„Každý den hraju s bolestí v srdci,“ svěřovala se v Brisbane během slavnostního ceremoniálu, při němž v rukách svírala trofej pro poraženou finalistku.
„Na Ukrajině jsou momentálně tisíce lidí bez světla a teplé vody. Venku je minus dvacet stupňů. Moje sestra doma spí se třemi dekami, až taková zima tam je. Je velmi bolestivé žít v této realitě každý den. Proto mě dojalo, když jsem tady v hledišti viděla tolik ukrajinských vlajek.“
Zatímco emotivně promlouvala k divákům a prostřednictvím kamer do celého světa, jen pár metrů od ní stála Sabalenková. Tenistka z Běloruska, které je ve válce proti Ukrajině spojencem Ruska. Proto také rodačka z Minsku nesmí hrát pod vlajkou své země.
Kosťuková, jež v nedělním duelu o titul prohrála 4:6, 3:6, jí po zápase nepodala ruku. Stejně tak ji nezmínila v proslovu při ceremoniálu, což je běžná a zdvořilostní praxe. Naopak Sabalenková soupeřce k povedenému tažení pogratulovala.
„Snad se v budoucnu potkáme v mnoha dalších finále,“ prohlásila světová jednička, pro kterou šlo už o 22. turnajový vavřín.
Sabalenková obhájila titul v Brisbane. Svitolinová slavila v Adelaide
Ale těžko říct, jestli to s respektem ke Kosťukové myslí doopravdy. Když totiž proměnila mečbol, předvedla poněkud kontroverzní oslavu. Rychle si políbila oba bicepsy, čímž mohla reagovat na kauzu ze závěru loňského roku.
Server Tennis365.com tehdy Kosťukovou vyzpovídal a zveřejnil článek, v němž 23letá Ukrajinka uváděla, že se cítí proti Sabalenkové či Ize Šwiatekové v nevýhodě, protože prý mají vyšší hladinu testosteronu.
Kosťuková nyní tvrdí, že šlo o nedorozumění a že její výroky byly vytrženy z kontextu. Každopádně napětí mezi ní a Běloruskou, které trvá už od začátku války a zahrnuje mimo jiné nepodání rukou na Roland Garros 2023, je patrné.
Sabalenková po střetnutí v Brisbane odmítla, že by líbáním bicepsů chtěla soupeřce zmíněné komentáře nějakým způsobem vrátit. „Byla to jen sranda směrem k mému týmu, protože jsem v zápase zahrála hodně tvrdých a rychlých vítězných míčů.“
Díky triumfu bude hlavní favoritkou Australian Open, které začne už v neděli. Kosťuková se v pondělním vydání světového žebříčku posunula z 26. místa na dvacáté a do Melbourne vyrazí povzbuzena výhrami nad Amandou Anisimovovou, Mirrou Andrejevovou a Jessikou Pegulaovou.