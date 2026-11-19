O tom, zda Američan při své druhé účasti na prestižní akci pro osm nejlepších hráčů projde do vyřazovacích bojů, rozhodne večerní duel mezi světovou jedničkou Alexanderem Zverevem a dalším nováčkem Arthurem Filsem. Sheltonovi k postupu stačí, aby favorizovaný Němec uhrál alespoň set.
Proti Jódarovi vybojoval Shelton vyrovnanou úvodní sadu v dramatickém tiebreaku po výhře 10:8. Ve třetím gamu druhého setu dokázal poprvé v zápase sebrat soupeři podání, výhodu ale neuhájil a Španěl vyrovnal na 4:4. Druhý brejk Shelton využil k vedení 6:5 a zápas pak už i díky třem esům dopodával.
Dvacetiletý Jódar, jenž se na Turnaj mistrů kvalifikoval hned ve své první kompletní sezoně na ATP Tour, odjede z Turína bez výhry. Stejně dopadl Shelton při své loňské premiéře.
Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů
Dvouhra:
Čtyřhra:
Skupina Johna McEnroea – tabulka
|1.
|Zverev
|2
|2
|0
|4:0
|2
|2.
|Shelton
|3
|2
|1
|4:3
|2
|3.
|Fils
|2
|1
|1
|3:3
|1
|4.
|Jódar
|3
|0
|3
|1:6
|0
Skupina Todda Woodbridge – tabulka:
|1.
|Arévalo, Pavič
|3
|3
|0
|6:1
|3
|2.
|Arribage, Olivetti
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Heliövaara, Patten
|2
|1
|1
|3:3
|1
|4.
|Luz, Matos
|3
|0
|3
|1:6
|0