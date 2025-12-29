Sezonu jsem úplně nezvládl, cítí Macháč. Nejspíš vynechá Davis Cup i obhajobu

Stanislav Kučera
  17:20
V únoru ovládl turnaj kategorie ATP 500 v Acapulcu a posunul se na dvacáté místo světového žebříčku. V ten moment byl Tomáš Macháč českou jedničkou a měl skvěle našlápnuto k dalšímu růstu. Jenže místo toho se zasekl. Do konce roku zapsal jen jedenáct výher, jedenáct porážek a hned pět skrečí. „Sezonu jsem pak úplně nezvládl,“ přiznává upřímně před startem nového tenisového ročníku. „A proto jsem musel podniknout kroky, abych už chyby neopakoval.“
Vstříc výzvám roku 2026 vyrazí v úterý ráno, v Austrálii je přihlášený na podniky v Brisbane, v Adelaide a na grandslam v Melbourne.

Ke kvalitnějším, a především vyrovnanějším výkonům mu má pomoct nově navázaná spolupráce s psycholožkou, také zamýšlí rozvážnější skládání turnajového rozvrhu.

„Chtěl bych více regenerovat. Letos jsem si do kalendáře naložil moc věcí, takže tam byla kvantita, ale už ne kvalita,“ ohlížel se při pondělním online setkání s českými novináři.

A nastínil, že kvůli obhajobě bodů za zmíněný titul z Acapulca nejspíš vynechá únorový Davis Cup v Jihlavě proti Švédsku.

Jak těžké rozhodnutí to pro vás bylo?
Hodně, protože Davis Cup už jsem doma hrál a byl to pro mě velký zážitek. Mrzí mě to, ale naučil jsem se, že v tomhle sportu někdy bohužel nemůžete mít všechno. Nejlepší scénář by byl, kdybych postoupil do semifinále Australian Open, pak bychom se v Jihlavě vidět mohli. Mám to ve svých rukách.

Jakou máte domluvu s kapitánem Tomášem Berdychem?
Že v první nominaci nebudu, protože mě na jaře čeká opravdu velká obhajoba. A když se mi třeba nebude dařit v Austrálii, tak si chci dát šanci zabojovat na turnaji ATP 250 v Montpellier, který je zároveň s Davis Cupem. Ale kdyby se mi v Austrálii dařilo, tak budu připravený, pokud by mě Tomáš chtěl donominovat.

Jak se ohlížíte za sezonou 2025? Po triumfu v Mexiku se vám kromě osmifinále US Open příliš nedařilo, sužovaly vás i zdravotní potíže.
Pro to bych si nedával omluvy. Jediná smůla byla, že když jsem vyhrál Acapulco, tak mi už v průběhu cesty do Indian Wells začalo být blbě a musel jsem se odhlásit. Potom mě trápila zranění, která byla způsobena tím, jaký jsem si udělal kalendář. Na hodně turnajů jsem se fyzicky nepřipravil, to byla má chyba. A na to se pak nabalují další věci.

Přesto jste nyní na stále solidní 32. pozici světového pořadí.
Ano, za to se nemusím stydět. Ale když jsem byl dvacátý, tak cíle byly jiné, protože herní výkonnost jsem měl na to, abych žebříček zvedal. Jenže bohužel jsem šel opačným směrem.

23 výher a 19 porážek

zaznamenal v roce 2025 Tomáš Macháč. Hned 12 vítězství ale nabral v prvních dvou měsících.

V závěru roku vás trápily potíže s kolenem, doléčil jste je?
Od Tokia a Šanghaje to bylo takové všelijaké, problémy se mi vracely a noha nebyla úplně stoprocentní. Musel jsem nastupovat s tejpem, abych nějaké zápasy vůbec dohrál. Teď v prosinci přišli na to, že jsem v koleni měl třímilimetrový nález, takže jsem si musel dát osm až deset dní volno, což mi samozřejmě nabouralo přípravu. Nemohl jsem ji mít takovou, jakou bych si přál, ale teď jsem zdravý a budu extrémně rád, když to takhle zůstane.

