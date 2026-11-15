Titul z Turnaje mistryň je posledním velkým úspěchem, který Siniakové s Townsendovou zatím chybí. V září díky triumfu na US Open zkompletovaly kariérní Grand Slam, nyní budou mít šanci přidat do sbírky další cenný vavřín.
S Italkami Erraniovou a Paoliniovou už se v Indian Wells střetly, v pondělí jim hned ve svém prvním utkání ve skupině podlehly 6:4, 1:6 a 8:10.
ONLINE: Finále čtyřhry na Turnaji mistryň
Utkání Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, Paoliniová sledujeme online
Od té doby ale všechna tři utkání zvládly, naposledy si v noci na neděli SEČ v semifinále poradily s nejvýše nasazeným párem Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 7:6, 6:3.
Podaří se Češce s Američankou proti olympijským šampionkám z Paříže 2024, které v Indian Wells ještě neprohrály, odveta?
Třicetiletá Siniaková zažije finále Turnaje mistryň už popáté, dosud slavila jen v roce 2021 po boku Barbory Krejčíkové. Se stejně starou Townsendovou o trofej neúspěšně bojovaly předloni.
|
Jedenáct dvojchyb a Nosková na Turnaji mistryň končí. Siniaková je ve finále
Finále dvouhry obstarají Andrejevová a Svitolinová. Favoritkou bude devatenáctiletá Ruska, která ještě netratila jediný set.
Ve skupině si poradila právě i s Ukrajinkou, a to hladce 6:4, 6:0, ale Svitolinová se od té doby zlepšila. V semifinále deklasovala Lindu Noskovou 6:2, 6:1 a zaútočí na svůj druhý titul z Turnaje mistryň.