S bývalou spoluhráčkou grilovačka, se současnou sranda. A Siniakové se daří

Na loňském Roland Garros triumfovala po boku Američanky Coco Gauffové, ve Wimbledonu pak zvítězily s její krajankou Taylor Townsendovou. A povedená spolupráce s levorukou Američankou pokračuje až do letošního Australian Open, kde v pondělí postoupily do čtvrtfinále.

„Před rokem jsem tady začínala se Storm, ale za rok se toho stalo hrozně moc. Samozřejmě vše velice ovlivnilo to, že se Storm zranila. Ale na cestu, co byla potom, si rozhodně nemůžu stěžovat,“ potvrzuje Siniaková, aktuální vládkyně světového žebříčku čtyřhry.

„Najednou jsem vyměnila tolik parťaček, což jsem si předtím vůbec nedokázala představit. Jsem moc ráda, že nám to s Taylor sedí. Je skvělá holka, rozumíme si, je sranda. Když nám to nejde, dokážeme se podpořit. Utíká to rychle, proběhla spousta změn, ale teď jsem spokojená.“

Už po úspěchu na wimbledonské trávě se nabízelo, že jejich narychlo domluvená spolupráce bude zřejmě pokračovat.

„Po Wimbledonu jsme s Taylor nebyly domluvené až do Australian Open. Domluvily jsme se jen, že zkusíme antuku a trávu a pak se uvidí. A až pak jsme se dohodly, že budeme pokračovat. Šlo to všechno tak nějak ruku v ruce,“ upřesňuje Siniaková.

I v Melbourne se jim zatím daří, i když Češce v neděli na chvilku zatrnulo.

„Taylor nenastoupila do mixu, ale byl za tím její parťák Nys. Víc nevím, ale také jsem v první chvíli byla docela v šoku, jestli je všechno v pořádku. Ale Taylor říkala, že je úplně v pohodě, jen že se spoluhráč asi šetřil na mužského debla.“

Sama Siniaková se přitom na začátku letošního Australian Open potýkala se zdravotními problémy, které ovlivnily i její výkon ve dvouhře, v níž vypadla s prvním kole s Igou Šwiatekovou.

„Už se cítím dobře, ale samozřejmě se ještě snažím šetřit. Občas mívám záchvaty kašle, a až se vrátím domů, chci se určitě nechat zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Ale po fyzické stránce se cítím fajn, hraju už jenom debla jednou za dva dny.“

I díky volnějšímu programu tak má více času na odpočinek i mimo tenisový areál.

„Ve volném čase se ráda projdu po městě, viděla jsem se s kamarády, prostě taková pohodička. Snažím se využívat tu pozitivní energii, kterou Austrálie dává, a cítím se skvěle. Viděla jsem se i s bývalou spoluhráčkou Storm Hunterovou, pozvala mě na grilovačku a moc jsem si to užila.“