Sestry Kovačkovy chtějí vyhrát grandslam i olympiádu. Občas se hádáme, přiznávají

Stanislav Kučera
  15:30
Na Australian Open a ve Wimbledonu vypadly v semifinále, na Roland Garros nezvládly rozhodující zápas. Až na US Open to talentovaným sestrám Aleně a Janě Kovačkovým vyšlo a konečně získaly společný grandslamový titul ve čtyřhře juniorek. „A v budoucnu chceme vyhrát i mezi dospělými,“ ujišťují české tenisové naděje.
Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy s trofejemi pro vítězky juniorské čtyřhry...

Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy s trofejemi pro vítězky juniorské čtyřhry na US Open | foto: TK Sparta Praha / Vlastimil Vacek

Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy na tiskové konferenci po vítězství v...
Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy na tiskové konferenci po vítězství v...
Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy na tiskové konferenci po vítězství v...
Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy s trofejemi pro vítězky juniorské čtyřhry...
5 fotografií

O jejich enormním potenciálu se ví delší dobu, mladší Janě je přitom teprve 15 let a starší Aleně 17. V juniorském světovém žebříčku jsou na devátém a jedenáctém místě a už plánují, jak se budou prosazovat v seniorské kategorii.

„Musíme hrát vyrovnaněji a nemít při zápasech takové výkyvy,“ shodly se na úterní tiskové konferenci v jejich domovském klubu TK Sparta Praha.

Ze světových hráček obdivují například Arynu Sabalenkovou a Amandu Anisimovovou, která se na US Open potkaly ve finále ženské dvouhry. Alena vzhlíží i k legendární Sereně Williamsové: „Líbí se mi, jaké měla údery a jak měla nastavenou hlavu.“

Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy na tiskové konferenci po vítězství v juniorské čtyřhře US Open

„Kdybychom si měly poskládat ideální styl, tak forhend a servis si vezmeme od Sabalenkové, bekhend od Anisimovové, kraťas od Vondroušové a voleje od Muchové,“ zamýšlely se.

Právě na utkání poslední zmíněné tenistky se v New Yorku podívaly a žasly, jak dokáže hučet stadion Arthura Ashe, největší kurt světa.

„Všichni tam mluví nahlas, až jsem si říkala, že musí být strašně těžké tam hrát,“ vypozorovala Jana.

I díky mnoha silným zážitkům se jim US Open, odkud se vrátily teprve v pondělí ráno, líbilo. I když Alena doplnila, že se jí zamlouvalo také lednové Australian Open. „Všichni jsou tam veselí,“ vysvětlila.

Ale v Melbourne se jim triumfovat nepodařilo, na vysněnou trofej poté nedosáhly ani v Paříži, ani v Londýně. Ve Flushing Meadows měly možná poslední šanci, jak společný titul urvat, protože Alena od příští sezony juniorskou kategorii nejspíš opustí.

„Což nás hodně motivovalo!“

Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy na tiskové konferenci po vítězství v...
Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy na tiskové konferenci po vítězství v...

Až tak, že všech pět zápasů zvládly bez jediného ztraceného setu.

V sobotním finále smetly za necelou hodinu belgicko-litevskou dvojici Jeline Vandrommeová, Laima Vladsonová dvakrát 6:2.

„Byl to těžký zápas, protože jsme hrály proti soupeřkám, které jsou skvělé i v singlu a jedna ho dokonce vyhrála,“ připomněla Jana triumf Vandrommeové ve dvouhře. „Ale hrály jsme dobře. Ani jsme se nehádaly a šlo nám to.“

Staly se prvními ryze českými vítězkami juniorského deblu na US Open od roku 2013, kdy turnaj ovládly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Nadějné sestry tedy mají na co navazovat.

„Vyhrát juniorský grandslam pro nás znamená opravdu hodně. Pokoušely jsme se o něj už dlouho, párkrát jsme byly blízko, ale podařilo se nám to až teď,“ pochvaluje si Alena.

A mimochodem, právě zmíněné hádání u nich často rozhoduje o úspěchu. Coby sestry si navzájem rozumí lépe než jiné páry, ale zároveň to má i nevýhodu, že si na sebe více dovolí.

Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy s trofejemi pro vítězky juniorské čtyřhry na US Open

„Když nám to nejde, tak je to nevýhoda. Občas se i hádáme. Ale když začneme hrát dobře, tak je to lepší,“ popisují.

V budoucnu by rády opanovaly i seniorský grandslam a zvítězily na olympijských hrách.

