Šest titulů s hvězdami, na závěr záchrana. Loučí se nejúspěšnější kapitán v historii
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou
Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...
Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček
Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...
Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval
Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...
Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii
Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...
Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?
Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...
Pyro k fotbalu patří! Gesto teplického kotle, vybral 15 tisíc na pokutu sklářů
Aby netrpěl jejich milovaný klub, vlajkonoši fotbalových Teplic částečně uhradí pokutu za pyrotechnickou show, s níž uvítali na hřišti aktéry listopadového ligového utkání s Viktorií Plzeň. Souhrnný...
Brněnští házenkáři jasně porazili Lovosice a vystřídali je na třetím místě extraligy
Brněnští házenkáři porazili v předehrávce 11. kola extraligy Lovosice jednoznačně 37:23 a vystřídali soupeře na třetím místě tabulky. Královopolský tým má nyní stejně bodů jako „Lovci“ a Dukla Praha,...
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...
ONLINE: Po debaklu odplata? Sparta vede nad Zugem, také Kometa má znovu náskok
Reálnou šanci na postup dál už ani Sparta, ani Kometa nemají. V osmifinále hokejové Ligy mistrů se ale po debaklech z úvodních duelů pokusí před vlastními fanoušky alespoň částečně napravit dojem....
V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas
Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer...
Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání
Od naší zpravodajky v Itálii V týmu kapitána Tomáš Berdycha, který se v italské Boloni sešel v plné síle, plní roli jedničky. Ve 24 letech je tenista Jiří Lehečka zkušeným hráčem, který pravidelně jezdí na daviscupové srazy. A i...
Obhájci jsou v osmifinále. Perušič se Schweinerem na MS porazili Chilany
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na mistrovství světa v Adelaide porazili Chilany Estebana a Marka Grimaltovy 21:14, 25:27, 15:10 a při obhajobě titulu postoupili do osmifinále....
Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink
Opory Barcelony Tomáš Satoranský a Jan Veselý nechybí v nominaci českých basketbalistů na kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Švédsku a v Estonsku, v nichž bude debutovat nový trenér Luboš...
Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce
Štafeta s olympijským ohněm před zimními hrami 2026 zavítá do 300 italských měst, bude k vidění na 60 místech zařazených na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kompletní dvouměsíční trasu, která začne...
Nejhorší byl Schick, mají po Gibraltaru jasno čtenáři. Chválili Coufala či Douděru
Povinnost splnili a fotbalového trpaslíka z Gibraltaru na závěr kvalifikace o mistrovství světa porazili rozdílem třídy (6:0). Od čtenářů iDNES.cz si proto čeští fotbalisté v tradičním známkování...
Buffon nasázel hattrick, devatenáctku dotáhl k postupu z první příčky
Čeští fotbalisté do 19 let porazili v závěrečném utkání úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Severní Irsko 4:0. Hattrickem se na výhře podílel syn bývalého legendárního italského...
Bohačík ukončil reprezentační kariéru. Verdikt padl už dřív, prozradil
Nymburský křídelník Jaromír Bohačík ukončil ve 33 letech kariéru v české basketbalové reprezentaci. Naposledy startoval na přelomu srpna a září na EuroBasketu v Rize, kde Češi skončili až na 23....