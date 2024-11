Půlnoční boj se smutným koncem. Den blbec, litovaly Bouzková a Siniaková

„Asi spousta našich chyb,“ reagovala smutná Siniaková na dotaz, co klíčovou čtyřhru rozhodlo.

S reprezentační kolegyní přišly mezi novináře až ve dvě ráno. Utahané a skleslé, že zápas, který trval od půlnoci do čtvrt na dvě, nepřevážily na českou stranu.

„V koncovkách se nám nedařilo dohrávat voleje, kdežto soupeřky hrály razantně. Byl to takový den blbec,“ hodnotila Bouzková.

Přitom podle deblových zkušeností a předpokladů měly mít proti polskému páru jasně navrch. Šwiateková nastoupila ke čtyřhře – když nepočítáme exhibice a mix – po dlouhých třech letech. A Kawová je v deblovém světovém žebříčku až 93.

Jenže v Málaze ukázaly kompaktní a houževnatý výkon.

„Kawová překvapila na returnu,“ ocenila soupeřku Siniaková.

A druhá tenistka globálního pořadí dvouhry Šwiateková? „Předvedla přesně to, co měla. Nedala nám nic zadarmo a dneska to stačilo,“ smutnila starší z Češek.

Vývoj utkání předznamenal už třetí game, v němž se Siniaková s Bouzkovou dostaly při podání Kawové na shodu, ale klíčovou výměnu neurvaly. Stejná situace se opakovala i za stavu 2:5.

Iga Šwiateková (vpravo) a Katarzyna Kawaová ve čtvrtfinálovém duelu BJK Cupu s Češkami

„Kdyby se tyhle gamy obrátily na naši stranu, hrálo by se nám líp. Víc bychom se uvolnily,“ mrzelo Bouzkovou. „Bylo by lepší, kdyby se debl hrál jako v Davis Cupu,“ podotkla, že v mužské týmové soutěži mají gamy klasické výhody, kdežto ve čtyřhře v BJK Cupu rozhoduje při shodě jediný bod.

A Češky v této disciplíně propadly – ze čtyř příležitostí uspěly jen jednou.

Ojedinělým ziskem snížily ve druhé sadě z 0:4 na 1:4, poté se dokonce dotáhly na 4:4 a vykřesaly naději na možný obrat.

„Dobře jsme se zvedly a bojovaly, nechtěly jsme zápas vzdát,“ těšilo Siniakovou. „Bohužel na konci nám to zase o kousek nevyšlo.“

Za stavu 4:5 Bouzková několika lacinými chybami odevzdala svůj servis a odstartovala polskou euforii z postupu do semifinále.

Nenavázala tak na svoji vítěznou dvouhru: celý souboj načala triumfem nad Magdalenou Frechovou 6:1, 4:6 a 6:4.

„Za singl jsem samozřejmě moc ráda, v Billie Jean King Cupu jsem ho hrála teprve podruhé. A rozhodující debl jsem zažila vůbec poprvé. Je to pro mě úplně nová zkušenost.“

Kateřina Siniaková smutní ve čtyřhře ve čtvrtfinále BJK Cupu v Málaze.

Navzdory tomu, že se s Polkou přetahovala více než dvě a půl hodiny, dostala od Petra Pály důvěru i pro čtyřhru. Kapitán přiznal, že pečlivě zvažoval, zda má k Siniakové nasadit ji, nebo Lindu Noskovou, jež ve druhé dvouhře těsně podlehla Šwiatekové.

„Asi to bylo otevřené, já i Linda jsme hrály singl dlouho,“ připomněla Bouzková. „Dopadlo to tak, že jsem šla já.“

Siniaková – stejně jako Kawová – snažení spoluhráček sledovala z lavičky, odkud jim fandila, zároveň se průběžně rozcvičovala, aby se na půlnoční boj nachystala.

„Náročné to je, ale jsme zvyklé. Počítala jsem s tím, že to tak může vypadat. Tím, že hrajeme v hale, ani tolik nevnímáme, kolik je hodin.“

Při hodnocení porážky 1:2 se jí v očích leskly slzy, zklamání bylo patrné i z jejího hlasu. Že Češky neuspěly zrovna ve čtyřhře, ji dost vzalo, coby deblová světová jednička totiž měla být jednoznačným trumfem.

Jenže na rozdíl od grandslamů a dalších velkých turnajů se jí v reprezentaci tolik nedaří. Deblovou bilanci v ní má po letošku 5:6.

„Určitě mě to mrzí, ale vysvětlení nemám. Po tomhle zápase už to asi budu mít v hlavě,“ hlesla.

„Je to samozřejmě smutný konec,“ přidala se Bouzková. „Den začal dobře, pak byla strašná škoda Lindy, která zahrála super zápas. Je velká smůla, že to nevyšlo. Ale jede se dál.“