Všichni se jí bojí. Tak se ukaž, Sereno! Poradí si legenda s o 24 let mladší sokyní?

Stanislav Kučera
  9:18
Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.

Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu. | foto: Andrew CouldridgeReuters

Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.
Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.
Serena Williamsová servíruje během čtyřhry na turnaji v Berlíně.
Serena Williamsová ve čtyřhře na turnaji v Berlíně
23 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Šampionka nedávného Roland Garros Mirra Andrejevová s úsměvem popisovala, že se na losovací ceremoniál Wimbledonu dívala s napůl zakrytým obličejem a zatajeným dechem. Proč, ptáte se? Modlila se, aby do prvního kola nevyfasovala Serenu Williamsovou.

„Myslím, že nikdo proti ní nechtěl hrát. Já bych byla strašně nervózní,“ přiznala ruská tenistka. Přání jí nakonec vyšlo, vracející se Američanka se usadila v opačné polovině 128členného pavouka.

První singlový zápas po skoro čtyřech letech odehraje už v úterý navečer.

A hlavní neznámá zní: Jak dlouho na travnatém svátku vydrží?

Odpovíme dalšími otázkami. Co byste si tipli? A troufnete si vůbec na nějakou předpověď?

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

Na jednu stranu si říkáte, že ve 44 letech a po předlouhé pauze nemůže být konkurenceschopná.

Ano, po svém překvapivém návratu sice v minulých týdnech stihla dvě deblová utkání, ale dvouhra představuje mnohem obtížnější výzvu. Fyzicky, mentálně i herně.

Ale zároveň musíte mít na paměti, že se bavíte o šampionce 23 grandslamů. Dost možná nejlepší tenistce všech dob a jedné z nejvýraznějších sportovkyň minimálně 21. století.

Navíc jí wimbledonský los poměrně přál. Do prvního kola nedostala Andrejevovou ani žádnou jinou ze současných hvězd, ale teprve dvacetiletou Mayu Jointovou. Žebříčkové číslo 87 s letošní bilancí 3:15.

Maya Jointová dobíhá míček během utkání United Cupu.

Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.

V době, kdy se Australanka narodila, měla Williamsová už sedm grandslamových titulů!

Pro její první utkání ve dvouhře od US Open 2022 je tento kontrast výmluvný. Ukazuje, že se vrací do úplně jiného tenisového světa.

Už není favoritkou všech turnajů jako v dobách své největší slávy. Provází ji aura vysloužilé legendy.

Ale také – jak zmínila Andrejevová – se jí pořád všichni bojí. Alespoň zatím. Není divu, že proti ní nikdo nechce hrát, v takovém zápase totiž můžete jen ztratit.

Zvítězí podle vás Serena Williamsová v prvním kole Wimbledonu?

celkem hlasů: 69

„Se vším respektem, není to překvapující,“ reagovala Williamsová na předturnajové tiskové konferenci na slova Andrejevové. „Nikdo neví, jak se moje hra mohla změnit a co mají ode mě čekat.“

O tom, že americká modla po svém překvapivém návratu nastoupí i do dvouhry, dlouho nebylo definitivně jasno. Byť se samozřejmě nabízelo, že kvůli pár zápasům „pouze“ v deblu by se nevracela.

Až minulé pondělí vedení turnaje oznámilo, že Williamsová přijala volnou kartu do hlavní soutěže.

„Rozhodla jsem se až den předtím,“ prozradila. „Do té doby jsem si nebyla zcela jistá. A upřímně, pořád nejsem. Ale uvidíme.“

Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.

Nicméně na comeback se poctivě připravovala. Trénovala a i díky lékům na hubnutí shodila 14 kilo.

„Musím říct, že vypadá neskutečně fit,“ všimla si Linda Nosková, mimochodem velká obdivovatelka legendární Američanky. „Ale jak moc je připravená, se ukáže až na kurtu. Pro kohokoliv, i pro Serenu, je nesmírně těžké vracet se k ostrým zápasům po tolika letech.“

Doplnila, že ji opětovné nastartování kariéry hvězdné Američanky v tak pozdním věku překvapilo.

„Ale pro tenis je to skvělá zpráva.“ I pro ni samotnou, protože svou nejoblíbenější hráčku opět může obdivovat zblízka.

Zazáří i ve Wimbledonu? Přehnané ambice mohou skončit katastrofálně, cítí Nosková

„V sobotu jsem trénovala a ona hrála na vedlejším kurtu. Bylo docela těžké soustředit se na sebe a nedívat se na ni,“ líčila s úsměvem.

Je logické, že Williamsová přitahuje pozornost. Obzvlášť ve Wimbledonu, který sedmkrát opanovala.

Nicméně poslední vyhraný zápas zde zaznamenala v semifinále v roce 2019 proti Barboře Strýcové, při posledních dvou účastech skončila v prvním kole.

Teď je po čtyřech letech zpátky.

Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.
Serena Williamsová trénuje před začátkem Wimbledonu.
Serena Williamsová servíruje během čtyřhry na turnaji v Berlíně.
Serena Williamsová ve čtyřhře na turnaji v Berlíně
23 fotografií

Když v neděli odpovídala před zaplněným sálem novinářů na dotazy, působila uvolněně. Dala si nohu přes nohu, nad některými odpověďmi se dlouze zamýšlela. A několikrát sama sebe i přítomné zástupce médií pobavila.

„Čekám, že budu nervózní, stejně jako jsem byla před každým zápasem v životě. Ale má očekávání jsou poprvé jiná. Určitě si to užiju.“

Její duel s Jointovou nasadili pořadatelé do úterního programu jako poslední na centrálním dvorci. Z tribuny budou Williamsové fandit její dvě dcery, osmiletá Olympia a brzy tříletá Adira. A představí se také ve čtyřhře po boku sestry Venus.

„Z toho, co jsem slyšela nebo zachytila na záběrech, jí to pořád skvěle lítá a servíruje stejně,“ říká Kateřina Siniaková. „A pokud je fyzicky připravená, překvapit rozhodně může.“

Tak se ukaž, Sereno!

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Comesana vs. DonaldTenis - - 30. 6. 2026:Comesana vs. Donald //www.idnes.cz/sport
30. 6. 11:30
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Valentová vs. PlíškováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Valentová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
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Lehečka vs. PopyrinTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Lehečka vs. Popyrin //www.idnes.cz/sport
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