Serena Williamsová si zahraje Wimbledon. Pro čtyřhru utvoří pár se sestrou Venus

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  13:39
Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po čtyřech letech představí ve Wimbledonu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka obdržela divokou kartu do čtyřhry, kde utvoří pár se starší sestrou Venus.

Venus a Serena (vpravo) Williamsovy na turnaji v Indian Wells. | foto: Reuters

Vítězka 23 grandslamových titulů z dvouhry se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v londýnském Queen’s Clubu, kde hrála čtyřhru s Kanaďankou Victorií Mbokovou. Tento týden se představí na dalším travnatém turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové. Ve Wimbledonu bude hrát s o rok starší sestrou Venus.

Sestry Williamsovy se ve čtyřhře ve Wimbledonu představí po deseti letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. Předtím společně uspěly v All England Clubu ve čtyřhře také v letech 2000, 2002, 2008, 2009 a 2012.

Serena Williamsová sehrála poslední utkání ve Wimbledonu v roce 2022, kdy prohrála v prvním kole dvouhry s Francouzkou Harmony Tanovou.

Divokou kartu do dvouher obdrželi Bulhar Grigor Dimitrov, Švýcar Stan Wawrinka nebo Polka Maja Chwaliňská, finalistka letošního Roland Garros.

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