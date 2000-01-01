náhledy
Stal se synonymem pro české úspěchy v týmové soutěži tenistek. Petr Pála je se šesti tituly nejúspěšnější kapitán v historii, za 17 let ve funkci radil předním světovým hvězdám Petře Kvitové, Karolíně Plíškové, Barboře Strýcové či Lucii Šafářové. Nyní ve funkci končí, rozloučil se vítězstvím v baráži ve Varaždínu. Připomeňte si jeho nejslavnější triumfy i elitní hráčky, u kterých si vysloužil velký respekt.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
2011. Ve vlastní tenisové kariéře to dotáhl do deblového finále Roland Garros či Turnaje mistrů, tenistek se coby kapitán ujal v roce 2008, kdy mu bylo 32 let. A v sezoně 2011 se radoval z prvního titulu, takto se v Moskvě objímal s Květou Peschkeovou (vlevo) a Lucií Hradeckou, které proti Ruskám zvládly rozhodující čtyřhru.
Autor: Reuters
2011. Vítězný tým, který navázal na triumf hráček Československa z roku 1988, tvořily ještě Lucie Šafářová (druhá zleva) a Petra Kvitová (vpravo). Poslední zmíněná v národním družstvu završila snový rok, v němž opanovala i Wimbledon a Turnaj mistryň.
Autor: AP
2012. Hned v následující sezoně Pálova sestava trofej obhájila, finálovou euforii si užila v Praze. Tentokrát dva body zařídila Lucie Šafářová, třetí přidala Petra Kvitová. V nominaci pro finále byly ještě Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková.
Autor: Česká sportovní/Pavel Lebeda
2012. Pálovi po celou dobu pomáhal široký a kvalifikovaný realizační tým, na tomto snímku diskutuje s Davidem Kotyzou, který byl tehdy osobním trenérem Petry Kvitové.
Autor: Česká sportovní/Pavel Lebeda
2014. Po roční pauze přišel další titul a opět vybojovaný ve finále v Praze. Pálovy svěřenkyně zdolaly Německo 3:1, když dva body znovu zařídila Petra Kvitová (druhá zprava) a jeden přidala Lucie Šafářová (druhá zleva). Zbylé dvě reprezentantky Andrea Hlaváčková (zcela vlevo) a Lucie Hradecká (zcela vpravo) už za rozhodnutého stavu prohrály čtyřhru.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2015. Další finále v Praze, další bitva s Ruskami a další prvenství. Hostujícímu výběru nestačily ani dva body hvězdné Marii Šarapovové, nervy drásající přetahovanou rozsekl až závěrečný debl, v němž Karolína Plíšková (druhá zprava) s Barborou Strýcovou (zcela vpravo) otočily průběh a opět rozjásaly O2 arenu.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
2016. A všechny tyto úspěchy režíroval z lavičky kapitán, který postupem času proslul nejen skvělým citem pro skládání týmu a zápasových nominací, ale i diplomatickými schopnostmi při stmelování kolektivu.
Autor: Česká sportovní, Pavel Lebeda
2016. Vítězný hattrick završily Češky ve finále ve Štrasburku, kde se nepoložily ani za stavu 1:2. Srovnání zařídila Barbora Strýcová (zcela vpravo) a pak společně s Karolínou Plíškovou (zcela vlevo) stejně jako o rok dříve zvítězily ve čtyřhře. Šlo o jubilejní desátý titul pro Česko a Československo dohromady.
Autor: AP
2017. Během let Pála radil mnoha svěřenkyním, které patřily k nejlepším světovým tenistkám. Kromě dvojnásobné wimbledonské šampionky Petry Kvitové byla oporou týmu také Karolína Plíšková (na snímku), jež se v sezoně 2017 propracovala i na první místo globálního pořadí.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
2018. Zatím poslední český titul a Pálův rekordní šestý. Finálový debakl 3:0 Američankám režírovala dvěma výhrami Kateřina Siniaková (zcela vpravo), o třetí se postarala Barbora Strýcová (třetí zleva). Opět se hrálo v Praze a tenistky tak mohly slavit s bouřlivým publikem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2021. Pála působil i jako vedoucí české tenisové výpravy na olympijských hrách. Takto v covidovém Tokiu povzbuzoval ve finále dvouhry Markétu Vondroušovou, zlato slavil s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou v deblu a loni také se Siniakovou a Tomášem Macháčem v mixu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
2021. V tomto roce se soutěž přejmenovala na Billie Jean King Cup a změnila formát - nejlepší týmy se nově utkávaly na finálovém turnaji. Jeho premiérový ročník se konal v Praze, kde Češky nepostoupily ze skupiny, přestože měly v sestavě tehdejší světovou dvojku a čerstvou šampionku Roland Garros Barboru Krejčíkovou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
2023. V novém formátu se Pálově družině nedařilo proniknout na nejvyšší příčky ani v dalších letech. Družstvo s úřadující wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou v Seville ztroskotalo v semifinále.
Autor: Reuters
2025. Letos v dubnu Češky v oslabené sestavě nezvládly kvalifikační skupinu v Ostravě, po porážce se Španělskem místo na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí zamířily do baráže o setrvání mezi elitou.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
2025. Do Varaždínu vyrazil Pála s historicky nejmladším týmem, který měl věkový průměr jen 19,4 roku, přesto slavil udržení. Po hladké výhře nad Kolumbií zvládly Češky i rozhodující drama s Chorvatskem, závěrečný mač vybojovaly Linda Nosková (vlevo) a Lucie Havlíčková. Pála tak může s klidem předat funkci své někdejší svěřenkyni Barboře Strýcové...
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)