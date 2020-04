Tak dlouho jsem doma ještě nebyla. Je to jiný život, zjišťuje Halepová

Od 22. února, kdy na turnaji v Dubaji získala titul, nepinkla do míčku. Celý svět, tenisový nevyjímaje, totiž ochromila pandemie koronaviru, která znemožňuje konání veškerých akcí.

„Momentálně zažívám nejdelší období, po které jsem se nedotkla rakety,“ prozradila Halepová v rozhovoru pro Eurosport. „A chci to tak udržet ještě měsíc, myslím, že jsem to po tolika letech potřebovala.“

Rumunská tenistka kvůli zranění ani neplánovala startovat na podniku v Indian Wells, který se stal první obětí koronavirové krize. Další příležitost nastoupit k zápasu bude mít nejdříve v červenci. „Byla jsem velmi smutná, když jsem se doslechla, že všechno bude kvůli současné situaci zrušené,“ mrzí Halepovou.

Je jisté, že letošní sezona proběhne bez antukové i travnaté části. Ovšem otázkou je, kdy a jestli vůbec se znovu rozběhne. Datum stanovené pro návrat do normálu zní 13. července, tenisté však jeho dodržení příliš reálně nevidí.



„Myslím, že pauza bude delší,“ odhaduje Halepová. „Doufáme, že by se mohlo hrát US Open, ale New York má nyní velké problémy s virem. Nikdy jsme nebyli v situaci, že by se tolik měsíců nehrály turnaje, takže to bude nové pro všechny,“ uvědomuje si.

Během roku jsou osoby, jejichž živnost spočívá v umném ohánění se raketou, zvyklí na přesný harmonogram, cestování po celém světě, plnění mnoha úkolů, dobývání vítězství a odměn. Dlouhá pauza od těchto činností a pobyt v domácnosti proto na jejich psychiku může neblaze zapůsobit.

„Hráči trpí. Chybí nám okruh. Mně také chybí, stejně jako hráči a všichni ti lidé, kteří se angažují u turnajů,“ nezakrývá Rumunka. „Jsem doma už 22 dní a takhle dlouho jsem doma už roky nebyla. A je to jiný život,“ poznává.



Jak tedy vypadá její program?

„Vstávám kolem desáté nebo jedenácté,“ směje se. „Ano, je velmi dobré mít hodně spánku. Žádný budík, žádný program… Prostě se probudím a dám si pozdní snídani.“

Tím ale zdání pohody končí. Ačkoli její rakety netknutě odpočívají, tělu podobný komfort nedovolí.

„Běhám a cvičím venku před budovou, máme soukromý uzavřený komplex. Doma poté dělám zpevňovací cvičení na střed těla a další cviky, takže každý den trénuji. A cítím se fit,“ pochvaluje si.

Speciálně rumunskou hvězdu zasáhla zpráva o zrušení letošního Wimbledonu, Halepová měla na londýnském grandslamu obhajovat titul. „Ale beru si z toho pozitiva, teď jsem úřadující šampionka po dobu dvou let,“ usmívá se. „S tímto pocitem musím žít jeden rok navíc, takže nakonec je to dobrá věc.“



Než tedy dostane příležitost bránit svůj status šampionky, jistě už stačí smést z raket prach, který se na nich během března a dubna usadí.

„Ale určitě mi bude dělat potíže dostat se zpět do zápasového rytmu,“ ujišťuje.