Sestry Kovačkovy chtějí vyhrát grandslam i olympiádu. Občas se hádáme, přiznávají

O jejich enormním potenciálu se ví delší dobu, mladší Janě je přitom teprve 15 let a starší Aleně 17. V juniorském světovém žebříčku jsou na devátém a jedenáctém místě a už plánují, jak se budou prosazovat v seniorské kategorii.
„Musíme hrát vyrovnaněji a nemít při zápasech takové výkyvy,“ shodly se na úterní tiskové konferenci v jejich domovském klubu TK Sparta Praha.
Ze světových hráček obdivují například Arynu Sabalenkovou a Amandu Anisimovovou, která se na US Open potkaly ve finále ženské dvouhry. Alena vzhlíží i k legendární Sereně Williamsové: „Líbí se mi, jaké měla údery a jak měla nastavenou hlavu.“
„Kdybychom si měly poskládat ideální styl, tak forhend a servis si vezmeme od Sabalenkové, bekhend od Anisimovové, kraťas od Vondroušové a voleje od Muchové,“ zamýšlely se.
Právě na utkání poslední zmíněné tenistky se v New Yorku podívaly a žasly, jak dokáže hučet stadion Arthura Ashe, největší kurt světa.
„Všichni tam mluví nahlas, až jsem si říkala, že musí být strašně těžké tam hrát,“ vypozorovala Jana.
I díky mnoha silným zážitkům se jim US Open, odkud se vrátily teprve v pondělí ráno, líbilo. I když Alena doplnila, že se jí zamlouvalo také lednové Australian Open. „Všichni jsou tam veselí,“ vysvětlila.
Ale v Melbourne se jim triumfovat nepodařilo, na vysněnou trofej poté nedosáhly ani v Paříži, ani v Londýně. Ve Flushing Meadows měly možná poslední šanci, jak společný titul urvat, protože Alena od příští sezony juniorskou kategorii nejspíš opustí.
„Což nás hodně motivovalo!“
Až tak, že všech pět zápasů zvládly bez jediného ztraceného setu.
V sobotním finále smetly za necelou hodinu belgicko-litevskou dvojici Jeline Vandrommeová, Laima Vladsonová dvakrát 6:2.
„Byl to těžký zápas, protože jsme hrály proti soupeřkám, které jsou skvělé i v singlu a jedna ho dokonce vyhrála,“ připomněla Jana triumf Vandrommeové ve dvouhře. „Ale hrály jsme dobře. Ani jsme se nehádaly a šlo nám to.“
Staly se prvními ryze českými vítězkami juniorského deblu na US Open od roku 2013, kdy turnaj ovládly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.
Nadějné sestry tedy mají na co navazovat.
„Vyhrát juniorský grandslam pro nás znamená opravdu hodně. Pokoušely jsme se o něj už dlouho, párkrát jsme byly blízko, ale podařilo se nám to až teď,“ pochvaluje si Alena.
A mimochodem, právě zmíněné hádání u nich často rozhoduje o úspěchu. Coby sestry si navzájem rozumí lépe než jiné páry, ale zároveň to má i nevýhodu, že si na sebe více dovolí.
„Když nám to nejde, tak je to nevýhoda. Občas se i hádáme. Ale když začneme hrát dobře, tak je to lepší,“ popisují.
V budoucnu by rády opanovaly i seniorský grandslam a zvítězily na olympijských hrách.
Ostatně, obě už mezi dospělé nakukují. Patnáctiletá Jana letos ovládla už dva menší turnaje kategorie ITF a v žebříčku je 572. Všechny hráčky, které jsou před ní, jsou minimálně o rok starší.
O dva roky starší Alena se nachází na čísle 548 a v létě zaujala například postupem z kvalifikace do hlavní soutěže podniku WTA v Praze.
„Příští rok chci vyhrát nějaký turnaj ITF mezi dospělými a se ségrou taky turnaj v deblu,“ plánuje.
A těmito postupnými krůčky se obě chtějí brzy probojovat k těm největším úspěchům.