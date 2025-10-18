Šest výher, první finále a skok minimálně o dvacet míst. Jak Valentová září v Japonsku

O trofej si na okruhu WTA zahraje vůbec poprvé v životě, přitom jí je teprve 18 let. Potvrzuje tak, že patří mezi největší talenty světového tenisu.
V živém vydání světového žebříčku už vylétla ze 78. místa na 58., na začátku sezony přitom byla až 231. A pokud v neděli zdolá i Kanaďanku Leylah Fernandezovou, o pár příček si ještě polepší.
„Na zápas se moc těším, bude to mé první finále na okruhu WTA,“ vyhlíží s očekáváním zatím největší výzvu v kariéře. „Bude to těžký zápas, ale udělám maximum, abych vyhrála. Budu bojovat o každý míč.“
Skvělá jízda Valentové pokračuje! V Ósace si zahraje první finále na okruhu WTA
Proti levoruké Kanaďance, jež v pořadí zaujímá 27. pozici, favoritkou nebude. Ale proč by se jí měla bát?
Vždyť na podniku WTA 250 v Ósace zdolala už čtyři soupeřky, které v žebříčku figurují před ní.
V prvním kole si poradila s Alexandrou Ealaovou z Filipín (54.), ve druhém vyřadila turnajovou trojku Elise Mertensovou (21.), díky čemuž si připsala nejcennější skalp v kariéře.
Ve čtvrtfinále otočila bitvu se Srbkou Olgou Danilovičovou (49.) a v sobotním semifinále se jí povedl obrat i proti Rumunce Jaqueline Cristianové (47.).
„Byl to opravdu, opravdu, opravdu těžký zápas. Jsem ráda, že jsem ho otočila,“ přiznala tenistka pražské Sparty po výsledku 6:7, 6:4 a 6:3, ke kterému se dopracovala až po dvou hodinách a 43 minutách.
Zápolila nejen s protivnicí, ale i zdravotními potížemi: v koncovce první sady se nechala ošetřovat mimo kurt.
A přestože úvodní dějství ztratila ve zkrácené hře, následně opět ukázala svou zarputilou povahu a další dva sety ukořistila ve svůj prospěch.
Když proměnila mečbol, několikrát si radostně zařvala a ukazovala zatnutou pěst. A pak už rozdávala úsměvy. Třeba směrem ke svému trenérovi Liboru Salabovi, který ji z tribuny trpělivě povzbuzoval, a při rozhovoru prozradila, že měla v hledišti i další podporu.
„Dokonce sem dorazilo pár mých přátel, takže jim moc děkuji.“
Jejich hlasivky a dlaně bude potřebovat i v nedělním finále, kdy ze sebe bude muset vymáčknout poslední zbytky sil. V nohách už má v Ósace patnáct setů, kdežto nasazená čtyřka Fernandezová jen devět.
Mladou českou válečnici ale požene vidina zisku prvního titulu z okruhu WTA, což je dostatečná motivace, aby na únavu zapomněla.