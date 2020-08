Letos prohra tolik nebolí. Každý fiftýn se hodí, říká Halepová. A řeší US Open

Ale co je dnes v normálu, že. „Mezi tréninkem a zápasy je velký rozdíl,“ souhlasí rumunská světová dvojka a nejzářivější účastnice turnaje Prague Open. „Sice jsem toho odtrénovala fakt hodně, ale i tak jsem najednou po druhém setu cítila únavu,“ řekla o souboji se Slovinkou Hercogovou. Rozhodující třetí sadu vydřela v tie-breaku, ve čtvrtek ji čeká Barbora Krejčíková.

Vidět v akci osobnosti typu Halepové je pořád ještě raritní záležitost. Už jen proto, že Top 10 před US Open prořídla na sedmičku statečných, do Ameriky neodletí královna žebříčku WTA Ashleigh Bartyová, pětka a předloňská vítězka Turnaje mistryň Elina Svitolinová ani nizozemská sedmička Kiki Bertensová. Belinda Bencicová (8) stále mlží a poté, co se na úvodní akci v Palermu objevil pozitivní test na covid-19, se vzdor přislíbené účasti odhlásila z Prague Open. Nápověda? „Do Ameriky by teď normální člověk neodletěl,“ řekla před dvěma týdny pro Aargauer Zeitung.



Halepová tyhle všechny nemusí, ale může doplnit. „Pořád jsem se ještě nerozhodla,“ řekla po příletu do Česka. „Podmínky US Open jsou tvrdé, pro mě osobně je to mentálně náročná situace a nechci sama sebe dostávat příliš do stresu. Ale po Praze už budu mít jasno.“

I proto výtečná antukářka Halepová neželí toho, že ji v případě kývnutí na grandslam čeká nelehký bleskový přesun z oranžového povrchu, na němž se hraje i na Spartě, na betony. Nejlepší Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová zvolily rovnou přípravu na tvrdých kurtech, proto je teď nenajdete na turnajích. V akci nejsou ani Sofia Keninová či Naomi Ósakaová, naopak Serena Williamsová vyrazila na jinak dost marginální turnaj v Lexingtonu v Kentucky: „Zkusím trochu prozkoumat neprobádané vody.“

Pro každou z nich je nyní tolik věcí záhadou. Forma. Vztah tréninkové kondice k té zápasové. Popasování se s prázdnými ochozy. „To je hodně nostalgický pocit,“ řekla Williamsová, zvyklá na hučící davy a žadatele o podpisy a selfíčka. „Já se na tohle snažila nemyslet, hlavně jsem se soustředila na rytmus hry,“ uvedla zase Halepová.

Správnost jejich strategií rozsoudí až newyorský grandslam, začínat se má 31. srpna, za necelé tři týdny. Aby o jednu z nejslavnějších tenisových trofejí šly spolufavoritky bojovat jen po pár ostrých startech, to je unikát. I proto se Halepová, vítězka Roland Garros i loňského Wimbledonu, v pražském vedru pustila klidně do deblového dobrodružství. Ani prohra tolik nebolí. Neboť každý fiftýn se může hodit.