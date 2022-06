Nová éra Wimbledonu. Po 26 letech budou chybět sestry Williamsovy

Se jménem sester Williamsových je All England Club nepřetržitě spojen od roku 1996. Na londýnské trávě od té doby americké sestry získaly v singlu celkem 12 titulů - Serena sedm, Venus pět.

Obě ještě mohou požádat pořadatele o start na tzv. divokou kartu, stejně jako u čtyřicetiletého Federera je to však nepravděpodobné.

V All England Clubu se nepředstaví ruští a běloruští tenisté, kteří byli vyloučeni kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Vedení WTA a ATP na to reagovalo tím, že se na letošním ročníku nebude hrát o body do žebříčků.

Právě z tohoto důvodu účast zvažovala například Naomi Ósakaová z Japonska. Čtyřiadvacetiletá čtyřnásobná grandslamová šampionka však nakonec na seznamu hráček nechybí.

Letošní ročník Wimbledonu odstartuje v pondělí 27. června.