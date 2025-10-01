Federer a Del Potro míří do tenisové Síně slávy, nominována je také Kuzněcovová

Autor: ,
  14:46
Jeden z nejlepších tenistů historie Roger Federer míří do Síně slávy. První muž, jenž vyhrál 20 grandslamových titulů, je jedním ze tří nominovaných hráčů na vstup do prestižní organizace v roce 2026. Spolu s ním se o členství v Mezinárodní tenisové Síni slávy ITHF v hráčské kategorii ucházejí grandslamoví šampioni Světlana Kuzněcovová a Juan Martín del Potro. ITHF to oznámila na webu.

Vítězný Juan Martin Del Potro (vpravo), poražený Roger Federer. US Open 2009 | foto: AP

Federer, jenž velkou část své kariéry strávil rivalitou s mladšími soupeři Rafaelem Nadalem a Novakem Djokovičem, vyhrál 103 titulů a 1251 zápasů. Pětkrát zakončil rok jako světová jednička, přičemž na trůnu strávil 310 týdnů, z toho rekordních 237 za sebou. Nyní čtyřiačtyřicetiletý basilejský rodák dovedl v roce 2014 Švýcarsko k zisku Davis Cupu a v Pekingu 2008 spolu se Stanem Wawrinkou získal olympijské zlato ve čtyřhře.

Na vrcholu svých sil hrál Federer v letech 2005-07 desetkrát za sebou finále grandslamových turnajů, z nichž osm vyhrál. Svou dominanci prodloužil do roku 2010, kdy postoupil do 18 z 19 grandslamových finále.

Vedle svých tenisových schopností byl Federer díky své přátelské povaze a jazykové vybavenosti skutečným ambasadorem tenisu. Poslední zápas odehrál ve Wimbledonu v roce 2021 měsíc před 40. narozeninami a kariéru ukončil oficiálně o více než rok později v Laver Cupu ve čtyřhře po boku velkého rivala a přítele Nadala.

Del Potro v roce 2009 ukončil po pěti letech vítěznou Federerovu sérii na US Open. V té době bylo vysokému Argentinci 21 let a zdálo se, že ho čeká hvězdná kariéra, ale i kvůli zraněním kolena a zápěstí už další grandslamový úspěch nepřidal. V žebříčku to Del Potro dotáhl na třetí místo a vyhrál 22 turnajů.

Ruska Kuzněcovová vyhrála v roce 2004 US Open a pět let nato Roland Garros, k tomu získala dvě grandslamové trofeje ve čtyřhře. V singlovém žebříčku vystoupala na druhou pozici a vybojovala 18 titulů. Třikrát triumfovala v nynějším Billie Jean King Cupu.

Dalšími dvěma nominovanými na vstup do Síně slávy jsou televizní komentátorka Mary Carillová a funkcionář Marshall Happer.

Uchazeči o vstup do Síně slávy musí dostat alespoň 75 procent hlasů od volební komise a případné bonusové procentní body z hlasování fanoušků. Nové členy oznámí organizace v listopadu.

Výsledky

