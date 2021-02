Průlom podivínky z Tchaj-wanu: Tenis není jen o sponzorech a penězích

Po životním vítězství její jindy poněkud strohý a soustředěný výraz roztál v široký úsměv. Jo, to je můj den, radovala se Sie Šu-wej poté, co v osmifinále Australian Open zastavila českou naději Markétu Vondroušovou poměrem 6:4 a 6:2.

„Ani mi to nepřišlo skutečné, protože tam nebyli žádní fanoušci,“ narážela 35letá reprezentantka Tchaj-wanu na fakt, že největšího úspěchu singlové kariéry dosáhla před prázdným hledištěm.

Touto drobnou kaňkou se však trápit nemusí, její tažení melbournským turnajem i tak zasluhuje jen samé superlativy. Neortodoxní tenistka, která hraje forhend i bekhend obouruč, dosud sbírala úspěchy především ve čtyřhře, v níž je aktuální světovou jedničkou a má na kontě tři grandslamové triumfy. Na ten z Wimbledonu 2019 dosáhla s Barborou Strýcovou.

Teď zažívá zcela nečekaný, leč zasloužený průlom i ve dvouhře. Před osmi lety sice na žebříčku vystoupala až na 23. pozici, na největších akcích však až do letošního Australian Open nezářila.

Proti Vondroušové předvedla 71. hráčka světa mazácký výkon, přesně umístěné rány do rohů kurtu střídala s nečitelnými kraťasy. „Co je jejím stylu nepříjemné? Všechno!“ popisovala poražená Češka po zápase. „Při servisu nedává rány. Těžko se odhaduje, co a kam zahraje,“ vyjmenovala.

Sie díky podobnému galapředstavení předtím ve druhém kole snadno smetla nasazenou osmičku Bianku Andreescuovou z Kanady, i proto na tiskové konferenci po osmifinále čelila dotazu, jak zvládla takový posun v úctyhodném věku 35 let.



„Dobře, pokusím se vypadat jako osmnáctiletá,“ odvětila s úsměvem a svou další promluvu doprovázela bohatou gestikulací. „Má mysl je velmi mladá a snažím se vypadat o něco mladší, což hodně pomáhá. Je to ale velmi náročné, cestujete a hrajete téměř každý turnaj. Pro mě je nejdůležitější, abych zůstala šťastná a užívala si hru.“

Což nyní do puntíku splňuje.

Spící rodiče a přítel i výprasky od Kvitové

Mezi kolegyněmi z tenisové branže rozhodně nezapadá do průměru. Její dlouholetá deblová parťačka Strýcová ji na předloňském Roland Garros charakterizovala následovně:



„Ona je taková svá, což je na ní hrozně moc hezké - protože tak hraje i tenis. Nemá sponzora a ani ho nechce mít, má svůj styl. Všechno je u ní jiné. Proto je tam, kde je. Má třeba na zápas jen jednu vypletenou raketu… Kdyby jí do toho někdo začal hrabat, nebude ve své kůži. Je taková jiná, ale hrozně hodný člověk.“

Barbora Strýcová a Tchajwanka Sie Šu-wej se radují z výhry ve wimbledonské čtyřhře.

Když sama Sie dostala nyní na Australian Open otázku, jak by charakterizovala svou osobnost, nad odpovědí dlouho přemýšlela. Načež vytasila podivnou historku z dospívání:



„Když jsem byla malá, tak mě na turnajích některé starší dívky šikanovaly, vytrhávaly mi obočí. Ale v té době jsem si z toho nic nedělala, byla jsem jen trochu zmatená. Moje osobnost vždy kráčí dobrými cestami, snažím se zůstat klidná a dívat se na věci z pozitivní stránky.“

Další ztřeštěnou příhodu, která přesně vypovídá o její kariéře, zažila na Roland Garros 2017, kde po čtrnácti nezdarech poprvé zdolala soupeřku z elitní desítky žebříčku. Na zápas prvního kola proti Britce Kontaové tehdy pozvala přítele i rodiče, jenže pěknou podívanou jim zrovna nepřipravila.

„Když jsem jasně prohrála první set, podívala jsem se do lóže a vypadalo to, že tam snad všichni usnou. Musela jsem hrát opravdu špatně. Tak jsem si řekla, že je mi jedno, co se stane, vrátím prostě každý míč, ať je vidím probuzené. Takhle jsem se dostala zpátky, a nakonec jsem zápas otočila. Potom jsem už proti soupeřkám z desítky začala i vyhrávat.“

Vítězství či porážky však pro ni nejsou v tenise tím nejpodstatnějším. Sie je spokojena s tím, že si mnohdy nemilosrdným a pokřiveným světem sportu razí vlastní stezku, na níž ji provází radost a štěstí.

„Snažím se ukázat lidem, že tenis není jen o sponzorech a penězích,“ vzkazuje. „I když nemáte žádného sponzora, ale tvrdě pracujete a hledáte si cestu, jak prorazit ve dvouhře nebo čtyřhře. Pak se dostanete někam, kam by vás to v životě nenapadlo.“

Její aktuální pouť na Australian Open budiž tou nejlepší inspirací. V úterním čtvrtfinále čeká na Sie soupeřka z nejtěžších: Japonka Naomi Ósakaová.



„Nejspíš mě z kurtu vystřílí,“ prorokuje s typickým úsměvem tenistka z Tchaj-wanu. „Ale já si užívám každý zápas, i když dostanu výprask. Hodněkrát jsem třeba hrála s Petrou Kvitovou a nikdy jsem ji neporazila. Ale jednou jsem vyhrála slušný počet gamů a když jsme si podávaly ruce, radovala jsem se z toho. A ona se jen smála,“ přidala další příběh.

I proti favorizované Ósakaové bude Sie zkoušet všemožné fígly ze svého repertoáru. A i kdyby náhodou odcházela z kurtu poražena, rozhodně smutnit nebude.

„Jen doufám, že zdejší karanténa skončí co nejdříve, takže budu moc jít ven a trochu si to tady užít.“