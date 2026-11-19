Bartyová vyhrála tři grandslamy na různých površích. Na antuce na Roland Garros 2019 i na trávě ve Wimbledonu 2021 ve finále zdolala české soupeřky - v Paříži Markétu Vondroušovou a v Londýně Karolínu Plíškovou.
V Melbourne pak v roce 2022 ukončila po 44 letech australské čekání na triumf ve dvouhře a krátce poté překvapivě oznámila odchod ze scény. V čele světového žebříčku strávila 121 týdnů.
„Cítím se nesmírně poctěná. Měla jsem štěstí, že jsem mohla vzhlížet k tolika australským průkopníkům, kteří formovali tento sport. To, že se moje jméno zmiňuje po jejich boku, je pro mě neskutečný pocit,“ uvedla Bartyová, která se po ukončení kariéry provdala za golfistu Garryho Kissicka a v roce 2023 se jim narodil syn Hayden.
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Letos v srpnu vstoupil do Síně slávy vítěz 20 grandslamových turnajů Roger Federer. Mezi tenisovou smetánkou je i osm českých jmen, jako poslední z nich byla v roce 2018 do Síně slávy uvedena Helena Suková.