Ostatně, obě už mezi dospělé nakukují. Patnáctiletá Jana letos ovládla už dva menší turnaje kategorie ITF a v žebříčku je 572. Všechny hráčky, které jsou před ní, jsou minimálně o rok starší.

O dva roky starší Alena se nachází na čísle 548 a v létě zaujala například postupem z kvalifikace do hlavní soutěže podniku WTA v Praze.

„Příští rok chci vyhrát nějaký turnaj ITF mezi dospělými a se ségrou taky turnaj v deblu,“ plánuje.

A těmito postupnými krůčky se obě chtějí brzy probojovat k těm největším úspěchům.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pereira vs. PaulsonTenis - 1. kolo - 9. 9. 2025:Pereira vs. Paulson //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • 1.85
  • -
  • 1.95
Schunková vs. BejlekTenis - 1. kolo - 9. 9. 2025:Schunková vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 9. 16:30
  • 4.10
  • -
  • 1.19
Kopřiva vs. MichalskiTenis - 1. kolo - 9. 9. 2025:Kopřiva vs. Michalski //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:00
  • 1.30
  • -
  • 3.12
Vrbenský vs. KovalíkTenis - 1. kolo - 9. 9. 2025:Vrbenský vs. Kovalík //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:00
  • 2.60
  • -
  • 1.42
Hunterová vs. SiniakováTenis - 1. kolo - 10. 9. 2025:Hunterová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
10. 9. 00:15
  • 5.73
  • -
  • 1.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Vuelta ONLINE: Těžký úvod třetího týdne. Landa zkouší sólo únik daleko před cílem

Sledujeme online

Cyklistická Vuelta startuje do třetího týdne etapou lemující pobřeží Atlantického oceánu. To ale neznamená, že by 16. dějství španělské Grand Tour vedlo po rovině. Naopak, u hranic s Portugalskem je...

9. září 2025  13:02,  aktualizováno  15:49

Sestry Kovačkovy chtějí vyhrát grandslam i olympiádu. Občas se hádáme, přiznávají

Na Australian Open a ve Wimbledonu vypadly v semifinále, na Roland Garros nezvládly rozhodující zápas. Až na US Open to talentovaným sestrám Aleně a Janě Kovačkovým vyšlo a konečně získaly společný...

9. září 2025  15:30

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

Jedenadvacítka unikla ostudě. Po obratu vydřela nad Gibraltarem výhru 2:1

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý kvalifikační zápas o mistrovství Evropy 2027. Na Gibraltaru zvítězili po obratu 2:1, čímž navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. Domácí vedli...

9. září 2025  15:21

Nuno se rozhádal s výstředním majitelem, v Nottinghamu ho střídá Postecoglou

U fotbalistů Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na...

9. září 2025  7:42,  aktualizováno  14:51

Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...

9. září 2025  14:44

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze...

9. září 2025  14:25

Buď opatrný, byl tu Putin. Američan na OH v Soči srazil domácí Rusy a bál se o život

Jde o jeden z největších zážitků z poslední olympiády, které se účastnili hráči NHL. A o ikonický moment amerického hokeje. Útočník T. J. Oshie před jedenácti lety v Soči zazářil v nájezdech proti...

9. září 2025  13:41

Chceme získat to, co jsme ztratili, velí Růžička. Proč se připravoval v Montrealu?

Pět sezon byl kapitánem třineckých hokejistů Petr Vrána a Martin Růžička jedním z jeho asistentů. Nyní se jejich role obrátily. První jmenovaný si je vědom toho, že ve čtyřiceti letech už nebude mít...

9. září 2025  13:30

Chceme stadion za Lužánkami, shodli se brněnští politici. Potřebují však studii

Fotbalové utkání připomínala atmosféra dnešního jednání brněnského zastupitelstva, na nějž dorazila asi dvacítka fanoušků zdejší Zbrojovky orodovat za výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Přání v...

9. září 2025  12:09,  aktualizováno  13:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chci vědět, na čem jsem. Plíšková bude hrát turnaj v Portugalsku i s bolavými zády

Karolína Plíšková se po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrací na kurty, příští týden by měla odehrát challenger v Portugalsku. Bývalá světová jednička dostala od pořadatelů turnaje...

9. září 2025  12:35

Jak se točí s Kolečkem. Nabízel jsem, ať umřeš ty, Růčo, špičkoval Šlégr

Na ledě hráli hlavní role vždy, před filmovou kamerou poprvé. Když zlatí olympionici vyprávěli, jak točili s Petrem Kolečkem záchranářský klip pro hokejový Litvínov, fanoušci žluto-černých se díky...

9. září 2025  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.