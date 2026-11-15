Siniaková a Townsendová zabojují o další velký titul, čeká je finále Turnaje mistryň

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Aktualizujeme   21:35
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Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou slaví postup do finále Turnaje mistryň. | foto: Matthew Stockman / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Letos už ovládly Roland Garros a US Open, teď mají na dosah další prestižní trofej. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nastoupí k finále čtyřhry na tenisovém Turnaji mistryň, jejich soupeřkami budou Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Zápas začne před půlnocí českého času, předtím si o singlový titul zahrají Mirra Andrejevová a Elina Svitolinová.

Titul z Turnaje mistryň je posledním velkým úspěchem, který Siniakové s Townsendovou zatím chybí. V září díky triumfu na US Open zkompletovaly kariérní Grand Slam, nyní budou mít šanci přidat do sbírky další cenný vavřín.

S Italkami Erraniovou a Paoliniovou už se v Indian Wells střetly, v pondělí jim hned ve svém prvním utkání ve skupině podlehly 6:4, 1:6 a 8:10.

ONLINE: Finále čtyřhry na Turnaji mistryň

Utkání Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, Paoliniová sledujeme online

Od té doby ale všechna tři utkání zvládly, naposledy si v noci na neděli SEČ v semifinále poradily s nejvýše nasazeným párem Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 7:6, 6:3.

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Třicetiletá Siniaková zažije finále Turnaje mistryň už popáté, dosud slavila jen v roce 2021 po boku Barbory Krejčíkové. Se stejně starou Townsendovou o trofej neúspěšně bojovaly předloni.

Jedenáct dvojchyb a Nosková na Turnaji mistryň končí. Siniaková je ve finále

Finále dvouhry obstarají Andrejevová a Svitolinová. Favoritkou bude devatenáctiletá Ruska, která ještě netratila jediný set.

Ve skupině si poradila právě i s Ukrajinkou, a to hladce 6:4, 6:0, ale Svitolinová se od té doby zlepšila. V semifinále deklasovala Lindu Noskovou 6:2, 6:1 a zaútočí na svůj druhý titul z Turnaje mistryň.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Shelton vs. FilsTenis - Skupina Johna McEnroea - 15. 11. 2026:Shelton vs. Fils //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 3:6, 5:3
  • -
  • -
  • 25.00
Svitolinová vs. AndrejevováTenis - Finále - 15. 11. 2026:Svitolinová vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 2:3
  • 8.20
  • -
  • 1.07
Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, PaoliniováTenis - Finále - 15. 11. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, Paoliniová //www.idnes.cz/sport
15. 11. 23:00
  • 1.28
  • -
  • 3.56
Granollers, Zeballos vs. Bolelli, VavassoriTenis - Skupina Marka Woodfordea - 16. 11. 2026:Granollers, Zeballos vs. Bolelli, Vavassori //www.idnes.cz/sport
16. 11. 11:30
  • 1.82
  • -
  • 1.99
Alcaraz vs. TiafoeTenis - Skupina Ivana Lendla - 16. 11. 2026:Alcaraz vs. Tiafoe //www.idnes.cz/sport
16. 11. 14:00
  • 1.10
  • -
  • 6.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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