Havlíčková, šampionka z Paříže, jde na turnaji v České Lípě dál

Z prvního kola, které se odehrálo v pondělí a v úterý, postoupilo dál dalších pět českých tenistek. Jednou z nich byla i 17letá vycházející tuzemská hvězda Lucie Havlíčková, vítězka nedávného juniorského grandslamu v Paříži ve dvouhře i čtyřhře, jež včera přesvědčivě ve dvou setech porazila krajanku Karolínu Vlčkovou.

„Jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem si konečně uhrála nějaké body do ženského žebříčku, ale je to teprve první kolo a po něm tady ještě končit nechci,“ uvedla Havlíčková z pražské Sparty pro server tenisovysvet. cz. „Hrálo se mi v klidu, protože jsem celou dobu vedla a cítila jsem, že to mám pod kontrolou. Jsem ráda, že jsem od pořadatelů dostala volnou kartu, protože minulé týdny pro mě byly přece jen náročné a kdybych musela jít kvalifikací, tak by to určitě nebylo jednoduché.“ Dnešní program 2. kola dvouhry odstartuje na českolipských antukových dvorcích v 10 hodin, Havlíčkovou čeká ve druhé rundě zápasů šestnáctá nasazená Rumunka Prisacariuová. Po tomto duelu nastoupí na kurt další česká naděje a zároveň druhá nejvýše nasazená hráčka Linda Nosková, která v tuzemském derby vyzve Dominiku Šalkovou.

Dalšími nasazenými Češkami jsou Sára Bejlek, Jesika Malečková a Tereza Smitková. Jednička Mácha Lake Open Panna Udvardyová z Maďarska, 98. hráčka světového pořadí, nastoupí v 10.00 proti Němce Yaně Mordergerové.