Plánuju zvolnit, ale zatím nejsem připravená hrát jen čtyřhru, líčí Siniaková

„Na konci loňské sezony jsem říkala, že bych chtěla desítku dát, a hned na prvním grandslamu se to povedlo. Mám radost, že se to sešlo,“ ohlížela se na středečním setkání s novináři za lednovým Australian Open, kde ve čtyřhře triumfovala po boku Američanky Taylor Townsendové.

A v sobotu spolu ovládly i podnik WTA 1000 v Dubaji, což pro Češku znamenalo už třicátou deblovou trofej.

„Spolupráce je skvělá,“ pochvaluje si Siniaková. „Hodně se zlepšujeme, zvykly jsme si na sebe. A Taylor už ví, co si může dovolit, je víc uvolněnější. Díky tomu, že je levačka, můžeme zahrát úplně všechno, což z nás dělá ještě lepší pár. Rozumíme si a hrát s ní mě moc baví, máme spolu srandu.“

Co pro vás znamená jubilejní desátý grandslam?

Je to výjimečné, takové číslo nemá jen tak někdo. Spousta hráčů sní o jednom grandslamu, takže si moc vážím, že se mi povedlo jich vyhrát tolik. Jsem ráda, že si dokazuju, že jsem dobrá hráčka.

A celkový počet titulů teď máte taky hezky zaokrouhlený, na rovných třicet.

Je to něco speciálního. Tituly sice nepočítám, ale doufám, že další ještě přibudou. Když jedu na turnaj, chci ho vyhrát.

V deblovém pořadí jste pořád s velkým náskokem světovou jedničkou. Zdá se, že vás může sesadit jen vaše parťačka Townsendová, která je druhá.

Jsem ráda, že tu pozici držím. Teď obhajuju hodně bodů, ale nemyslím na to. A co se týče Taylor, musím s ní hrát co nejvíc turnajů, aby mě nepřeskočila.

V sezoně jste v singlu i čtyřhře dohromady zvládla už 27 zápasů. Neplánujete zvolnit?

Plánuju, ale tenis mě baví. Je náročné skloubit singl a debl, dvouhře se snažím dávat prioritu, ale není to jednoduché. V Austrálii jsem hrála debl až do konce, potom jsem hned letěla do Lince... Asi budu více poslouchat tělo.

Na začátku února jste v Kluži skrečovala semifinále a pak jste nehrála v Dauhá. Zdravotně jste v pohodě?

Doufám, že ano. Bylo to pro mě náročné období, trochu jsem na to doplatila, ale teď už se cítím dobře. V Dubaji jsem potom hrála jen debla, teď mám pár dní volno a doufám, že příští týden v Indian Wells budu ready.

Ve dvouhře máte bilanci 7:5, jste s úvodem sezony spokojená?

Ano. Samozřejmě mě nějaké zápasy mrzí, třeba na Australian Open jsem měla těžký los (v prvním kole prohrála s Igou Šwiatekovou). I v singlových zápasech se cítím dobře, mrzí mě, že to vypadá, že jsem nic neuhrála, protože kvalifikace nikdo moc nepočítá. Doufám, že přijdou ještě další dobré výsledky.

Upřednostnit jednu disciplínu se nechystáte?

Zatím nejsem připravená, že bych hrála jen debl. A ani nechci hrát jenom singl. Mám to tak nastavené a jsem spokojená.