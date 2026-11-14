Siniaková překoná Navrátilovou. Pošesté zakončí rok jako světová jednička

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  8:30aktualizováno  8:53
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Kateřina Siniaková pózuje s trofejí, která zvěstuje, že Češka pošesté zakončí...

Kateřina Siniaková pózuje s trofejí, která zvěstuje, že Češka pošesté zakončí tenisovou sezony coby deblová světová jednička. | foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve třetím zápase na Turnaji mistryň.
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková spěchají zkontrolovat Nicole...
Deblistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Taylor Townsendová na Turnaji mistryň.
Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace.
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Tenistka Kateřina Siniaková ukončí jako první hráčka v historii pošesté kalendářní rok jako světová jednička ve čtyřhře. Potvrdila to WTA, která třicetileté Češce v pátek na Turnaji mistryň předala trofej. Siniaková tím překoná rekord, o který se dosud dělila s legendární Martinou Navrátilovou.

Siniaková zakončí rok v čele deblového světového žebříčku potřetí za sebou, předtím to dokázala v letech 2018, 2021 a 2022. V letošní sezoně získala ve čtyřhře sedm titulů, po boku americké spoluhráčky Taylor Townsendové vyhrála Roland Garros, US Open a další tři turnaje, dvakrát uspěla s Číňankou Čang Šuaj.

Třicetiletá Siniaková má nyní v živém žebříčku WTA na kontě 11 060 bodů. Druhá Townsendová má o více než dva tisíce bodů méně (9020), třetí Kanaďanka Gabriela Dabrowská získala zatím 8845 bodů.

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S Townsendovou nyní Siniaková bojuje také o titul na Turnaji mistryň v Indian Wells. Česko-americký pár postoupil do semifinále, kde jej v noci na neděli SEČ čeká Dabrowská s Brazilkou Luisou Stefaniovou.

Rodačka z Hradce Králové může triumfovat na Turnaji mistryň podruhé, prestižní soutěž zatím vyhrála pouze v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrály v semifinále.

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