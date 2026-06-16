Serena Williamsová si zahraje Wimbledon. Pro čtyřhru utvoří pár se sestrou Venus

Vítězka 23 grandslamových titulů z dvouhry se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v londýnském Queen’s Clubu, kde hrála čtyřhru s Kanaďankou Victorií Mbokovou. Tento týden se představí na dalším travnatém turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové. Ve Wimbledonu bude hrát s o rok starší sestrou Venus.
Sestry Williamsovy se ve čtyřhře ve Wimbledonu představí po deseti letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. Předtím společně uspěly v All England Clubu ve čtyřhře také v letech 2000, 2002, 2008, 2009 a 2012.
Serena Williamsová sehrála poslední utkání ve Wimbledonu v roce 2022, kdy prohrála v prvním kole dvouhry s Francouzkou Harmony Tanovou.
Divokou kartu do dvouher obdrželi Bulhar Grigor Dimitrov, Švýcar Stan Wawrinka nebo Polka Maja Chwaliňská, finalistka letošního Roland Garros.