Řešil jste i křeče, které vás v minulosti několikrát donutily zápas skrečovat?
Variant, co je může způsobovat, je několik. Může na to mít vliv třeba technika servisu, že se při něm víc odrážím z levé nohy, která tak dostává větší záhul. A v dlouhých zápasech a těžkých podmínkách tahle slabinka vyběhne. Některé zápasy jsem hrál po nemoci, takže jsem nebyl úplně fit, třeba na United Cupu. Tyhle věci se pořád musí ladit a dávat dohromady jako puzzle. Ale myslím, že teď už je to na správné cestě.

Co si slibujete od práce s psycholožkou?
Mám nové techniky, třeba dechová cvičení, kterým jsem dříve neholdoval, ale teď jsem přesvědčený, že mi můžou pomoct. Nemám psychické problémy, ale tenis je o extrémních detailech. I Novak Djokovič říká, že mentální práce je potřeba každodenní. Doteď jsem tomu nevěnoval úplně pozornost, ale nyní jsem rád, že se tomu věnuju.

S jakými cíli do Austrálie odlétáte?
Priorita je, abych tam byl stoprocentně připravený, zdravý a neřešil žádné bolístky. To je můj hlavní cíl do celé sezony. Mezi lednem a březnem mě čeká velká obhajoba, protože loni jsem v tomto období hrál vynikající tenis. Mám podvědomý stresor, že mi padá opravdu hodně bodů, ale pro mě to teď není priorita. Když se budu soustředit na svůj tenis, mám potenciál udržet se ve dvacítce, nebo i zaútočit na desítku.

Podobné ambice vyhlásil i Jiří Lehečka. Můžete se navzájem motivovat?
Zdravá konkurence tam je. Když vidím, že Jirka uhraje semifinále třeba na grandslamu, je to pro mě motor, že se to dá. Jsou to pro nás reálné cíle. Nikdy jsem si to neříkal nahlas, ale když jsem koukal, že jsem v nejlepší formě porazil Alcaraze, tak mám na to být v desítce. Proto dělám kroky, abych se mohl podívat do zrcadla a říct si, že jsem pro tenis udělal maximum. Pak se nějaká příležitost určitě dostaví.

Zmínil jste, že si chcete dát větší pozor na plánování turnajů. Co vás tedy čeká po Austrálii?
Nejspíš Montpellier, jak už jsem říkal, a pak Rotterdam, Dauhá, Dubaj, Indian Wells a Miami.

Takže nevyrazíte obhajovat titul do Acapulca?
Je to tak. Loni jsem sice v Mexiku hrál vynikající tenis, ale pak mě to trošku unavilo. Myslím, že je to šetrnější plán než loni, kdy jsem měl Dallas, Guadalajaru (exhibici UTS) a Acapulco.

Bylo i rozhodnutí odřeknout obhajobu vaší dosud jediné trofeje náročné?
Rozhodně. V Acapulcu se mi hrálo dobře, ale pak jsem na sobě cítil, že jsem byl unavenější, i jsem onemocněl. Teď jsem na to koukal z dlouhodobého hlediska, abych byl fit, a nebudu tolik cestovat.

Tomáš Macháč pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Acapulcu.

Od nového roku přestupujete z Prostějova do pražské Sparty. Co to pro vás znamená?
V roce 2020 jsem tam vyhrál extraligu a jsem rád, že jsme se opět dali dohromady. Když jsem v Česku, tak se připravuju právě na Spartě, budu tam mít hlavní zázemí.

Plánujete, že v Austrálii oslavíte příchod nového roku?
Hlavně si po čtyřiadvacetihodinovém letu zkontroluju, jestli mi fungují všechny končetiny. Potom dojdu do hotelu a budu rád, když v deset večer usnu. Každopádně do Austrálie se moc těším. V top tenise jsem zažil dvě, maximálně tři sezony, takže pořád beru, že jsem v něm nový. Austrálie je pro mě asi nejlepší šňůra z celého roku. Když tam doletíte tu extrémní dálku, tak je pro tenistu krásný pocit tam hrát.

Vstoupit do diskuse

Sezonu jsem úplně nezvládl, cítí Macháč. Nejspíš vynechá Davis Cup i obhajobu

