Unikátní Krejčíková, dva supertalenti či profík Macháč. Co zdobí české naděje

Čeští zástupci by i v nové sezoně rádi patřili mezi aspiranty na nejhodnotnější poháry. V první padesátce světového žebříčku mají sedm žen a tři muže. Co od předních reprezentantek a reprezentantů můžeme očekávat a v čem tkví jejich přednosti, nastiňuje pro iDNES Premium státní trenér Jan Stočes.

„Predikovat, že někdo zase vyhraje grandslam, by nebylo moc pokorné, takže to dělat nebudu. Ale určitě bych si to moc přál,“ podotýká uznávaný expert. „Hráčů, kteří se ubírají dobrým směrem, je hodně, tak budeme doufat, že to vyjde.“