatně před ním. Ale stává se to. Jak deblistky dnes většinou hrají i singly, tak jsem docela zvyklá. Samozřejmě jsme se potom v dalších zápasech sehrávaly, ale rozkoukat jsme se musely právě až v nich.

Jaká je to osobnost? Je to Američanka, tenisová superstar i v singlu, je asi náročné mít ji vedle sebe.

Během turnaje jsme se trochu poznaly. Měly jsme ze začátku respekt a bylo to takové odtažité a profesionální. Během turnaje jsme se ale trochu sblížily. Je to skvělá hráčka, milá holka a i na to, co dokázala, tak se umí držet při zemi.

S trofejí v ruce se to asi sbližuje poněkud lépe…

Ano! (směje se) Hrozně jsem si to užila. Každý zápas jsme měly skvělou atmosféru i z hlediště, protože jak je Coco opravdu silná i v singlu, tak přitahuje pozornost. Naše dvojice byla silná, působila respekt už jen našimi jmény. Vyvinulo se to skvěle.

Kateřina Siniaková (vpravo) a Coco Gauffová s trofejí pro vítězky ženské čtyřhry Roland Garros.

Vy musíte být skvělá diplomatka, když dokážete vedle sebe kočírovat velké singlové persony. Jaká jste vyjednavačka?

Já doufám dobrá, protože to zatím vždycky dopadlo dobře. Ale ono tam není moc co vyjednávat, dnes už je to jednoduché. Vyberete si, s kým chcete hrát, napíšete té hráčce, jestli do toho půjde, a buď to klapne, nebo ne. Já jsem ale moc ráda, že se mi podařilo Coco přesvědčit. Původně totiž čtyřhru hrát vůbec nechtěla. Mile mě překvapilo, že na to kývla, že ve mně viděla silnou deblovou partnerku, a proto se mnou chtěla hrát.

Logo je na ženách lépe vidět Účastníci krátkého setkání si neodpustili ani dotaz na marketingovou agenturu, která zastupuje nejen Kateřinu Siniakovou. Ta logo prostějovské firmy, která zastupuje například také atlety, nosí i na zápasovém oblečení, a to velmi viditelně. „Já osobně to neřeším, za nás to řeší Petra Černošková a za Katku nevím, jestli ona sama, nebo její táta. My to necháváme raději na ženském elementu,“ kroutil se nejdříve její zástupce Petr Chytil. Poté ale naskočil na uvolněnou atmosféru a přiznal, že se mu umístění loga na srdci Siniakové zamlouvá. „Musím říct, že oproti reklamě co nosí kluci, tedy většinou na rukávech, tak na té přední straně dámského oblečení je ta prezentace pro nás z jakéhosi důvodu výraznější. Katce za to chceme poděkovat, že jsme velice vidět a je to pro nás z globálního pohledu v tenisu úžasná reklama,“ usmál se Chytil.

Jak to vlastně probíhá? Napíšete si na sociálních sítích?

My spolu s mnoha hráčkami trénujeme, komunikujeme a tak máte hodně kontaktů už z těchto tréninků. No a když někoho nemáte, pomůže vám tenisová asociace, nebo v dnešní době skutečně Instagram dokáže zachránit spoustu věcí.

Měla jste plán B, když by Gauffová řekla ne?

Úplně jsem neměla jiný plán. Zvažovala jsem ještě jiné spoluhráčky, ale pak už jsem spíš doufala, že se někdo najde z níže postavených. Já ale chtěla, aby to byla hráčka, se kterou bych mohla pomýšlet na titul, a tak moc dalších variant mimo Coco nebylo.

Bylo to těžší, než předchozí dva tituly z pařížského grandslamu s Barborou Krejčíkovou?

Neřekla bych těžší, je to pokaždé jiná situace. Ať už hraji s kýmkoliv, tak mám vidinu svého nejlepšího výkonu a chci se sehrát s aktuální spoluhráčkou, a to se tentokrát povedlo.

Před čtyřmi lety jste tu byla mezi dětmi na kurtu se zlatou medailí z olympiády na krku. Máme vás v Prostějově čekat za dva měsíce znova?

To by byla nádhera! Samozřejmě je to ještě daleko. Před námi je teď ještě travnatá část sezony s Wimbledonem, a to je ta další trofej, na kterou budu teď koukat. Ale i k té je to ještě daleko. Pokud se ale zadaří na olympiádě, tak se ráda vrátím.

V Londýně zase přijde zpráva Coco Gauffové?

Každá máme předběžně domluvené jiné spoluhráčky a nechceme to rušit. Do budoucna ale uvidíme, jestli se nám to podaří spojit. Obě jsme tomu otevřené, hrály jsme spolu dobře a záleží jen na tom, jak se nám sejde program.

Jaká tedy byla Gauffová?

Mile mě překvapila. Má skvělý tým, u kterého mě překvapila jeho šířka. Má kolem sebe opravdu hodně lidí. Je to hned znát, že je velkou profesionálkou. Během turnaje to ale mělo vývoj do nějaké osobní roviny. Já během toho, kdy byla v pavouku singla, jsem jí chtěla nechat odstup, prostor se soustředit. Takhle to funguje.

Kateřina Siniaková a Coco Gauffová si plácají ve finále ženské čtyřhry Roland Garros.

Existuje v deblu něco jako hierarchie? Můžete říct, že v deblu jste ta královna vy a ona je tou ranařkou, která má přinést hrubou sílu?

Nemyslím si, že by to mělo mít danou pozici. Ve čtyřhře je zkrátka super, že jsme tam dvě a že si tak můžeme vzájemně pomoci. V tenise to málo kdy zažijete. V tom já vidím krásu čtyřhry, protože to jinak v tenise nezažijete. U nás to tak fungovalo. Pomáhaly jsme si, podporovaly se a byly díky tomu silnější.

Přijde si ale stále mladá tenistka zaměřená na singla potom pro radu?

Věřím, že mě poslouchala, protože jsme se o tom dost bavily. Dávaly jsme si svůj názor znát a podle toho se v zápasech orientovaly. Je příjemné, že mě ty holky berou jako skvělou deblistku.

Pro olympiádu se plány nemění a stále platí domluva s Barborou Krejčíkovou?

Zatím se nic nezměnilo, jsme domluvené a snad budeme obě zdravé, perfektně připravené a předvedeme zase super tenis.

Jaké bývají oslavy po titulu v Paříži? Wimbledon má tradiční ples, má Paříž nějaké podobné povinnosti?

Nic velkého, žádné speciální akce. Turnajové focení mají jen singloví šampioni, nás si vyfotila média při předávání trofeje a pak už jsme měly volno. S Coco a našimi týmy jsme se sešli na večeři a oslavili si vítězství společně.

Jaký máte nyní program?

Už je před námi tráva. Teď mě čekají dva dny v Česku, pak jedu do Berlína, následně turnaj v Bad Homburgu a pak už začíná Wimbledon.

V Bad Homburgu budete obhajovat singlový titul. Těšíte se zase na travnaté dvorce?

Moc. Je to skvělý turnaj, který budu hrát myslím potřetí. Ještě před tím jedu do Berlína.