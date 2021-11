Trofeje, nerváky, proslovy. Skončila další třpytivá sezona českých tenistek

Bez jediné porážky si přivlastnily deblový titul na WTA Finals v Guadalajaře a korunovaly další zvlášť třpytivý rok českých tenistek.

Ty přirozeně nevítězily pořád. Na BJK Cupu v Praze vypadly už ve skupině. I jinde musely přijmout trpké porážky. Na mnoha štacích ovšem vynikly, pohybují se ve špičce.

Zkusme si připomenout jejich nejvýraznější činy v roce 2021.

Co napoví žebříčky

V singlu se do Top 10 vejdou čtvrtá Karolína Plíšková a pátá Krejčíková. Ve čtyřhře je Siniaková první a Krejčíková druhá. Mimochodem, mezi juniorkami obsazují sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy mezi vesměs staršími soupeřkami deváté a desáté místo.

Kdo sbíral poklady

V březnu Petra Kvitová v Dauhá zametla se Španělkou Muguruzaovou 6:2, 6:1 a převzala krásný pohár, na němž se vyjímá zlatý sokol. Na jaře kdekoho omráčila Krejčíková, když ovládla podnik ve Štrasburku, poté triumfovala na Roland Garros. V­ létě završila hattrick na podniku v­ Praze.

Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková pózují se zlatými medailemi ze čtyřhry na olympijských hrách v Tokiu.

Pozoruhodné vzestupy

Báječná Krejčíková se od ledna do listopadu vyšvihla ze 65. na páté místo. Uznání rozhodně zaslouží i Tereza Martincová, která se vyškrábala ze 120. pozice do Top 50. Po životním průlomu tak v sedmadvaceti nejspíš přezimuje na čísle 48.

Au! Osudová zranění

Kvitová si zvrtla kotník při odchodu z televizního studia na Roland Garros. Smolná příhoda jí do dalších měsíců rozhodně neprospěla. Karolína Muchová začala skvělým tažením do semifinále Australian Open, jenže pak ji ochromovaly vleklé problémy s natrženým břišním svalem.

Karolína Muchová ve čtvrtfinále Wimbledonu

Zdravotní potíže poslaly obě české hvězdy v pořadí WTA níž, než čekaly - 17. Kvitová a 32. Muchová.

Šťastný pokles

Markéta Vondroušová se obávala, co s ní provede odpočet bodů z předloňského marše do finále Roland Garros. Na jaře z­ ní tíha spadla. Opustila sice elitní dvacítku, ale začala hrát jako z partesu. Zaskvěla se na olympiádě, odkud si odvezla stříbro. Na podzim vyhrála 12 mačů z 15, obstála na BJK Cupu a vyhýbala se úrazům. Zůstane-li fit, v roce 2022 se opět může vydat vzhůru.

Tři sety? To je moje!

Plíšková sice nezískala žádnou trofej, ale sezonu uzavírala tuze spokojená. Na Masters končila s bilancí 2-1. Potvrdila, že jí sedí třísetové bitvy (13-4), v ­nichž „prodává“ svou zarputilost i tělesnou odolnost.

Karolína Plíšková v utkání třetího kola Australian Open

Po matné zimě a jaru procitla ve Wimbledonu, kde ji zastavila až jednička Bartyová ve finále. Výrazným počinem je též prodloužení smlouvy s koučem Bajinem. V minulosti totiž velice často střídala trenéry.

Královna es

Svého času k Plíškové patřila přezdívka Ace Queen. Letos ji znovu oprášila. Často se opírala o ­pádný i dobře umisťovaný servis - uchvátil například nervák s Anisimovovou na US Open. Es nasázela celkem 387 a žádná ze sokyň na okruhu se jí ani nepřiblížila. Druhé Sabalenkové jich napočítali 338.

Dojemné proslovy

Ve středu v Mexiku zabodovala Krejčíková, když při řeči na ceremoniálu připomněla výročí 17. listopadu a rozplakala vedle stojící Navrátilovou. Už na Roland Garros zaujala, když děkovala bývalé trenérce Janě Novotné či rádcům Navrátilové a Janu Kodešovi.

S TROFEJEMI. Finalistky grandslamového Wimbledonu pózují z cennostmi, které si za své výkony vysloužily. Talíř šampionky třímá Ashleigh Bartyová (vlevo), Karolína Plíšková se fotí s pohárem pro poraženou finalistku.

Sympaticky roztála též Plíšková po wimbledonském finále. Pod návalem emocí v přítomnosti vévodkyně Kate měla slzy v očích a ukázala, že i na ni přijde slabší chvilka.

Sladké série, trpké série

Každá hráčka občas naskočí na vítěznou vlnu, jindy zabředne do krize. Obojí nedávno zažila Krejčíková. Od května do července natáhla nejdelší úspěšnou šňůru na WTA 2021. Pětkrát vyhrála ve Štrasburku, sedmkrát v Paříži a třikrát na Wimbledonu. Smutnější časy zažila na podzim, kdy padla šestkrát v ­řadě (Indian Wells, BJK Cup, Masters).

Švýcarská tenistka Belinda Bencicová (vlevo) se po zápase zdraví s Barborou Krejčíkovou.

Zlatonosná čtyřhra

Náladu si kometa sezony v Guadalajaře zlepšila v deblu - podobně jako na olympiádě v Tokiu. Na obou obřích akcích po vyřazení v­ singlu zahnala žal triumfem ve dvojici se Siniakovou. Opanovaly rovněž pařížský grandslam, Krejčíková ještě ukořistila titul z mixu na Australian Open.



Naděje na obzoru

Co nesvedl soubor kapitána Pály na BJK Cupu, zvládly Češky na týmové akci pro slečny do 16 let v Turecku. Brenda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Sára Bejlek na ní zcela dominovaly.

Sára Bejlek ve finále Pardubické juniorky.

Výhry mezi profesionálkami už střádají taky Linda Fruhvirtová či Linda Nosková, juniorská šampionka Roland Garros. Nová vlna slibuje fanouškům další dávku jásavých zážitků.