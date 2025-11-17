Šest titulů s hvězdami, na závěr záchrana. Loučí se nejúspěšnější kapitán v historii

Autor:
  15:40
Stal se synonymem pro české úspěchy v týmové soutěži tenistek. Petr Pála je se šesti tituly nejúspěšnější kapitán v historii, za 17 let ve funkci radil předním světovým hvězdám Petře Kvitové, Karolíně Plíškové, Barboře Strýcové či Lucii Šafářové. Nyní ve funkci končí, rozloučil se vítězstvím v baráži ve Varaždínu. Připomeňte si jeho nejslavnější triumfy i elitní hráčky, u kterých si vysloužil velký respekt.
Kapitán českých tenistek Petr Pála v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatkám FED CUP JE NÁŠ. Kapitán českého týmu Petr Pála sdílí radost s vítězkami... VÍTĚZNÝ TÝM. Okolo trofeje pro vítězky tenisového Fed Cupu stojí zleva Lucie... POTLESK. Petr Pála měl v utkání Ivety Benešové důvod ke spokojenosti. DOZOR. Trenér David Kotyza a kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála... S Fed Cupem. Zleva Andrea Hlaváčková, Lucie Šafářová, kapitán Petr Pála, Petra... Český tým ve složení (zleva) Lucie Šafářová, Petra Kvitová, Petr Pála, Karolína... RADOST. Fedcupový kapitán Petr Pála se raduje v průběhu duelu Barbory Strýcové... TAHLE TROFEJ PATŘÍ NÁM. Kapitán českých tenistek Petr Pála zřejmě předvádí... Nehrající kapitán Petr Pála radí Karolíně Plíškové. Lucie Šafářová, Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Petr Pála, Barbora Krejčíková... Tenistku Markétu Vondroušovou ve finále olympijského turnaje podporoval i...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Učijama vs. VrbenskýTenis - - 19. 11. 2025:Učijama vs. Vrbenský //www.idnes.cz/sport
19. 11. 03:30
  • 1.29
  • -
  • 3.19
Kolář vs. Sánchez IzquierdoTenis - - 19. 11. 2025:Kolář vs. Sánchez Izquierdo //www.idnes.cz/sport
19. 11. 10:00
  • 1.56
  • -
  • 2.27
Ursu vs. MrvaTenis - - 20. 11. 2025:Ursu vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
20. 11. 10:00
  • 2.75
  • -
  • 1.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Pyro k fotbalu patří! Gesto teplického kotle, vybral 15 tisíc na pokutu sklářů

Fanoušci Teplic a jejich pyro.

Aby netrpěl jejich milovaný klub, vlajkonoši fotbalových Teplic částečně uhradí pokutu za pyrotechnickou show, s níž uvítali na hřišti aktéry listopadového ligového utkání s Viktorií Plzeň. Souhrnný...

18. listopadu 2025  18:29

Brněnští házenkáři jasně porazili Lovosice a vystřídali je na třetím místě extraligy

Lovosický Pavel Chotěborský slaví gól do sítě Brna.

Brněnští házenkáři porazili v předehrávce 11. kola extraligy Lovosice jednoznačně 37:23 a vystřídali soupeře na třetím místě tabulky. Královopolský tým má nyní stejně bodů jako „Lovci“ a Dukla Praha,...

18. listopadu 2025  18:13

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

18. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  17:49

ONLINE: Po debaklu odplata? Sparta vede nad Zugem, také Kometa má znovu náskok

Sledujeme online
Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Reálnou šanci na postup dál už ani Sparta, ani Kometa nemají. V osmifinále hokejové Ligy mistrů se ale po debaklech z úvodních duelů pokusí před vlastními fanoušky alespoň částečně napravit dojem....

18. listopadu 2025  17:40

V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu slaví vítězství s obráncem Radkem Gudasem.

Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer...

18. listopadu 2025  17:30

Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání

Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Od naší zpravodajky v Itálii V týmu kapitána Tomáš Berdycha, který se v italské Boloni sešel v plné síle, plní roli jedničky. Ve 24 letech je tenista Jiří Lehečka zkušeným hráčem, který pravidelně jezdí na daviscupové srazy. A i...

18. listopadu 2025  16:17

Obhájci jsou v osmifinále. Perušič se Schweinerem na MS porazili Chilany

Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner se radují během utkání o bronz.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na mistrovství světa v Adelaide porazili Chilany Estebana a Marka Grimaltovy 21:14, 25:27, 15:10 a při obhajobě titulu postoupili do osmifinále....

18. listopadu 2025  7:38,  aktualizováno  15:36

Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink

Luboš Bartoň na lavičce USK Praha

Opory Barcelony Tomáš Satoranský a Jan Veselý nechybí v nominaci českých basketbalistů na kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Švédsku a v Estonsku, v nichž bude debutovat nový trenér Luboš...

18. listopadu 2025  15:28

Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce

Pochodně s olympijským a paralympijským ohněm pro hry v Milánu a Cortině 2026

Štafeta s olympijským ohněm před zimními hrami 2026 zavítá do 300 italských měst, bude k vidění na 60 místech zařazených na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kompletní dvouměsíční trasu, která začne...

18. listopadu 2025  14:48

Nejhorší byl Schick, mají po Gibraltaru jasno čtenáři. Chválili Coufala či Douděru

Patrik Schick v utkání proti Gibraltaru.

Povinnost splnili a fotbalového trpaslíka z Gibraltaru na závěr kvalifikace o mistrovství světa porazili rozdílem třídy (6:0). Od čtenářů iDNES.cz si proto čeští fotbalisté v tradičním známkování...

18. listopadu 2025  14:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Buffon nasázel hattrick, devatenáctku dotáhl k postupu z první příčky

Louis Thomas Buffon, syn legendárního italského brankáře Gianluigiho Buffona a...

Čeští fotbalisté do 19 let porazili v závěrečném utkání úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Severní Irsko 4:0. Hattrickem se na výhře podílel syn bývalého legendárního italského...

18. listopadu 2025  13:48

Bohačík ukončil reprezentační kariéru. Verdikt padl už dřív, prozradil

Aktualizujeme
Jaromír Bohačík před zápasem kvalifikace o EuroBasket v Haagu.

Nymburský křídelník Jaromír Bohačík ukončil ve 33 letech kariéru v české basketbalové reprezentaci. Naposledy startoval na přelomu srpna a září na EuroBasketu v Rize, kde Češi skončili až na 23....

18. listopadu 2025  13:16,  aktualizováno  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.