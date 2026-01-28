Siniaková deblový titul z Australian Open neobhájí, ve čtvrtfinále končí i Nouza a Rikl

Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Ve středu vypadli na tenisovém Australian Open poslední čeští zástupci ve čtyřhrách. Ve čtvrtfinále prohráli obhájkyně titulu Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová i Petr Nouza s Patrikem Riklem. Do semifinále ženské dvouhry prošly Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová, v mužské dvouhře půjdou do akce Jannik Sinner či Novak Djokovič.
Kateřina Siniaková ve druhém kole Australian Open | foto: AP

Nasazené jedničky Siniaková s Američankou Townsendovou ve čtvrtfinále nestačily na Annu Danilinovou a Aleksandaru Kruničovou, s turnajovým párem číslo sedm prohrály za hodinu a půl 2:6, 6:3, 0:6.

Vítězky zahrály velmi dobře, ale loňské šampionky nenašly ideální chemii. Na kurt nastupovaly v odlišném rozpoložení – zatímco Američanka v úterý v mixu prošla do semifinále, Siniaková ve stejné soutěži vypadla pozdě večer a ve středu musela do akce už krátce po poledni.

Kateřina Siniaková dobíhá míček ve druhém kole Australian Open.

Po ztraceném úvodním setu si Siniaková s Townsendovou krátce odběhly do šaten, ani po návratu to ale na obrat nevypadalo – když čistou hrou ztratily podání, prohrávaly 2:3. Nicméně v tu chvíli přišla jejich nejlepší pasáž. Údery trefovaly přesně a rychle a po čtyřech vyhraných gamech v řadě si vynutily rozhodující třetí set.

V něm ale zcela odpadly, nedařilo se jim na servisu, na síti ani v mezihře. Uhrály jen sedm fiftýnů a od srbsko-kazašského páru utržily nepopulárního kanára.

Alcaraz i Sabalenková zvládli v Melbourne čtvrtfinále. Siniaková končí v mixu

Devětadvacetiletá Češka tak přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu. Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.

Životní grandslam Nouzy a Rikla skončil

V boji o postup do semifinále neuspěli ani Nouza a Rikl, nasazeným šestkám Christianu Harrisonovi a Nealu Skupskému podlehli 2:6, 3:6.

V prvním setu se proti favoritům drželi jen do stavu 2:2, americko-britský pár poté získal čtyři gamy v řadě.

Petr Nouza (vlevo) s Patrikem Riklem na Australian Open.

Na začátku druhé sady se navíc Nouza nechal ošetřovat, vypadalo to na problémy s kyčlí. V zápase pokračoval, ale s Riklem na další cenné vítězství nedosáhli.

Sedmadvacetiletí Češi přesto zažili dosud nejpovedenější grandslam v kariéře, po třech výhrách premiérově postoupili do čtvrtfinále.

Semifinalistky doplnily Rybakinová a Pegulaová

Druhou semifinálovou dvojici na Australian Open tvoří Rybakinová z Kazachstánu a Američanka Pegulaová. Loňská vítězka Turnaje mistryň Rybakinová porazila světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou 7:5 a 6:1, Pegulaová zdolala svou krajanku Amandu Anisimovovou 6:2 a 7:6.

V úterý si postup zajistily světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková a Ukrajinka Elina Svitolinová, semifinále se uskuteční ve čtvrtek.

Šestadvacetiletá Rybakinová postoupila do čtvrtého grandslamového semifinále a druhého na Australian Open. Letošním turnajem jde dál bez ztráty setu a vyhrála 18 z posledních 19 utkání, do kterých nastoupila.

Jelena Rybakinová slaví postup do semifinále Australian Open.
Iga Šwiateková vypadla na Australian Open ve čtvrtfinále.

Proti Šwiatekové jí pomohlo jedenáct es, šestinásobnou grandslamovou šampionku přehrála v počtu vítězných míčů 25:10.

Pegulaová se do semifinále Australian Open probojovala poprvé, ve čtvrtfinále zde uspěla na čtvrtý pokus. Také ona zatím letos v Melbourne neztratila ani set.

Jednatřicetiletá rodačka z Buffala využila proti Anisimovové čtyři z jedenácti brejkbolů a nasbírala 20 vítězných míčů. Finalistka loňského US Open a Wimbledonu doplatila na 44 nevynucených chyb. Ve druhé sadě nedoservírovala stav 5:3 a Pegulaová nakonec uspěla v tiebreaku 7:1.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - čtvrtfinále:

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) - Rikl, Nouza (ČR) 6:2, 6:3

Ženy
Dvouhra - čtvrtfinále:
Rybakinová (5-Kaz.) - Šwiateková (2-Pol.) 7:5, 6:1
Pegulaová (6-USA) - Anisimovová (4-USA) 6:2, 7:6 (7:1)

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Kruničová, Danilinová (7-Srb./Kaz.) - Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) 6:2, 3:6, 6:0

Juniorky
Dvouhra - osmifinále:
Makarovová (13-Rus.) - A. Kovačková (1-ČR) 7:6 (7:3), 7:5

Čtyřhra - osmifinále:
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Puškarovová, Dorofejevová-Rybasová (Rus.) 7:5, 6:4

