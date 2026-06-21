Serena Williamsová se ve Wimbledonu ukáže i ve dvouhře, dostala divokou kartu

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  21:43
Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu po čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů londýnského tenisového turnaje divokou kartu. Organizátoři travnatého podniku v All England Clubu o tom informovali na svých sociálních sítích.

Serena Williamsová zdraví diváky po postupu do finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v Queen’s Clubu, kde sehrála čtyřhru po boku Kanaďanky Victorie Mbokové.

Tento týden se představila i v Berlíně, kde hrála debl po boku Karolíny Muchové. Ve Wimbledonu se ve čtyřhře představí se starší sestrou Venus. Také do debla obdržela divokou kartu.

Sedminásobná wimbledonská vítězka Williamsová se naposledy představila ve dvouhře ve Wimbledonu v roce 2022, kdy prohrála v 1. kole s Francouzkou Harmony Tanovou. Turnaj vyhrála naposledy před deseti lety, uspěla také v letech 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 a 2015.

Vedle Sereny Williamsové obdrželi divokou kartu do dvouher také Bulhar Grigor Dimitrov, Švýcar Stan Wawrinka nebo finalistka letošního Roland Garros Polka Maja Chwaliňská.

Třetí grandslamový turnaj sezony začne v Londýně 29. června.

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