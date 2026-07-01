Serena po prohře zklamala chováním. Její o 24 let mladší přemožitelka nemohla spát

Stanislav Kučera
  11:25
Serena Williamsová se loučí s fanoušky po prvním kole Wimbledonu.

Serena Williamsová se loučí s fanoušky po prvním kole Wimbledonu. | foto: Toby MelvilleReuters

Serena Williamsová hraje forhend v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová a Maya Jointová po zápase v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu.
32 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Je dost možné, že letošní Wimbledon už nenabídne sledovanější zápas, přestože šlo teprve o první kolo. Návrat Sereny Williamsové dalece přesahuje hranice tenisového světa. Legendární Američanka sice prohrála se ctí, nicméně neúspěch ji zřejmě užíral, protože nedorazila na tiskovou konferenci.

„Let’s go Serena, let’s go!“ ozývalo se v úterý večer zaplněným hledištěm wimbledonského centrkurtu.

Na místě, kde Williamsová získala sedm ze svých ohromujících 23 grandslamových titulů, ji obecenstvo hnalo k tomu, aby si připsala další působivý počin.

Sice výhru jen v prvním kole, předaleko od další trofeje, ale vzhledem k okolnostem mohla být snad ještě cennější.

Serena Williamsová hraje forhend v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu.

Na turnaje se Williamsová letos v červnu vrátila po skoro čtyřleté pauze. Otestovala se ve dvou deblových utkání, načež se rozhodla, že si ve Wimbledonu troufne i na dvouhru.

Ve 44 letech.

Los jí do prvního kola přisoudil o 24 let mladší soupeřku, Australanku Mayu Jointovou.

Kontrast to nemohl být větší.

Vzhledem k tomu, že Jointová zatím zažívá bídnou sezonu, do travnatého grandslamu vstupovala s bilancí 3:15 a coby žebříčkové číslo 87, čekalo se, že ji Williamsová může porazit.

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Nicméně Australanka se nakonec legendy nezalekla. A obě předvedly solidní výkon a vyrovnané drama.

Serena se hecovala, bojovala ze všech sil. Z lóže přímo u kurtu jí fandili dcery Olympia a Adira, stejně tak manžel Alexis Ohanian a další blízcí.

Jak si povede, zajímalo celou tenisovou komunitu.

I Linda Nosková, velká obdivovatelka Williamsové, se po svém vítězství v prvním kole zastavila v tiskovém středisku u velké obrazovky a kousek zápasu sledovala.

Chvíli předtím česká dvojka říkala: „Pro kohokoliv na světě, nejen pro Serenu, je nesmírně těžké vrátit se po čtyřleté pauze.“

A měla pravdu.

První set rozhodla Jointová třemi gamy od stavu 3:3. Ve druhém vedla 3:1, ale Williamsová se nevzdala a vynutila si tiebreak. Po odvrácení mečbolu ho urvala poměrem 8:6 a slavila vyrovnání.

Zdálo se, že má navrch, ve třetí sadě jako první uspěla na returnu a vedla 2:1. Jenže pak odpadla. Naopak Jointová se zlepšila a čtyřmi gamy v řadě duel v podstatě rozhodla.

Při svém celkově druhém mečbolu sice udělala dvojchybu, ale při třetím už ji podání podrželo. Celkově triumfovala 6:3, 6:7 a 6:3.

Williamsová jí u sítě podala až nepřirozeně nataženou ruku, kurt opouštěla za hlasitého aplausu, na který odpovídala máváním.

Vypadala, že si pocity z comebacku především užívá. Ale mezi novináře po utkání nedorazila, za což by podle pravidel měla dostat pokutu.

Těžko říct, jestli se dotazů bála, nebo se jí na ně jen nechtělo odpovídat, každopádně takové gesto hráčce jejího formátu jen ubližuje.

Skrze organizátory reportérům pouze poslala kratičké prohlášení, ve kterém říká: „Bylo opravdu skvělé vrátit se do Wimbledonu. Nikdy by mě nenapadlo, že tu budu. Atmosféra byla úžasná, stejně jako nástup. Ten moment jsem si užila víc než cokoliv jiného.“

Žádná gratulace soupeřce, nic podobného.

Když od turnaje dostala volnou kartu, mohla se mu odvděčit lepším přístupem.

Ale taková zkrátka Williamsová je. Velká šampionka, držící se ve své bublině.

Přitom se rozhodně neměla za co stydět. Ani ve statistikách nepropadla: sedm es, stejný počet dvojchyb, 26 vítězných úderů a 37 nevynucených chyb. I když Jointová byla o něco aktivnější.

A pochopitelně také šťastnější. „Nikdy jsem si nemyslela, že dostanu šanci si se Serenou zahrát. Myslím si, že jsem to ještě nezpracovala,“ vyprávěla na tiskové konferenci po jedenácté večer londýnského času.

„Když jsme byly v chodbě před nástupem na centrkurt, byl to ten nejbláznivější moment mého života.“

Serena Williamsová a Maya Jointová po zápase v prvním kole Wimbledonu.

Přiznala, že nervozita ji užírala už od pátku, kdy se los dozvěděla. „Před zápasy bývám nervózní, ale až těsně před začátkem, ne čtyři dny dopředu jako teď. V noci jsem se moc nevyspala, byla jsem vzhůru tak do dvou a pořád o utkání přemýšlela.“

Nelehkou pozici, kdy čelila vracející se legendě, navíc uprostřed bídné sezony, ale ustála velmi obdivuhodně.

„Když jste vedle ní, přijde vám, že je mnohem lepší člověk než vy,“ snažila se s úsměvem vystihnout své pocity. „Máte velký respekt, když jdete hrát s někým, kdo toho v kariéře dosáhl tolik. Pomohl mi dobrý start. Když jsem pak byla blízko výhře, trochu se to zkomplikovalo, ale v klíčových momentech jsem zahrála svůj nejlepší tenis.“

Ve druhém kole ji čeká filipínská naděje Alexandra Ealaová, pro změnu její vrstevnice.

Serena Williamsová se loučí s fanoušky po prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová hraje forhend v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová a Maya Jointová po zápase v prvním kole Wimbledonu.
Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu.
32 fotografií

A co bude dál s Williamsovou?

Ve Wimbledonu ještě má nastoupit do čtyřhry po boku starší sestry Venus.

Její následující plány nejsou známé.

Nabízí se definitivní rozlučka na domácím US Open na přelomu srpna a září. Třeba se ale nakonec ukáže, že se vrátila jen na tento jeden zápas ve Wimbledonu. Nebo ji porážka tak zdravě naštve, že ještě přidá v tréninku a pokusí se dokázat sama sobě i světu, že ještě zvládne vyhrávat.

Kdo ví...

Nicméně teď se zdá, že v současném tenise už pro ni místo není. Když si neporadila ani s průměrnou soupeřkou, jak by asi dopadla třeba proti Aryně Sabalenkové?

Navzdory tomu při wimbledonském comebacku obstála. Prohrála se ctí. Zklamala spíše jednáním mimo kurt.

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