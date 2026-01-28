Siniaková deblový titul z Australian Open neobhájí, ve čtvrtfinále končí i Nouza a Rikl

Nasazené jedničky Siniaková s Američankou Townsendovou ve čtvrtfinále nestačily na Annu Danilinovou a Aleksandaru Kruničovou, s turnajovým párem číslo sedm prohrály za hodinu a půl 2:6, 6:3, 0:6.
Vítězky zahrály velmi dobře, ale loňské šampionky nenašly ideální chemii. Na kurt nastupovaly v odlišném rozpoložení – zatímco Američanka v úterý v mixu prošla do semifinále, Siniaková ve stejné soutěži vypadla pozdě večer a ve středu musela do akce už krátce po poledni.
Po ztraceném úvodním setu si Siniaková s Townsendovou krátce odběhly do šaten, ani po návratu to ale na obrat nevypadalo – když čistou hrou ztratily podání, prohrávaly 2:3. Nicméně v tu chvíli přišla jejich nejlepší pasáž. Údery trefovaly přesně a rychle a po čtyřech vyhraných gamech v řadě si vynutily rozhodující třetí set.
V něm ale zcela odpadly, nedařilo se jim na servisu, na síti ani v mezihře. Uhrály jen sedm fiftýnů a od srbsko-kazašského páru utržily nepopulárního kanára.
|
Alcaraz i Sabalenková zvládli v Melbourne čtvrtfinále. Siniaková končí v mixu
Devětadvacetiletá Češka tak přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu. Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.
Životní grandslam Nouzy a Rikla skončil
V boji o postup do semifinále neuspěli ani Nouza a Rikl, nasazeným šestkám Christianu Harrisonovi a Nealu Skupskému podlehli 2:6, 3:6.
V prvním setu se proti favoritům drželi jen do stavu 2:2, americko-britský pár poté získal čtyři gamy v řadě.
Na začátku druhé sady se navíc Nouza nechal ošetřovat, vypadalo to na problémy s kyčlí. V zápase pokračoval, ale s Riklem na další cenné vítězství nedosáhli.
Sedmadvacetiletí Češi přesto zažili dosud nejpovedenější grandslam v kariéře, po třech výhrách premiérově postoupili do čtvrtfinále.
Semifinalistky doplnily Rybakinová a Pegulaová
Druhou semifinálovou dvojici na Australian Open tvoří Rybakinová z Kazachstánu a Američanka Pegulaová. Loňská vítězka Turnaje mistryň Rybakinová porazila světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou 7:5 a 6:1, Pegulaová zdolala svou krajanku Amandu Anisimovovou 6:2 a 7:6.
V úterý si postup zajistily světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková a Ukrajinka Elina Svitolinová, semifinále se uskuteční ve čtvrtek.
Šestadvacetiletá Rybakinová postoupila do čtvrtého grandslamového semifinále a druhého na Australian Open. Letošním turnajem jde dál bez ztráty setu a vyhrála 18 z posledních 19 utkání, do kterých nastoupila.
Proti Šwiatekové jí pomohlo jedenáct es, šestinásobnou grandslamovou šampionku přehrála v počtu vítězných míčů 25:10.
Pegulaová se do semifinále Australian Open probojovala poprvé, ve čtvrtfinále zde uspěla na čtvrtý pokus. Také ona zatím letos v Melbourne neztratila ani set.
Jednatřicetiletá rodačka z Buffala využila proti Anisimovové čtyři z jedenácti brejkbolů a nasbírala 20 vítězných míčů. Finalistka loňského US Open a Wimbledonu doplatila na 44 nevynucených chyb. Ve druhé sadě nedoservírovala stav 5:3 a Pegulaová nakonec uspěla v tiebreaku 7:1.
Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Ženy
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Juniorky
Čtyřhra - osmifinále: