Halepová v Praze: Cítím se tu bezpečně. Musíme se teď chránit navzájem

Světová dvojka a dvojnásobná grandslamová šampionka má v Praze oficiální adresu v hotelu Diplomat. Tak jako všechny další účastnice. Či členové organizačního týmu, maséři, řidiči... V rámci bezpečnostní bubliny všichni pendlují z ubytování v Dejvicích na kurty Sparty.

Já a Bára? Jsem nervózní! Barbora Strýcová Na Prague Open se má Simona Halepová předvést i ve čtyřhře. A lepší parťačku si ani nemohla přát: na kurtech Sparty bude zápolit po boku Barbory Strýcové. „Hraju s wimbledonskou šampionkou, takže jsem patřičně nervozní,“ usmála se. „Určitě mi pomůže se snadnými míči na síti. A určitě to bude zábava. A pro mě je nejdůležitější, abychom si to spolu užily.“

Jinak se momentálně tenis dělat nedá.

„Věci tu jsou pod kontrolou. Připadám si v Praze bezpečně,“ ocenila Halepová. „Nikdy nevíte, co dělají ostatní - a nikdo z nich zase neví ani, co dělám já. Jelikož jsme všichni ve stejné situaci, musíme se chránit navzájem. Nemyslet jen na sebe, ale i na ostatní, být maximálně zodpovědní. Zdraví je pro mě ta nejdůležitější věc, proto dělám všechno, co je předepsáno, respektuji všechna pravidla.“

Halepová měla naskočit do hry už tento týden v Palermu. Člověk míní, covid mění: rostoucí počet pozitivních testů v Rumunsku donutil Itálii k tomu, aby občanům balkánské země zavedla povinnou karanténu. Tenisovou hvězdu nepřesvědčilo ani to, že by ona jakožto profesionální sportovkyně dostala výjimku.

„Byl to pro mě šok,“ vzpomíná na změnu situace. „Najednou jsem si nepřipadala mentálně připravená - a když se tak cítím, nikam radši necestuju. Jelikož bylo u nás hodně případů (koronaviru), přišlo mi, že bych měla být opatrnější a radši ještě zůstat doma.“

Tenis ji ale scházel. A jak! „Všechny ty emoce a soupeření, lidi okolo... A zápasy. Tolik se na ně těším.“

V Česku ji na úvod čeká Slovinka Hercogová. Halepová bude favoritkou, jinak to v její pozici ani nejde. Nebo se časy změnily i v tomhle?

„Těžko říct, jak na tom jsem. Uvidíme po prvním utkání,“ usmála se. „V tréninku se cítím dobře, ale vždycky tvrdím, že ostrý zápas je něco jiného. Jsem připravená, zároveň si myslím, že se bude dít hodně překvapení. Každý bude mít šanci se předvést.“

Ona se v 28 letech řadí mezi zkušenější tváře WTA. Výhoda? Nevýhoda? Jak se to vezme. „Myslím, že mladší holky to budou mít jednodušší v tom, že nejsou za ty roky tak opotřebované a možná budou mít větší touhu se hned vrátit na kurty,“ dumá. „My starší zase máme dost zkušeností, abychom ze sebe tuhle situaci uměly rychle setřást.“

Halepová se připravovala výhradně v Rumunsku. Tak jako všechny ostatní ji stereotyp ubíjel - a zároveň jí dopřál unikátní možnost se zastavit.

„Bez tenisu to bylo divné a těžké. Ale taky jsem si po deseti letech turnajů mohla odpočinout. Tvrdě jsem trénovala,“ bilancuje. „Chci vyhrávat zápasy, už tady v Praze. Vím, že to bude těžké, ale taky vím, že s dostatečnou trpělivostí se zase dostanu zpět na svoji úroveň. Hlavní je, že jsem zpátky. Jsem šťastná, že můžu být zase na turnaji.“

Prague Open tedy absolvuje. Ohledně blížícího se US Open ještě jasno nemá. „Pořád jsem se definitivně nerozhodla,“ říká o newyorském grandslamu. „Po Praze už ale rozhodnutí udělám. Podmínky jsou tvrdé, už odcestovat z Evropy je teď docela složité, pro mě osobně je to mentálně náročná situace a nechci sama sebe dostávat příliš do stresu. Proto si ještě nejsem jistá.“