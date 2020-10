Světová dvojka Halepová má koronavirus, příznaky jen mírné

Na okruhu WTA je dvojnásobná grandslamová vítězka Halepová jednou z mála hráček, které měly covidový test pozitivní. Markéta Vondroušová, světová dvacítka, kvůli tomu přišla o domácí akci J&T Banka Ostrava Open.

„Jsem v domácí izolaci a z mírných příznaků se dobře zotavuju. Cítím se fajn. Společně to zvládneme,“ napsala devětadvacetiletá Rumunka na sociálních sítích. Právě kvůli obavám z nákazy přitom bývalá jednička neletěla do New Yorku na US Open.

Naposledy hrála Halepová na Roland Garros před čtyřmi týdny a ve čtvrtém kole pařížského grandslamu nečekaně prohrála s novou polskou hvězdou Igou Šwiatekovou, jež nakonec došla až k trofeji.