Siniakovou nesložilo ani 129 zápasů za rok: Nejstarší v týmu? To zní hrozně!

„Jsem fit,“ ujistí hned na začátku, že ani v polovině listopadu netrpí nedostatkem energie. Byť o chvíli později, když se dozví přesné číslo, kolik zápasů už stihla, zareaguje: „To zní hrozně!“

V květnu oslavila 28. narozeniny, tudíž si uvědomuje, že zběsilé tempo, při němž stíhá dvouhru, čtyřhru i mix, nedokáže zvládat donekonečna.

„Program už musím vybírat pečlivěji. Je znát, že dlouhé cesty jsou náročné. Nejdůležitější je pro mě zdraví. Letos se mi nic nestalo a nemusela jsem na delší dobu vypadnout z rytmu, za což jsem ráda. Snad bude dobrý i příští rok.“

Ten letošní ozdobila deblovými tituly z Roland Garros a Wimbledonu, získala i olympijské zlato z mixu, na nedávném Turnaji mistryň došla do finále. A k tomu opět uzavřela rok jako první tenistka pořadí čtyřhry.

„Vážím si toho. Pak všude psali, že počtvrté se to povede málokomu. Jsem moc ráda, že to klaplo. Opravdu příjemný pocit.“

Přesto se před odpovědí na otázku, zda jí sezona 2024 vyšla nad očekávání, na chvíli zamyslela. Až potom prohlásila: „Když se mi Storm zranila, tak jsem netušila, co se bude dít. Takže asi bych měla odpovědět, že ano, tenhle rok byl nad očekávání. Vzhledem k tomu, jak byl komplikovaný, dopadl skvěle.“

Připomněla tím nešťastné zranění Australanky Hunterové, s níž původně plánovala hrát. Ale poté, co si v dubnu přetrhla achilovku, musela Siniaková hledat novou parťačku.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová přebírají trofeje pro finalistky Turnaje mistryň.

Pařížský grandslam ovládla po boku Coco Gauffové, ale šlo jen o jednorázovou spolupráci. Její stabilní partnerkou se stala jiná Američanka Taylor Townsendová.

„Byla jsem ráda, že jsem našla někoho, s kým bych hrála nastálo. A je super, že jsme si sedly, na kurtu máme pohodičku,“ těší ji.

Naposledy se vytáhly minulý týden, kdy na Turnaji mistryň v Rijádu postoupily až do finále, v němž po čtyřech předchozích výhrách našly přemožitelky. „Vítězství by samozřejmě bylo lepší, ale nemůžu mít všechno,“ hodnotí Češka smířlivě. „Odehrály jsme tam super zápasy. Bylo skvělé, že se nám dařilo.“

I díky tomu se s levorukou Townsendovou dohodly, že spolu budou tvořit deblovou dvojici i v příští sezoně, což Siniaková poprvé prozradila v pátek v Málaze.

„Doufám, že čtyři grandslamy odjedu s jednou parťačkou,“ pousmála se.

A těší se, až se šikovnou Američankou zapracují na dalším rozvoji svého tenisového partnerství. Letos spolu stihly jen sedm startů, poprvé se daly dohromady v květnu.

„Věřím, že příští sezona se bude vyvíjet trochu jinak, že budeme mít více šancí se vidět. Snad to bude klapat.“

Je velmi pravděpodobné, že bude, neboť si mezi sebou utvořily velmi pozitivní pouto. Townsendová například v Rijádu při jednom z rozhovorů před kamerami WTA nenuceně prozradila, že se učí česky a že zná jedno české slovíčko.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se radí během finále Turnaje mistryň.

„Teď už umí dvě!“ zasmála se Siniaková v Málaze. „Líbí se jí „Jo“, protože je jednoduché. Ale ještě na tom budeme muset zapracovat.“

Po Turnaji mistryň, z něhož se vrátila v neděli, měla pouhé dva dny na oddych v Praze a ve středu večer už se hlásila kapitánu Petru Pálovi na jihu Španělska.

I když připustila, že se jí do hlavy vkrádaly myšlenky, že by se omluvila, nakonec odhodlaně přicestovala. „Když jsem zdravá, tak je mi hrozně líto reprezentaci vynechat. Tenis je individuální sport, takže mám tuhle týmovou akci moc ráda a mrzelo by mě, kdybych na ní nebyla.“

V aktuální sestavě plní ve 28 letech roli nejzkušenější hráčky: Marie Bouzková je o dva roky mladší, Dominice Šalkové je dvacet, Lindě Noskové devatenáct a Sáře Bejlek osmnáct.

„Že jsem nejstarší, zní hrozně,“ postěžuje si Siniaková. Předstírá mírnou rozhořčenost, ale v očích jí šibalsky svítí žertík.

„Určitě si tak nepřipadám. Navíc na věku vůbec nezáleží. Jsem ráda, že máme spoustu mladých a talentovaných holek, které to po nás mohou přebírat. Nepředstavuju si, že bych byla lídr. Jsem ráda, jestli ke mně holky vzhlíží, že jsem týmová hráčka, ale myslím, že trenéři dělají skvělou práci. Nejdůležitější je, abychom se v týmu cítily dobře.“

Počítá s tím, že v sobotním čtvrtfinále od 17:00 proti Polsku půjde na kurt minimálně do čtyřhry, která by utkání za stavu 1:1 rozhodovala. A jelikož ve světovém žebříčku dvouhry figuruje o pouhé místo za Bouzkovou, mohla by nastoupit i coby singlová dvojka.

Kateřina Siniaková se radí s kapitánem Petrem Pálou před začátkem finálového turnaje BJK Cupu v Málaze.

„Sil mám dost, takže na kurtu v ten daný moment nechám všechno,“ ujišťuje. „A záleží na kapitánovi, jak vybere.“

Polky v pátek přetlačily Španělky po dvouhrách, čtyřhru si tedy nevyzkoušely. Je možné, že proti Česku se do ní vydá i světová dvojka Iga Šwiateková.

„Když proti ní nastoupím, určitě ji budu chtít porazit,“ zdůrazňuje Siniaková. „Myslím, že je jedno, kdo proti nám bude stát. Bude to těžký zápas a já doufám, že předvedeme to, co umíme, a dosáhneme na postup.“

A pak by své ohromující zápasové číslo mohla ještě navýšit.