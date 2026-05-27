Servis spodem a antitenis. Kopřiva si zpíval soupeřovo jméno, diváci mu nevadili

„Byl to pětiseťák na grandslamu. Určitě to bude v mých top pěti zápasech,“ líčil Kopřiva po náročném zápase ve velkém vedru. „Věděl jsem, že Moutet má specifickou hru. Nechci to říct blbě, ale hraje takový antitenis. Snaží se soupeři dostat do hlavy, nehrají se typické výměny. Hodně jsem se naběhal na kraťasy, posílal mi podání spodem. Nepředvedl ale nic až tak extravagantního a skandálního, že by se hádal a něco zkoušel. Z tohohle pohledu to bylo super.“
Moutet coby domácí hráč měl rovněž výhodu francouzského publika, které ho celou dobu podporovalo. Kopřiva se tak musel vypořádat s tím, že celý „skleník“, jak se dvorci Simonne Mathieuové přezdívá, hlasitě fandí jeho soupeři.
„Mě ale ta atmosféra strašně bavila. I já si celý zápas v hlavě zpíval: Moutet, Moutet,“ vyprávěl český tenista s úsměvem. „Vlastně mi to pomáhalo se uvolnit. Lidi nebyli až tak nepřátelští, naopak se chovali docela férově. I když na konci už mě trochu rušili před druhým servisem, ale vím, že by uměli jít i víc za hranu férovosti. Na to, že fandili jemu, byla atmosféra super.“
A tak 66. hráče světového žebříčku zaskočila spíše jiná věc – Moutetovo neobvyklé podání spodem, které levoruký Francouz velmi často zkoušel. „S tímhle jsem se nikdy nesetkal. Letos v Indian Wells to na mě asi dvakrát zkusil Bublik, ale teď toho bylo víc. V prvním setu to Moutet nezkusil ani jednou, ale ve druhém už to spustil,“ líčil Kopřiva.
„Vyšlo mu to poprvé, podruhé, potřetí. Vždycky jsem sice u míče byl, ale on je zahrává fakt neuvěřitelně. Paradoxně ho ale v pátém setu stálo podání spodem můj brejk na 5:3. Dal dvojchybu a nakopl mě tím.“
Český tenista podobné chytáky soupeři vrátit nezkoušel. „Na tohle nejsem, nemám ani takový cit jako on. Nezkouším si servisy spodem ani v tréninku. Raději jedu na jistotu,“ uvedl Kopřiva, který si také dával pozor, aby proti sobě nepopudil diváky.
„Člověk má to nutkání, ale věděl jsem, že bych si ničím nepomohl. Trochu jsem už vypěnil na začátku třetího setu směrem ke svému týmu a pak jsem hodil i raketou. Šla na mě fyzická únava. Ale to jsem si vybral a ve čtvrtém a pátém setu už jsem byl klidnější.“
Do druhého kola Roland Garros postoupil Kopřiva podruhé za sebou. Čeká ho Španěl Martín Landaluce, s nímž se zatím utkal jen jednou, před dvěma lety ho porazil na challengeru v Madridu 6:3, 6:3.
„Určitě to bude výzva a náročný zápas. Hraje aktivně, snaží se chodit do lajn. Měl skvělé výsledky v Miami i teď v Římě. Zatím jsem to nestihl pobrat, jen jsme se potkali v šatně. Víme o sobě, že jsme vyhráli a že se střetneme. Je to mladý hráč a dere se nahoru,“ ví Kopřiva.
Pokud ve čtvrtek uspěje, nejspíš by ho ve třetím kole čekala světová jednička Jannik Sinner.